CHICAGO – Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis a encaissé un but après un peu plus d’une minute de jeu lors du match de préparation avant la Coupe du monde, samedi, la première réaction du sélectionneur Mauricio Pochettino a été, bien sûr, la frustration. On ne souhaite jamais concéder un but aussi tôt dans une rencontre, même en match amical, ou, pour reprendre le terme préféré de Pochettino, en « match non officiel ».

Mais sa deuxième réaction ? De l’enthousiasme. Grâce à ce but, lui et son équipe avaient désormais l’occasion d’apprendre.

« Je me disais que nous avions de la chance », a-t-il déclaré. « Car se retrouver dans une situation où l’on encaisse un but face à une équipe comme l’Allemagne, qui compte des joueurs de haut niveau ? C’est un défi incroyable pour nous de voir comment nous réagissons, comment nous faisons preuve de caractère, comment nous faisons preuve de cohésion et comment nous jouons sous pression.

Sur le moment, j’étais triste, j’étais contrarié, bien sûr, mais après, ça a changé, car je pense que c’est une chance et une bonne chose pour nous de voir la réaction de l’équipe. »

Si la rencontre s’est conclue par une défaite 2-1, Pochettino a obtenu ce qu’il recherchait : une réaction immédiate. Les États-Unis ont alors pris le jeu à leur compte durant toute la première période face à un adversaire classé dans le top 10 mondial. Ils ont finalement égalisé grâce à un tir fulgurant d’Antonee Robinson, embrasant la foule de Chicago. Les États-Unis auraient toutefois pu doubler la mise, mais le manque de précision les en a empêchés. L’Allemagne, elle, a fait valoir sa maîtrise pour inscrire le but de la victoire, portant le score à 2-1 après plusieurs changements en seconde période.

Les matchs amicaux, par nature non officiels, ne se résument pas toujours au score final. Pochettino veut bien sûr gagner, mais il accorde davantage d’importance aux réponses de son groupe. Samedi, lors de la dernière sortie avant la Coupe du monde, il a obtenu ces réponses. À présent, alors que les rencontres comptant pour de bon se profilent, il estime son équipe mieux préparée, et c’est précisément l’objectif de ces rendez-vous.

« Je pense que c’était un match équilibré. Si vous regardez les statistiques, elles étaient similaires et certaines nous étaient favorables », a déclaré Pochettino. « Je suis très satisfait de l’engagement et de l’état d’esprit de l’équipe… Je pense que nous devons nous réjouir… Je pense que c’était un bon signe pour nous. »

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre au Soldier Field.