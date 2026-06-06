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Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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« Un signe encourageant pour nous » : Antonee Robinson brille, Malik Tillman fait preuve de polyvalence et Miles Robinson est en difficulté. Voici les gagnants et les perdants de la défaite de l’équipe nationale américaine face à l’Allemagne

Winners & losers
Etats-Unis
Allemagne
FEATURES
Analysis
Etats-Unis vs Allemagne
Matchs Amicaux
A. Robinson
F. Balogun
M. Robinson
K. Havertz
M. Tillman

L'équipe nationale américaine s'est inclinée face à l'Allemagne lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, mais Mauricio Pochettino a tout de même constaté des signes de progrès : Antonee Robinson a inscrit un but magnifique, Malik Tillman s'est montré convaincant dans un rôle plus en retrait, tandis que Miles Robinson a connu une nouvelle rencontre difficile.

CHICAGO – Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis a encaissé un but après un peu plus d’une minute de jeu lors du match de préparation avant la Coupe du monde, samedi, la première réaction du sélectionneur Mauricio Pochettino a été, bien sûr, la frustration. On ne souhaite jamais concéder un but aussi tôt dans une rencontre, même en match amical, ou, pour reprendre le terme préféré de Pochettino, en « match non officiel ».

Mais sa deuxième réaction ? De l’enthousiasme. Grâce à ce but, lui et son équipe avaient désormais l’occasion d’apprendre.

« Je me disais que nous avions de la chance », a-t-il déclaré. « Car se retrouver dans une situation où l’on encaisse un but face à une équipe comme l’Allemagne, qui compte des joueurs de haut niveau ? C’est un défi incroyable pour nous de voir comment nous réagissons, comment nous faisons preuve de caractère, comment nous faisons preuve de cohésion et comment nous jouons sous pression.

Sur le moment, j’étais triste, j’étais contrarié, bien sûr, mais après, ça a changé, car je pense que c’est une chance et une bonne chose pour nous de voir la réaction de l’équipe. »

Si la rencontre s’est conclue par une défaite 2-1, Pochettino a obtenu ce qu’il recherchait : une réaction immédiate. Les États-Unis ont alors pris le jeu à leur compte durant toute la première période face à un adversaire classé dans le top 10 mondial. Ils ont finalement égalisé grâce à un tir fulgurant d’Antonee Robinson, embrasant la foule de Chicago. Les États-Unis auraient toutefois pu doubler la mise, mais le manque de précision les en a empêchés. L’Allemagne, elle, a fait valoir sa maîtrise pour inscrire le but de la victoire, portant le score à 2-1 après plusieurs changements en seconde période.

Les matchs amicaux, par nature non officiels, ne se résument pas toujours au score final. Pochettino veut bien sûr gagner, mais il accorde davantage d’importance aux réponses de son groupe. Samedi, lors de la dernière sortie avant la Coupe du monde, il a obtenu ces réponses. À présent, alors que les rencontres comptant pour de bon se profilent, il estime son équipe mieux préparée, et c’est précisément l’objectif de ces rendez-vous.

« Je pense que c’était un match équilibré. Si vous regardez les statistiques, elles étaient similaires et certaines nous étaient favorables », a déclaré Pochettino. « Je suis très satisfait de l’engagement et de l’état d’esprit de l’équipe… Je pense que nous devons nous réjouir… Je pense que c’était un bon signe pour nous. »

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre au Soldier Field.

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Le vainqueur est Antonee Robinson.

    On ne voit pas souvent une frappe aussi limpide. Une volée, du premier coup, d’une pureté absolue : la Coupe du monde n’a même pas encore commencé, mais Robinson a sans doute déjà inscrit le plus beau but de l’été pour l’équipe nationale américaine.

    « J’ai vu le ballon arriver vers moi », raconte-t-il, « et je me suis dit que j’allais tout donner. Frapper aussi fort que possible, essayer de viser le cadre, et si ça sortait, on recommençait. Heureusement, il a fini au fond des filets. »

    Les États-Unis en avaient bien besoin : l’Allemagne avait ouvert le score tôt dans la rencontre, et malgré une nette progression, la sélection américaine devait encore monter d’un cran. La frappe fulgurante de Robinson a donc servi de déclic. Portés par cette bouffée d’énergie, les coéquipiers de Robinson ont alors dominé, redonnant vie au Soldier Field.



    Robinson ne trouve pas souvent le chemin des filets et, en toute honnêteté, ce n’est pas ce qu’on attend de lui. Mais il possède ce genre de coups d’éclat. L’Allemagne en a fait l’amère expérience.

    « Je lui ai demandé s’il avait déjà frappé un ballon aussi bien que ça, et il m’a répondu que oui », a déclaré en riant Tim Ream, son coéquipier de longue date. « C’était une frappe incroyable. Dès que le ballon a rebondi et que je l’ai vu, je me suis dit : “Est-ce qu’il va le faire ?”, et bien sûr, il l’a fait. »

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  • Miles RobinsonGetty

    Perdant : Miles Robinson

    Robinson n'est pas le seul responsable, mais il porte une part de responsabilité sur le but précoce de l'Allemagne.

    C’était un coup franc parfaitement exécuté par les Allemands. Nico Schlotterbeck a masqué la vue de Tim Ream au cœur de la surface, éliminant de fait l’un des meilleurs défenseurs américains sur coups arrêtés. Du coup, Robinson s’est retrouvé seul face à Kai Havertz et, comme la star d’Arsenal l’avait fait en finale de la Ligue des champions la semaine passée, il n’a pas tremblé pour ouvrir le score avant même que quiconque n’ait eu le temps de cligner des yeux.

    Si, dans d’autres circonstances, on aurait pu accorder le bénéfice du doute à Robinson, la marge d’erreur est cette fois plus réduite. Son erreur contre le Sénégal avait déjà profité à l’adversaire ; ce départ laborieux face à l’Allemagne ne lui permet pas de se rattraper. Pas de véritable rédemption donc, pour un joueur qui en avait pourtant besoin.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Le vainqueur est Malik Tillman.

    Samedi, Tillman a dû ajuster son positionnement. Par moments, le staff lui a demandé de se replier légèrement en milieu de terrain, aux côtés de Tyler Adams et Weston McKennie. Ce dispositif s’est révélé efficace : l’Américain n’a pas été en difficulté face à une sélection allemande de haut niveau.

    « C’est un poste différent sur le plan défensif », a expliqué Tillman. « Mais cela me laisse tout de même beaucoup de liberté. »

    Le milieu du Bayer Leverkusen a pleinement exploité cette marge de manœuvre : il a créé le plus d’occasions (trois), remporté six de ses neuf duels, réalisé quatre tacles et adressé trois passes dans le dernier tiers. Un tableau statistique qui confirme son influence sur l’ensemble du terrain. Visible à l’œil nu, son pressing a fait la différence pour les États-Unis depuis ce nouveau poste.

    « J’ai parfois évolué comme sentinelle, en numéro 6, explique-t-il. Je sais ce que je dois faire, comment me déplacer et quand récupérer le ballon. Oui, je pense être assez polyvalent sur le plan des postes. »

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Le grand perdant : Folarin Balogun

    Peu en vue, Balogun a connu une journée difficile, non pas tant en raison de ses actions, mais parce qu’il s’est retrouvé privé de ballon.

    En 72 minutes sur la pelouse, il n’a effectué que 20 touches de balle et délivré neuf passes, dont une transversale dangereuse devant le but pour Sergino Dest. L’attaquant a principalement occupé les couloirs pour attirer les défenseurs et créer des intervalles, une mission utile, mais qui ne lui a pas permis de se libérer réellement : les défenseurs allemands l’ont constamment serré de près.

    Il a tout de même connu plusieurs situations où il aurait pu faire la différence : Tillman a été signalé hors-jeu après un appel sans ballon, tandis que Christian Pulisic a parfois conservé trop longtemps le cuir au lieu de le servir. Sergino Dest a livré quelques incursions intéressantes sur la droite, mais aucune n’a abouti par une offrande que l’attaquant aurait pu convertir.

    Dans l’ensemble, Balogun a connu une sortie mitigée, mais pas totalement dénuée de promesses. Peu d’occasions franches, certes, mais aussi une présence constante sans laquelle le jeu américain aurait encore moins respiré. Reste qu’il attendra les vraies rencontres pour réclamer davantage de ballons, d’occasions et d’influence.

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    Le vainqueur est Kai Havertz.

    Havertz a encore frappé d’entrée. Contrairement à d’autres occasions où l’équipe n’a pas su gérer cet avantage, le scénario a cette fois tourné à l’avantage de l’Allemand.

    L’attaquant allemand a ouvert le score dès la première minute. Ce nouveau départ fulgurant fait suite à son but inscrit tôt dans la finale de la Ligue des champions, où il avait été le seul à surnager alors qu’Arsenal, incapable de creuser l’écart, s’était finalement incliné face au Paris Saint-Germain. Cette fois, son équipe a doublé la mise grâce à une nouvelle action décisive de la star des Gunners.

    Si Leroy Sané a bien inscrit le but de la victoire, c’est bien la première touche de balle et la passe en retrait de Havertz qui ont créé l’occasion. Un but, une passe décisive et, au final, une victoire 2-1 : une performance qui devrait aider le buteur allemand à tourner la page de sa déception en Ligue des champions.