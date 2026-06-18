Un séisme frappe Al-Dosari, Salah et Mahrez… L'ère de l'invincibilité footballistique touche-t-elle à sa fin ?

Ces dernières années, Salem Al-Dossari s’est imposé comme l’un des fers de lance du football saoudien. Technicien doué et capable de faire basculer les grands rendez-vous, il constituait souvent le dernier rempart des supporters dans les moments cruciaux.

Mais la rencontre face à l’Uruguay, qui marquait l’entrée en lice des « Verts » dans cette Coupe du monde, a offert un tout autre scénario au capitaine.

Pendant la rencontre, il est apparu en deçà de son meilleur niveau et n’a pas réussi à peser sur le plan offensif comme on pouvait l’attendre. Visiblement diminué physiquement, il a manqué de ses accélérations et de ses dribbles habituels, et n’a guère pesé dans les duels ni créé de danger dans le dernier tiers du terrain.

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Au fil des minutes, le public a réclamé son remplacement, estimant que l’équipe avait besoin de jambes fraîches pour presser et se repositionner rapidement. Pourtant, l’entraîneur Georgios Donis a maintenu son capitaine sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, une décision plus critiquée que la performance du joueur lui-même après la rencontre.

La polémique ne portait pas sur la place d’Al-Dosari au sein de l’équipe ni sur son palmarès avec la sélection, mais sur une idée de plus en plus admise dans le football moderne : une grande star, quelle que soit sa valeur, ne doit pas être à l’abri d’un remplacement lorsque les conditions techniques et physiques l’exigent.

Ainsi, après la rencontre face à l’Uruguay, le débat a glissé des habituels éloges au capitaine des Verts vers une question plus pragmatique : faut-il repenser sa gestion pour préserver son expérience tout en évitant une charge physique qui pourrait altérer son rendement ?