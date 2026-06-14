Selon le magazine allemand « kicker », le salaire élevé du Canadien constituerait l’obstacle principal à tout transfert. « Il est probable qu’il n’existe pas de marché pour Davies », analyse l’hebdomadaire, car l’arrière gauche toucherait jusqu’à 20 millions d’euros par an au FC Bayern Munich. À titre de comparaison, au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, lui aussi considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches mondiaux, toucherait environ 14 millions d’euros par an. « Presque aucun autre club n’approuvera un tel salaire pour un arrière gauche », analyse le magazineallemand, qui conclut qu’un départ de Davies reste « peu probable ».
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« Un scénario improbable » : le FC Bayern peinerait à trouver un club prêt à recruter sa star
Les spéculations autour d’un départ de Davies s’expliquent : d’après plusieurs sources médiatiques concordantes, le Bayern Munich s’apprêterait à recruter Nathaniel Brown, actuellement à l’Eintracht Francfort. Le club bavarois serait prêt à investir plus de 50 millions d’euros pour un latéral gauche qui, en cas de duel direct, semble avoir l’avantage sur le Canadien. Le dossier serait en phase finale et pourrait être officialisé dès la Coupe du monde.
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Alphonso Davies est actuellement confronté à des problèmes de blessures.
En février 2025, Davies a prolongé son contrat jusqu’en 2030, percevant au passage une prime à la signature de plusieurs dizaines de millions d’euros. Le club envisage désormais de le céder pour engranger une indemnité de transfert substantielle, mais le salaire accordé au Canadien constitue aujourd’hui un obstacle.
Blessé à plusieurs reprises la saison passée, il a contraint Josip Stanisic ou Raphael Guerreiro à le remplacer sur le flanc gauche de la défense, et il a aussi manqué le premier match du Canada à la Coupe du monde il y a quelques jours pour la même raison.
Les statistiques d'Alphonso Davies pour la saison 2025/26 :
Jeux : 23 Minutes jouées : 841 Buts : 1 Passes décisives : 5