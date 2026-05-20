Dans une interview accordée au magazine Sport Bild avant la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart, Hainer a dressé le bilan de la saison. « Pour nous, le plus important, c’est toujours le championnat. Le doublé viendrait bien sûr couronner cette saison », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Nous enthousiasmons les foules avec notre football ; lors de nos matchs contre le Real et Paris, nous avons reçu des applaudissements du monde entier, y compris de la part de personnes qui ne soutiennent pas habituellement le FC Bayern. »
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« Un seul club fait figure de référence » : Herbert Hainer, président du FC Bayern, relate une conversation qu’il a eue avec les dirigeants du Real Madrid
D'une manière générale, son club est « en pleine forme et fait figure de référence au niveau international » ; pour l'illustrer, Hainer a rapporté un compliment particulier : « Alors que nous déjeunions ensemble à Munich avant notre match de Ligue des champions, les représentants du Real Madrid ont déclaré qu'il n'y avait qu'un seul club qui leur servait de modèle : le FC Bayern. Nous ne dépendons pas d'un investisseur extérieur. »
Les structures des grands clubs internationaux
Le Bayern Munich a d’abord dominé le Real Madrid 4-3 au retour, puis validé son billet pour le dernier carré grâce à sa victoire 2-1 à l’aller. En demi-finale, les Bavarois ont toutefois buté sur le Paris Saint-Germain, tenant du titre soutenu par des investisseurs qataris. En finale, le PSG affrontera Arsenal, propriété du milliardaire américain Stan Kroenke. Les autres grands clubs anglais – Manchester City, Manchester United, Chelsea ou Liverpool – sont également contrôlés depuis l’étranger.
Le Real Madrid, tout comme son grand rival espagnol le FC Barcelone, reste un club associatif. Cela n’empêche pas les deux formations de consentir des dépenses pharaoniques en transferts et d’accumuler, de fait, des dettes colossales. La société FC Bayern AG, entité distincte, est quant à elle exempte de toute dette et appartient à 75 % à l’association enregistrée ; les partenaires historiques Adidas, Allianz et Audi détenant chacun 8,33 %.
Les deux clubs se sont souvent rencontrés en Ligue des champions : les Bavarois ont d’abord été la « Bestia Negra » des Madrilènes avant que la tendance ne s’inverse durant la dernière décennie, jusqu’à la nouvelle victoire munichoise cette saison.