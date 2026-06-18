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Un séisme frappe Al-Dosari, Salah et Mahrez… L'ère de l'invincibilité footballistique touche-t-elle à sa fin ?

FEATURES
M. Salah
R. Mahrez
Belgique vs Égypte
Belgique
Égypte
Coupe du monde
RD Congo
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Salem Mohammed Al-Dossari
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Hilal
Liverpool
Égypte
Algérie
Belgique
É.-U.
Congo-Kinshasa
Argentine
Arabie saoudite
Angleterre

Une crise majeure menace le « trio de choc »

Lorsque le panneau lumineux indique le numéro d’une star, ce geste n’est plus anecdotique : il traduit une réalité nouvelle imposée au football moderne.

Lors de la Coupe du monde 2026, la « clause de protection des stars », qui a longtemps bénéficié à des joueurs comme Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou Salem Al-Dossari, risque de s’effacer devant les impératifs tactiques et physiques, désormais prioritaires sur les noms et l’histoire.

La question n’est plus de savoir si ces stars demeurent décisives ou techniquement au top, mais comment les utiliser au mieux, combien de minutes leur accorder et si elles sont encore capables de tenir 90 minutes comme à l’apogée de leur carrière.


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un séisme secoue le trio de tête

    Pendant des années, les supporters ont été habitués à les voir rester sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, en tant que leaders et principaux atouts offensifs de leurs sélections.

    Mais, lors de cette Coupe du monde, des voix de plus en plus nombreuses réclament de leur confier de nouveaux rôles : les remplacer en cours de match ou les utiliser comme atouts décisifs depuis le banc, tant les exigences physiques et tactiques sont aujourd’hui impitoyables.

    La Coupe du monde 2026 est-elle en train de démolir les derniers tabous qui protégeaient les grandes stars ? Sommes-nous à l’aube d’une ère où nul, quel que soit son palmarès, n’est à l’abri d’un remplacement ?

    • Publicité
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah… Un remplacement qui ne remet pas en cause son valeur

    Mohamed Salah apparaît comme l’élément le plus équilibré de ce trio. La star égyptienne n’a pas été la cible de critiques virulentes sur son niveau technique ; bien au contraire, il a démontré lors de la rencontre face à la Belgique qu’il pouvait encore faire la différence et mener l’attaque des Pharaons avec une grande efficacité.

    Ce qui a toutefois interpellé les observateurs, c’est la décision de Hossam Hassan de le remplacer lors du dernier quart d’heure. Il y a encore quelques années, l’idée de sortir « Mo » d’un match décisif paraissait inconcevable ; aujourd’hui, c’est un choix stratégique parmi d’autres pour le staff technique.

    Ce choix ne traduit pas un déclin du capitaine des Pharaons, mais l’évolution de la philosophie du staff technique : l’entraîneur ne voit plus le joueur comme un symbole à maintenir sur la pelouse à tout prix, mais comme un maillon d’un système qui peut nécessiter du repos ou un remplacement selon le scénario du match et son âge.

    Remplacer Salah n’indique donc pas une perte d’influence, mais confirme que le football s’appuie aujourd’hui davantage sur la raison que sur le seul prestige des individualités.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Riyad Mahrez : de capitaine de l’équipe nationale à option sur le banc

    Si Salah a cédé sa place après une performance convaincante, la situation de Riyad Mahrez apparaissait plus délicate au sortir de la lourde défaite de l’Algérie face à l’Argentine (0-3).

    L’entraîneur Vladimir Petković a surpris en le laissant sur le banc au coup d’envoi avant de l’introduire en seconde période, ravivant le débat sur sa condition physique et sa capacité à suivre le rythme des grands rendez-vous à ce stade de sa carrière.

    Pendant des années, Mahrez a été l’un des joueurs les plus influents de la sélection algérienne et l’une des plus grandes stars du football arabe et africain. Cette fois, la polémique ne porte pas sur son talent ou ses qualités techniques, mais sur la meilleure façon d’exploiter ses atouts.

    D’un côté, ses défenseurs estiment qu’il conserve le niveau pour être aligné d’entrée ; de l’autre, certains experts estiment qu’une entrée en jeu ciblée serait plus pertinente. Une certitude : l’époque où son nom était automatiquement inscrit sur la feuille de match est peut-être révolue.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem Al-Dosari… Quand le banc de touche est devenu une option envisageable

    Ces dernières années, Salem Al-Dossari s’est imposé comme l’un des fers de lance du football saoudien. Technicien doué et capable de faire basculer les grands rendez-vous, il constituait souvent le dernier rempart des supporters dans les moments cruciaux.

    Mais la rencontre face à l’Uruguay, qui marquait l’entrée en lice des « Verts » dans cette Coupe du monde, a offert un tout autre scénario au capitaine.

    Pendant la rencontre, il est apparu en deçà de son meilleur niveau et n’a pas réussi à peser sur le plan offensif comme on pouvait l’attendre. Visiblement diminué physiquement, il a manqué de ses accélérations et de ses dribbles habituels, et n’a guère pesé dans les duels ni créé de danger dans le dernier tiers du terrain.

    Lire aussi… Salem Al-Dossari : « La chance ne nous a pas souri face à l’Uruguay »

    Au fil des minutes, le public a réclamé son remplacement, estimant que l’équipe avait besoin de jambes fraîches pour presser et se repositionner rapidement. Pourtant, l’entraîneur Georgios Donis a maintenu son capitaine sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, une décision plus critiquée que la performance du joueur lui-même après la rencontre.

    La polémique ne portait pas sur la place d’Al-Dosari au sein de l’équipe ni sur son palmarès avec la sélection, mais sur une idée de plus en plus admise dans le football moderne : une grande star, quelle que soit sa valeur, ne doit pas être à l’abri d’un remplacement lorsque les conditions techniques et physiques l’exigent.

    Ainsi, après la rencontre face à l’Uruguay, le débat a glissé des habituels éloges au capitaine des Verts vers une question plus pragmatique : faut-il repenser sa gestion pour préserver son expérience tout en évitant une charge physique qui pourrait altérer son rendement ?

  • Dans le football moderne, l’histoire ne pèse plus.

    Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Salem Al-Dossari ne partagent pas seulement un statut de stars et une immense popularité ; ils incarnent une génération qui a offert des moments exceptionnels à leurs sélections et à leurs clubs, et porté pendant des années les espoirs d’un public entier.

    Pourtant, le football moderne s’est fait plus impitoyable que jamais : le rythme s’est accéléré, les espaces se sont réduits, les distances parcourues et l’intensité du pressing ont considérablement augmenté, tandis que les indicateurs physiques et les données numériques sont désormais incontournables dans la prise de décision technique.

    Autrefois, l’entraîneur hésitait à se passer de sa star par crainte des réactions du public ou des médias ; aujourd’hui, l’intérêt de l’équipe et la condition physique priment sur les noms et l’histoire.

    Il n’est donc pas surprenant de voir Mohamed Salah remplacé malgré une bonne performance avec l’Égypte, Riyad Mahrez commencer sur le banc lors du match de l’Algérie contre l’Argentine, ou les supporters saoudiens réclamer de plus en plus le remplacement de Salem Al-Dossari après un net déclin de ses performances physiques et techniques face à l’Uruguay.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    L'immunité a-t-elle pris fin ?

    La Coupe du monde 2026 ne marquera sans doute pas la fin de l’ère Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou Salem Al-Dossari, mais elle pourrait bien enterrer l’idée d’une « immunité absolue » des grandes stars.

    Si ces joueurs conservent leur expérience et leur talent, ils ne sont plus à l’abri des choix tactiques ou des contraintes physiques qui accompagnent l’âge.

    Le football a évolué, tout comme le regard des supporters et des entraîneurs. On ne se demande plus : « Peut-on remplacer la star ? », mais : « Quand son remplacement sert-il au mieux l’équipe ? ».

    Et c’est peut-être précisément là que réside l’histoire la plus marquante de la Coupe du monde 2026 : non pas le déclin des stars, mais la fin de l’idée selon laquelle il existerait une star intouchable.