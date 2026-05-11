À ces tensions s’ajoutent des luttes d’influence qui se jouent sur les fiches de paie : Vinicius tiendrait absolument à ce que son futur contrat lui vaille un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, actuellement meilleur payé du club. Récemment, le club a été débordé par l’importance de ses propres joueurs, ce qui a conduit au départ d’Alonso. Pour la direction réunie autour de Florentino Pérez, cette mesure est apparue plus simple que de recadrer fermement les stars récalcitrantes. Selon The Athletic, l’entourage de Vinicius, Mbappé et autres exerce une influence considérable au sein du club.

Alonso, à court de patience, aurait perdu son sang-froid après que certains joueurs hostiles ont feint de s’assoupir pendant les réunions tactiques. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait-il lancé, incrédule.

Après le départ d’Alonso, le club a donc opté pour une solution interne en nommant Arbeloa, alors en charge de l’équipe réserve. Sportivement, le technicien n’a pas réussi à inverser la tendance, et il n’a pas non plus su apaiser le vestiaire. S’il a surtout flatté l’ego de Vinicius, qui se sent à nouveau central et performant sous ses ordres, Arbeloa a rapidement buté sur des résistances internes : ses idées ont été contestées et, selon les médias, une partie du groupe l’a même calomnié.

« On raconte beaucoup de mensonges », a-t-il déclaré en conférence de presse le week-end dernier, prenant malgré tout la défense de son groupe. « C’est un mensonge de dire que mes joueurs ne sont pas professionnels. C’est un mensonge de dire qu’ils ne m’ont pas témoigné le respect nécessaire, cela ne s’est même pas produit. »

Les récents événements suggèrent toutefois qu’Arbeloa n’a pas tout dit. La multiplication des rumeurs ces dernières semaines ne doit rien au hasard. Après tout, la saison s’achève sans qu’il reste de très grandes ambitions : en Copa del Rey, l’équipe a été éliminée de manière humiliante dès les huitièmes de finale, mi-janvier, face à un club de deuxième division ; mi-avril, le Real a tiré son épingle du jeu en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern. En Liga, le Barça a pris le large depuis longtemps ; depuis dimanche soir, les Catalans sont mathématiquement champions, grâce à une victoire sans encombre 2-0 lors du Clásico.

Pour le Real, en revanche, il n’y a plus rien à jouer. Il reste donc d’autant plus de temps pour les vanités blessées, et d’autant plus de place est accordée aux futilités. C’est notamment le cas pour Mbappé, dont le récent voyage en Sardaigne avec sa petite amie Ester Exposito a été très mal vu par les supporters du Real. Selon les fans, le Français aurait mieux fait de se consacrer entièrement à sa récupération après sa déchirure musculaire pour postuler à une place dans le Clásico face au Barça dimanche. Finalement, Mbappé n’était pas dans le groupe au Camp Nou et pourrait subir les foudres de la tribune si, rétabli, il était aligné jeudi contre Oviedo.

Les socios, déjà prompts à siffler leurs propres joueurs cette saison, ont fait de Vinicius leur principale cible ; les appels d’Arbeloa à un soutien inconditionnel n’y ont rien changé. Un nouveau foyer de tension qui maintient cette saison chaotique sous haute pression.