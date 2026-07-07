Un scénario déchirant… Comment l'Égypte a-t-elle laissé filer une victoire historique en 13 minutes face à l'Argentine ?

Hossam Hassan a débuté la rencontre en alignant Haytham Hassan et Imam Ashour sur les ailes, avec Mohamed Salah et Mostafa Zico en attaque.

Dans le premier acte, les Pharaons ont adopté un bloc défensif médian, refusant de reculer trop bas tout en pressant ponctuellement le porteur de balle argentin.

Après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim, de la tête sur un centre de Marwan Attia à la 15^e minute, les Pharaons se sont progressivement retranchés dans un bloc bas, alignant parfois six joueurs devant leur surface pour préserver leur avantage au mépris de la possession.

En seconde période, les Pharaons ont poursuivi leur stratégie de contres rapides plutôt que de construire des attaques posées.

Les contres ont mis à profit la justesse de passe de Haitham Hassan et de Mohamed Salah, ainsi que la puissance physique et les déplacements intelligents de Mostafa Zico, pour sceller la victoire d’une seconde réalisation à la 67^e minute, conclue au terme d’une action collective initiée par Salah et Haitham Hassan.