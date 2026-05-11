Rumeurs internes constamment divulguées, intrigues, querelles, éclats de colère, ego froissés, voire véritables bagarres : le FC Bayern Munich des années 1990 a connu tous ces excès. Au Bayern Munich des années 1990, ce scénario était monnaie courante, avec, dans les rôles principaux, des personnalités fortes comme Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler ou Giovanni Trapattoni. L’ambiance était si souvent électrique que le club le plus titré d’Allemagne s’est vu coller le surnom de « FC Hollywood ». Un surnom évocateur : les coulisses et leurs drames prenaient souvent le pas sur le jeu.
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Un scandale retentissant dans les vestiaires n’est que le point d’orgue d’une dérive préoccupante : le Real Madrid se mue en un véritable FC Hollywood des temps modernes
Le Real Madrid de la saison 2025/26 semble suivre les traces du mythique « FC Hollywood » munichois. Certains observateurs estiment même que le feuilleton madrilène prend une tournure plus grave que celui qui agita le Bayern dans les années passées. Le capitaine madrilène Federico Valverde a été hospitalisé la semaine dernière après un vif accrochage avec son coéquipier Aurélien Tchouameni. Selon la version officielle, l’Uruguayen a subi un traumatisme crânio-cérébral suite à un choc accidentel avec une table, alors que les deux joueurs venaient de s’opposer verbalement.
Cet incident, survenu au sein même du vestiaire et ayant entraîné une brève perte de connaissance, symbolise le point bas d’une dégradation fulgurante. Le club madrilène, multiple recordman de la Ligue des champions, semble ainsi sombrer dans le chaos. Une descente aux enfers peut-être entamée dès son dernier sacre continental, en juin 2024. Les Madrilènes avaient dominé la finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0) avant d’enchaîner avec un sacre national, loin devant le FC Barcelone.
Lors de la finale contre le BVB, Toni Kroos, Nacho et Dani Carvajal étaient titulaires ; Luka Modric et Lucas Vazquez étaient entrés en jeu en fin de match. Depuis l’été 2024, quatre de ces joueurs ont déjà quitté le club ; Carvajal, désormais marginalisé, s’apprête à les imiter en fin de saison.
Selon The Athletic, les départs de Kroos, Nacho et leurs coéquipiers sont en partie responsables du climat instable qui prévaut autour du Bernabéu. Les nombreux grands egos du groupe manquent de cadres pour les encadrer, de personnalités fortes capables de les recadrer, ainsi que de modèles positifs en matière d’esprit d’équipe et de cohésion. Un terreau propice à des problèmes internes toujours plus graves.
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Real Madrid : l'équipe semblait divisée sous la direction de Xabi Alonso.
Selon un témoin direct des récentes tensions au centre d’entraînement, la situation actuelle du Real Madrid est « très triste ». Et deconclure : « Le club a un énorme problème. » Sportivement, la maison blanche se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre. Mais les fissures vont bien au-delà du simple aspect sportif.
Après une saison dernière déjà tendue, que même Carlo Ancelotti avait peiné à stabiliser, Xabi Alonso était censé ramener les Merengues là où ils estiment devoir être : au sommet de l’Europe et de l’Espagne. Mais l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à rétablir une hiérarchie claire, bloqué par des ego parfois démesurés.
Mi-janvier, après seulement six mois, Alonso a dû partir. Les résultats n’étaient pourtant pas catastrophiques : en 34 matchs sous sa direction, le club n’en a perdu que six. Son successeur, Álvaro Arbeloa, en a déjà concédé sept en 24 rencontres.
À son départ, le Real restait dans la course au titre en Liga, à la hauteur du Barça ; ensuite, les Blancos ont peu à peu lâché prise. Ce qui a finalement coûté son poste à Alonso, c’est son incapacité à rallier le vestiaire à sa cause. Vinicius Junior, en tête de file, affichait ouvertement son mécontentement sous les ordres de l’ancien milieu de terrain de classe mondiale.
Le Brésilien avait ouvertement affiché son mécontentement lors de son remplacement durant le Clásico contre Barcelone en octobre 2025, semblant mener un groupe de plusieurs stars peu sensibles aux méthodes et au style de jeu d’Alonso. D’autres grands noms tels que Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga auraient également fait partie de ce groupe, tandis que certains s’étaient parfaitement adaptés au coaching d’Alonso. Une division dévastatrice a alors fissuré le vestiaire.
La mission d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid était, elle aussi, vouée à l’échec.
À ces tensions s’ajoutent des luttes d’influence qui se jouent sur les fiches de paie : Vinicius tiendrait absolument à ce que son futur contrat lui vaille un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, actuellement meilleur payé du club. Récemment, le club a été débordé par l’importance de ses propres joueurs, ce qui a conduit au départ d’Alonso. Pour la direction réunie autour de Florentino Pérez, cette mesure est apparue plus simple que de recadrer fermement les stars récalcitrantes. Selon The Athletic, l’entourage de Vinicius, Mbappé et autres exerce une influence considérable au sein du club.
Alonso, à court de patience, aurait perdu son sang-froid après que certains joueurs hostiles ont feint de s’assoupir pendant les réunions tactiques. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait-il lancé, incrédule.
Après le départ d’Alonso, le club a donc opté pour une solution interne en nommant Arbeloa, alors en charge de l’équipe réserve. Sportivement, le technicien n’a pas réussi à inverser la tendance, et il n’a pas non plus su apaiser le vestiaire. S’il a surtout flatté l’ego de Vinicius, qui se sent à nouveau central et performant sous ses ordres, Arbeloa a rapidement buté sur des résistances internes : ses idées ont été contestées et, selon les médias, une partie du groupe l’a même calomnié.
« On raconte beaucoup de mensonges », a-t-il déclaré en conférence de presse le week-end dernier, prenant malgré tout la défense de son groupe. « C’est un mensonge de dire que mes joueurs ne sont pas professionnels. C’est un mensonge de dire qu’ils ne m’ont pas témoigné le respect nécessaire, cela ne s’est même pas produit. »
Les récents événements suggèrent toutefois qu’Arbeloa n’a pas tout dit. La multiplication des rumeurs ces dernières semaines ne doit rien au hasard. Après tout, la saison s’achève sans qu’il reste de très grandes ambitions : en Copa del Rey, l’équipe a été éliminée de manière humiliante dès les huitièmes de finale, mi-janvier, face à un club de deuxième division ; mi-avril, le Real a tiré son épingle du jeu en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern. En Liga, le Barça a pris le large depuis longtemps ; depuis dimanche soir, les Catalans sont mathématiquement champions, grâce à une victoire sans encombre 2-0 lors du Clásico.
Pour le Real, en revanche, il n’y a plus rien à jouer. Il reste donc d’autant plus de temps pour les vanités blessées, et d’autant plus de place est accordée aux futilités. C’est notamment le cas pour Mbappé, dont le récent voyage en Sardaigne avec sa petite amie Ester Exposito a été très mal vu par les supporters du Real. Selon les fans, le Français aurait mieux fait de se consacrer entièrement à sa récupération après sa déchirure musculaire pour postuler à une place dans le Clásico face au Barça dimanche. Finalement, Mbappé n’était pas dans le groupe au Camp Nou et pourrait subir les foudres de la tribune si, rétabli, il était aligné jeudi contre Oviedo.
Les socios, déjà prompts à siffler leurs propres joueurs cette saison, ont fait de Vinicius leur principale cible ; les appels d’Arbeloa à un soutien inconditionnel n’y ont rien changé. Un nouveau foyer de tension qui maintient cette saison chaotique sous haute pression.
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Real Madrid : comment en est-on arrivé à ce clash entre Valverde et Tchouameni ?
Mbappé a également été l’un des principaux protagonistes des récents faits divers qui ont fait les gros titres à Madrid. Lors d’un match d’entraînement fin avril, l’attaquant vedette aurait agressé verbalement, avec colère et de manière insultante, l’un des entraîneurs adjoints d’Arbeloa, qui officiait alors en tant que juge de touche et estimait que Mbappé était hors-jeu. Ses conseillers ont aussitôt précisé que l’incident, tout comme l’image globale du joueur de 27 ans, avait été largement exagéré.
Par ailleurs, un incident bien plus grave a opposé Valverde à Tchouameni. Selon The Athletic, un tacle appuyé de Valverde lors de la séance du mercredi précédent aurait déclenché cette altercation médiatisée. Tchouameni, vexé, aurait alors échangé des pousses avec son partenaire, d’abord sur la pelouse puis dans le vestiaire, obligeant plusieurs coéquipiers à intervenir pour calmer les esprits.
Si les deux joueurs ont fini par se réconcilier, la tension est revenue le lendemain. Selon The Athletic, le milieu uruguayen aurait snobé la traditionnelle poignée de main à son arrivée au centre d’entraînement, puis multiplié les tacles appuyés lors de la séance suivante. Tchouameni a d’abord gardé son calme, mais de nouvelles provocations ont finalement fait exploser la situation dans le vestiaire.
Tchouameni a alors cherché à clarifier la situation et a demandé des explications à Valverde. Selon The Athletic, le ton est monté d’un cran lorsque l’Uruguayen a insulté son partenaire ; le Français a perdu son sang-froid et l’a frappé. Une bagarre a éclaté : Valverde a heurté une table de la tête, s’est mis à saigner et a brièvement perdu connaissance. Le vestiaire, choqué, s’est immédiatement inquiété pour Valverde, y compris Tchouameni. Après avoir repris connaissance, le milieu uruguayen a été conduit à l’hôpital ; souffrant d’un traumatisme crânien, il doit observer un repos de dix à quatorze jours.
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« The Special One » serait-il sur le point de prendre les commandes d’un Real Madrid au bord de l’explosion ?
Après les faits, le Real Madrid et Valverde ont tenté de présenter l’incident comme un simple accident. La colère des dirigeants, pourtant, a été immense, comme l’atteste l’amende record de 500 000 euros infligée à chacun des deux joueurs.
Selon The Athletic, qui cite des sources proches du vestiaire madrilène, Valverde serait le principal responsable de l’incident avec Tchouameni. L’Uruguayen aurait la réputation d’être un provocateur et son attitude serait « indigne d’un capitaine », d’après l’article. Au vu de la gravité de l’incident, il serait « impossible » que les deux joueurs évoluent encore ensemble sous le maillot merengue la saison prochaine ; au moins l’un des deux devrait donc quitter le club cet été, et les dissensions au sein du groupe pourraient entraîner d’autres départs. Le club assure toutefois que les deux joueurs se sont rapidement réconciliés, la tension s’étant dissipée devant le groupe.
Reste à comprendre comment des détails aussi précis sur la vie du vestiaire madrilène fuitent dans la presse. « Évidemment, quelqu’un répand des rumeurs. Et lors d’une saison sans titre, alors que le Real Madrid est encore plus que d’habitude sous le feu des projecteurs, tout est exagéré », a commenté Valverde.
Qu’il s’agisse de rumeurs ou de faits, une chose est sûre : la cohésion du groupe madrilène est mise à l’épreuve. Depuis deux ans, le vestiaire du Bernabéu est une poudrière. Arbeloa ne devrait pas être concerné par ce dossier à partir de la saison prochaine : son départ est acté.
Après les candidatures pressenties de Didier Deschamps et de Sebastian Hoeneß, c’est finalement José Mourinho qui est devenu le grand favori. Le Portugais, déjà en poste à Madrid entre 2010 et 2013 et actuellement à la tête du Benfica Lisbonne, serait la priorité du président Pérez. Si le Portugais, déjà en poste entre 2010 et 2013 et actuellement à la tête de Benfica Lisbonne, possède l’autorité nécessaire pour rétablir l’ordre dans le vestiaire, son tempérament pourrait aussi attiser la dimension « FC Hollywood » du club madrilène.
Les prochaines rencontres du Real Madrid
Date
Match
Compétition
Jeudi 14 mai, 21h30
Real Madrid - Real Oviedo
LaLiga
Dimanche 17 mai à 19 h
FC Séville - Real Madrid
LaLiga
Date à confirmer
Real Madrid - Athletic Bilbao
LaLiga