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Un scénario déchirant… Comment l'Égypte a-t-elle laissé filer une victoire historique en 13 minutes face à l'Argentine ?

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
FEATURES
Analysis
Argentine
Égypte
É.-U.

Le rêve des Pharaons vire au cauchemar

L'équipe d'Égypte était à deux doigts d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire en Coupe du monde. Menant 2-0 face à l'Argentine jusqu'à la 79^e minute, elle a contraint le tenant du titre à un duel tactique intense, avant que tout ne bascule dans les 13 dernières minutes : les Pharaons ont finalement cédé sur un score cruel de 3-2.

Entre la rigueur défensive égyptienne et la réaction tardive de l’Albiceleste, la rencontre illustre plusieurs subtilités tactiques : elles montrent comment l’équipe de Hossam Hassan a failli signer un exploit majeur, et pourquoi Messi et ses coéquipiers s’en sont sortis in extremis.

  • Marquer sur coup d’envoi… puis préserver l’écart

    Hossam Hassan a débuté la rencontre en alignant Haytham Hassan et Imam Ashour sur les ailes, avec Mohamed Salah et Mostafa Zico en attaque.

    Dans le premier acte, les Pharaons ont adopté un bloc défensif médian, refusant de reculer trop bas tout en pressant ponctuellement le porteur de balle argentin.

    Après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim, de la tête sur un centre de Marwan Attia à la 15^e minute, les Pharaons se sont progressivement retranchés dans un bloc bas, alignant parfois six joueurs devant leur surface pour préserver leur avantage au mépris de la possession.

    En seconde période, les Pharaons ont poursuivi leur stratégie de contres rapides plutôt que de construire des attaques posées.

    Les contres ont mis à profit la justesse de passe de Haitham Hassan et de Mohamed Salah, ainsi que la puissance physique et les déplacements intelligents de Mostafa Zico, pour sceller la victoire d’une seconde réalisation à la 67^e minute, conclue au terme d’une action collective initiée par Salah et Haitham Hassan.

    • Publicité

  • L'Argentine, championne en titre, affiche un niveau de performance insuffisant et nécessite une remise en question immédiate.

    La sélection argentine a exposé ses failles au grand jour, tant lors de ce match que lors de la rencontre précédente face au Cap-Vert. Il s’agit du deuxième match consécutif où les coéquipiers de Messi peinent à se qualifier, ayant encaissé quatre buts sur seulement six tirs cadrés, et ayant affiché une certaine inertie ainsi qu’un manque de solutions dans les moments clés.

    En première période, l’équipe a peiné à percer la défense égyptienne, dense devant Mostafa Shobeir, et à exploiter les intervalles, pénalisée par la similitude des profils alignés par Scaloni.

    Il sera donc intéressant de voir si des joueurs comme Giuliano Simeone ou Nicolás González obtiendront leur chance dans le onze de départ, tant l’équipe peine à élargir le jeu et à créer des différences sur les côtés.

    Le secteur offensif droit a été quasi muet, la plupart des actions dangereuses étant initiées à gauche par Nicolás Tagliafico.

  • 13 minutes… Comment Scaloni a-t-il renversé la situation ?

    Lionel Scaloni a procédé à deux changements offensifs en faisant entrer Lautaro Martínez à la place de Rodrigo De Paul, et Nicolás González à la place de Nicolás Tagliafico, une décision qui a renforcé la pression offensive dans le dernier tiers.

    De son côté, Hossam Hassan a fait entrer Trézéguet à la place de Haytham Hassan, visiblement émoussé, sans pour autant modifier significativement le visage de l’attaque ni renforcer la défense égyptienne.

    En l’espace de treize minutes, la rencontre bascule.

    À la 79^e minute, Cristian Romero a réduit l’écart de la tête, suite à une passe de Messi et une touche de Gonzalo Montiel. Puis Messi a égalisé à la 83^e d’une frappe depuis l’intérieur de la surface, avant qu’Enzo Fernández n’inscrive le but de la victoire dès la deuxième minute du temps additionnel.

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  • L’homme de la décision… La vague Messi ne se retire jamais.

    Bien que l'Argentine n'ait pas brillé collectivement pendant la majeure partie de la rencontre, Lionel Messi a pris son équipe sur ses épaules au moment crucial d'un match qui ne semblait pas lui sourire, ni dans les statistiques ni dans son impact offensif en début de rencontre. Il a ainsi manqué le penalty obtenu à la 19e minute, suite à une superbe parade de Chouber à la 21e, un revers qui aurait pu entamer son impact avant même que son match ne démarre vraiment.

    Ce qui a frappé, c’est sa capacité à digérer cet échec et à continuer à travailler sans relâche, surtout lors des vingt dernières minutes où il est devenu le moteur du renversement argentin.

    Il a opéré presque exclusivement sur le flanc droit, avant de se recentrer pour participer à la construction du jeu et percer la densité défensive égyptienne dans l’entrejeu, puis de revenir immédiatement dans le dernier tiers.

    Ce schéma a directement conduit à l’ouverture du score de Cristian Romero (79^e), après une passe précise vers la surface, un rebond sur Montiel et une conclusion du défenseur argentin.

    Quatre minutes plus tard, il a pris ses responsabilités, enroulant une frappe puissante des vingt mètres qui a battu Shobeir et égalisé (83^e), illustrant sa capacité à faire la différence même quand l’équipe peine collectivement, avant que le but décisif ne soit inscrit par Enzo Fernández (93).

  • Une question déroutante… La carte manquante dans les moments décisifs

    Le scénario des dernières minutes pose une question tactique sur les choix de Hossam Hassan après avoir mené de deux buts. Sous la pression grandissante des Argentins et face aux choix offensifs de Lionel Scaloni, qui ont densifié le nombre de joueurs dans la surface, il aurait été judicieux de renforcer la défense en faisant entrer un défenseur supplémentaire, comme Hossam Abdel-Majeed, afin de préserver la supériorité numérique et de contrer centres et duels aériens.

    Le but de Cristian Romero (79^e) est né d’un ballon dans la surface de réparation, avant que les espaces ne s’élargissent avec la poussée argentine à la recherche de l’égalisation.

    Impossible d’affirmer avec certitude que ce seul ajustement aurait suffi à contenir le retour argentin, mais il demeurait une option tactique pertinente au vu de l’évolution du rythme du match et des sorties successives des principaux atouts égyptiens : Imam Ashour et Haytham Hassan, tandis que les entrées de Trezeguet, Marmoush et Zizo n’ont pas suffi à inverser la tendance.

  • Mustafa Shubair… le gardien de but qui a prolongé le rêve

    Mustafa Shubair a joué un rôle déterminant pour permettre à l'Égypte de conserver son avance le plus longtemps possible face à l'Argentine, comme il l'avait déjà fait lors des matchs précédents, voire davantage.

    Son action majeure intervient à la 21^e minute : il arrête un penalty de Lionel Messi, sanctionné deux minutes plus tôt après un contact entre Haytham Hassan et Nicolás Tagliafico dans la surface. Cette parade empêche le capitaine argentin d’égaliser trop tôt.

    Selon la plateforme Sofascore, il a récolté une note de 7,3 grâce à quatre arrêts, dont trois dans sa surface, en plus de cette parade sur penalty.

    Son indicateur « buts évités » s’élevait à -0,31, valeur qui traduit le nombre de réalisations qu’il a empêchées au regard de la dangerosité des tentatives adverses.

    Il a par ailleurs remporté l’ensemble de ses duels aériens et au sol, récupéré sept ballons et réalisé trois interventions défensives directes, tout en affichant une précision de passe de 78 % (21 passes réussies sur 27).

    Grâce à cette performance, l’Égypte a pu appliquer avec assurance son plan de défense basse et rentrer aux vestiaires avec un but d’avance, malgré la supériorité argentine dans la possession.

  • Zico… l’une des révélations majeures du championnat.

    Mustafa Zico figure parmi les révélations de la Coupe du monde 2026. Entré en sélection lors de l’amical face à la Russie en mai, il s’est immédiatement imposé comme un maillon clé du système égyptien.

    Polyvalent, il a occupé les deux postes d’ailier ainsi que celui d’attaquant, se distinguant par son engagement, la fréquence de ses percées, son agressivité dans les duels et sa puissance physique, sans oublier des qualités techniques affirmées : dribbles, frappe et soutien à ses coéquipiers.

    Sa sélection n’était pas évidente avant le tournoi, mais sa prestation emblématique lui a ouvert les portes des grands noms de la compétition et a déjà marqué l’histoire du football égyptien.

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