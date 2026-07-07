Un scénario déchirant… Comment l'Égypte a-t-elle laissé filer une victoire historique en 13 minutes face à l'Argentine ?

L'équipe d'Égypte était à deux doigts d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire en Coupe du monde. Menant 2-0 face à l'Argentine jusqu'à la 79^e minute, elle a contraint le tenant du titre à un duel tactique intense, avant que tout ne bascule dans les 13 dernières minutes : les Pharaons ont finalement cédé sur un score cruel de 3-2.
Entre la rigueur défensive égyptienne et la réaction tardive de l’Albiceleste, la rencontre illustre plusieurs subtilités tactiques : elles montrent comment l’équipe de Hossam Hassan a failli signer un exploit majeur, et pourquoi Messi et ses coéquipiers s’en sont sortis in extremis.