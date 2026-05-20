« Un seul club fait figure de référence » : Herbert Hainer, président du FC Bayern, relate une conversation qu’il a eue avec les dirigeants du Real Madrid

Le Bayern Munich a d’abord dominé le Real Madrid 4-3 au retour, puis validé son billet pour le dernier carré grâce à sa victoire 2-1 à l’aller. En demi-finale, les Bavarois ont toutefois buté sur le Paris Saint-Germain, tenant du titre soutenu par des investisseurs qataris. En finale, le PSG affrontera Arsenal, propriété du milliardaire américain Stan Kroenke. Les autres grands clubs anglais – Manchester City, Manchester United, Chelsea ou Liverpool – sont également contrôlés depuis l’étranger.

Le Real Madrid, tout comme son grand rival espagnol le FC Barcelone, reste un club associatif. Cela n’empêche pas les deux formations de consentir des dépenses pharaoniques en transferts et d’accumuler, de fait, des dettes colossales. La société FC Bayern AG, entité distincte, est quant à elle exempte de toute dette et appartient à 75 % à l’association enregistrée ; les partenaires historiques Adidas, Allianz et Audi détenant chacun 8,33 %.

Les deux clubs se sont souvent rencontrés en Ligue des champions : les Bavarois ont d’abord été la « Bestia Negra » des Madrilènes avant que la tendance ne s’inverse durant la dernière décennie, jusqu’à la nouvelle victoire munichoise cette saison.