« Un scénario improbable » : le FC Bayern peinerait à trouver un club prêt à recruter sa star

En février 2025, Davies a prolongé son contrat jusqu’en 2030, percevant au passage une prime à la signature de plusieurs dizaines de millions d’euros. Le club envisage désormais de le céder pour engranger une indemnité de transfert substantielle, mais le salaire accordé au Canadien constitue aujourd’hui un obstacle.

Blessé à plusieurs reprises la saison passée, il a contraint Josip Stanisic ou Raphael Guerreiro à le remplacer sur le flanc gauche de la défense, et il a aussi manqué le premier match du Canada à la Coupe du monde il y a quelques jours pour la même raison.