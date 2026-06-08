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Stefan EffenbergGetty Images
Christian Guinin

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Un scandale lors de la Coupe du monde l’a propulsé au rang d’« ennemi public numéro un » : comment Stefan Effenberg a précipité la fin de sa prometteuse carrière en équipe nationale allemande

Rebel United
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S. Effenberg

Autrefois, Stefan Effenberg était considéré comme le plus grand espoir du football allemand. Au lieu de transformer son immense talent en une carrière glorieuse, il a fait un doigt d’honneur à ses supporters et a été exclu de la sélection allemande lors de la Coupe du monde 1994. De ses disputes avec ses coéquipiers à sa liaison avec la femme d’un partenaire, de ses excès en voiture à son autobiographie truffée de photos érotiques et de fautes d’orthographe, il a multiplié les scandales. Partie 14 de notre série Rebel United.

Tout commence en 1997-1998, lorsque Wolf Werner, fraîchement nommé à la tête des « Fohlen », repère le talent du jeune Stefan Effenberg, alors âgé de 18 ans, et l’intègre au groupe professionnel du Borussia Mönchengladbach. Dès ses premiers pas, il est évident qu’il détonne par rapport au profil type du milieu de terrain allemand de l’époque : rien de conventionnel ni de réservé dans son jeu. Au contraire, il impose d’emblée son courage, son agressivité et une autorité naturelle.

À peine âgé de 20 ans, il devient le leader d’une équipe de Mönchengladbach alors bien loin de son âge d’or des années 1970. Il brille déjà régulièrement, mais on comprend vite qu’Effenberg est le genre de joueur qui ne suit que ses propres règles. Peu lui importait d’avoir en face de lui un coéquipier méritant ou l’arbitre : si quelque chose ne lui convenait pas, il le disait. Ou pire : il piquait une crise. Cartons jaunes, disputes, tensions, tout cela le suivait presque partout.

  • Il n’a fallu que trois ans pour que le FC Bayern s’intéresse enfin à Effenberg. Son transfert à Munich devait lui offrir la tribune idéale pour entamer le prochain acte de son ascension vers la gloire mondiale, et c’est exactement ce qui s’est produit pendant un temps. Brillant sur le terrain, il marquait des buts, délivrait des passes décisives et s’imposait peu à peu comme un pilier incontournable de l’équipe.

    Pourtant, même au sein du club le plus titré d’Allemagne, ses frasques ne cessent pas. Refusant de se fondre dans un système, il se heurte régulièrement à l’encadrement technique et à ses coéquipiers. La saison 1991-1992 illustre parfaitement cette instabilité : le club enchaîne les contre-performances, lutte contre la relégation jusqu’à l’avant-dernière journée, termine à la dixième place et épuise trois entraîneurs – Jupp Heynckes, Sören Lerby et Erich Ribbeck.

    Après le départ de plusieurs cadres, le vestiaire manquait de hiérarchie. Devenu international allemand, Effenberg s’imposait déjà comme un leader, mais ses ambitions dépassaient ses responsabilités, ce qui le conduisit à un face-à-face avec Heynckes. Le point d’orgue de ce bras de fer intervient dans les vestiaires, lorsque Effenberg lance à Heynckes : « Sors, on va régler ça dehors ! » Peu après, celui qui deviendra l’entraîneur du triplé du FCB démissionne, et l’aventure munichoise d’Effenberg s’interrompt temporairement.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    Un instant de la Coupe du monde 1994 a marqué la carrière d'Effenberg.

    Deux saisons en demi-teinte à la Fiorentina, ponctuées d’une relégation suivie d’une immediate remontée, puis vint le geste qui allait marquer à jamais la carrière de Stefan Effenberg. Pas un but, pas un titre, mais un simple geste qui fit de lui, déjà figure extrêmement controversée, l’« ennemi public numéro un ». Lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Effenberg, alors âgé de 25 ans, était au sommet de sa carrière : dominant physiquement sur le terrain, brillant balle au pied, il comptait parmi les meilleurs milieux de terrain européens.

    Pourtant, ce ne sont pas ses performances qui ont fait la une, mais un incident dont on parle encore aujourd’hui. Lors de l’ultime rencontre de poule face à la Corée du Sud, la Nationalmannschaft menait 3-0 à la mi-temps, mais la seconde période, disputée dans une chaleur étouffante de 48 degrés à Dallas, a viré au cauchemar. Les Allemands ont finalement préservé une victoire 3-2, toutefois les supporters présents ont manifesté leur déception devant la prestation décevante du grand favori.

    Au milieu de la seconde période, les sifflets ont fusé pour sanctionner le manque d’allant des champions du monde en titre. À la 75e minute, alors que Berti Vogts remplaçait l’épuisé Effenberg par Thomas Helmer, la bronca redoubla d’intensité. Au lieu de laisser glisser cette bronca, l’Allemand, épuisé et touché, s’est laissé emporter par ses nerfs. Il s’est retourné vers les tribunes et a adressé un doigt d’honneur aux supporters, non pas en passant, mais en plein arrêt. Il est resté immobile, calme, déterminé, et a maintenu son geste bien sous les yeux des spectateurs stupéfaits.

    Bien qu’aucune image n’ait jamais prouvé cet instant, le geste reste l’une des scènes les plus emblématiques de la Coupe du monde allemande.

    Les réactions ne se font pas attendre. La presse nationale s’indigne, et la DFB réagit aussitôt en ouvrant une procédure disciplinaire. Dans la nuit même, le président de la fédération, Egidius Braun, et le sélectionneur Vogts, déjà sous le feu des critiques, décident du sort du milieu de terrain. Le verdict tombe : Effenberg est exclu du groupe, un exemple fait de lui, estiment encore aujourd’hui ses anciens coéquipiers.

    Car cette équipe de 1994 n’en était tout simplement pas une : un groupe miné par trop d’égos. L’affaire Bodo Illgner et la polémique sur les femmes des joueurs avaient déjà fait grand bruit ; s’y ajoutait une dispute publique entre le capitaine Matthäus et Vogts. Sans oublier les commentaires acerbes, quasi quotidiens, de l’Empereur Franz Beckenbauer, alors consultant pour Bild sur place, visant ouvertement son successeur. « Vogts a été mis à mal », résument les témoins de l’époque dans une série documentaire de l’ARD sur l’échec de la Mannschaft aux États-Unis en 1994.

    Le manque de discipline et la confiance trahie que Vogts a constatés chez ses joueurs pendant la compétition ont fini par coûter cher à Effenberg. Refusant de présenter des excuses publiques, il a été exclu du groupe et renvoyé aussitôt en Allemagne. Pas de suspension, pas d’amende, mais un retour immédiat en Allemagne, synonyme de déshonneur. La plupart des joueurs, estimant qu’il s’agissait d’une simple « broutille », ont alors perçu cette sanction comme une injustice, approfondissant encore le fossé entre Vogts et le groupe.

    « S’ils avaient été cohérents, ils auraient dû renvoyer au moins quatre ou cinq autres joueurs », rappelle Mario Basler sur ARD au sujet de cette fameuse histoire du doigt d’honneur. Finalement, la sélection allemande, alors championne du monde en titre, a quitté le tournoi américain de manière retentissante, éliminée en quarts de finale par la Bulgarie. Et Effenberg ?

    Sa carrière internationale s’arrête presque net : la rencontre face à la Corée du Sud reste son dernier match officiel sous le maillot de la DFB. À l’exception de deux matchs amicaux en septembre 1998 contre Malte et la Roumanie, où il porte à nouveau le maillot allemand pendant 180 minutes sous l’ère Vogts, sa carrière en équipe nationale s’arrête net, non pas à cause d’une blessure ou d’un manque de forme, mais pour n’avoir pas su se contrôler durant deux secondes.

  • Stefan EffenbergGetty Images

    Au FC Bayern, Effenberg devient le « chef » sous les ordres d'Ottmar Hitzfeld

    Même après sa suspension, il n’a présenté aucune excuse. Effenberg n’a manifesté aucun remords quant à son comportement ; bien au contraire, scandales et frasques se sont multipliés, prenant même une ampleur nouvelle. Après un deuxième intermède, cette fois de trois ans, au Borussia Mönchengladbach, période sans doute la plus calme, la plus constante et la moins dramatique de sa carrière, le FC Bayern se manifeste à nouveau. Une offre qu’il ne peut guère refuser, au regard de sa première période mitigée à Munich.

    Sportivement, ce choix s’est révélé payant : installé comme leader charismatique, pilier et capitaine, Effenberg a guidé le Bayern vers trois titres consécutifs de champion d’Allemagne entre 1999 et 2001, puis vers le sacre européen tant attendu en Ligue des champions 2001, au terme d’une finale conclue par une séance de tirs au but épique face au FC Valence. C’est lui qui a inscrit le but égalisateur en fin de match, transformant le penalty après la tentative manquée de Mehmet Scholl.

    Malgré sa personnalité controversée, il était le joueur fétiche d’Ottmar Hitzfeld, chargé de transformer le « FC Hollywood », réputé ingérable, en une équipe performante. Le Suisse transforma l’ancien milieu de terrain, souvent raillé, en véritable bras droit sur le terrain, lui conférant ainsi le statut de « Cheffe » reconnu de tous. Même une conduite en état d’ivresse, en octobre 1998, avec un taux d’alcoolémie de 1,1 ‰, ne suffit pas à entamer durablement sa relation avec l’entraîneur, bien qu’il ait écopé d’une lourde amende infligée par le club pour raisons disciplinaires.

    Pourtant, même au zénith de sa gloire, au sein du club le plus titré d’Allemagne, le prochain scandale n’était jamais loin. Principal point de friction : son conflit désormais tristement célèbre avec Lothar Matthäus. Ballon d’Or et champion du monde, ce dernier était alors une légende internationale, mais Effenberg s’en moquait ouvertement. Les deux hommes se livraient à des joutes verbales et se critiquaient publiquement dans les médias, obligeant parfois leurs coéquipiers à choisir leur camp.

    S’y ajouta l’éclat provoqué par sa liaison avec Claudia, l’épouse de son coéquipier Thomas Strunz : un régal pour la presse people et un ferment de division au sein du vestiaire bavarois. Imperturbable, « Cheffe » épousa Claudia en décembre 2004, après avoir divorcé de Martina.

    Sa conférence de presse face aux médias munichois, toujours prompts à la critique, a marqué les esprits : il se mettait en scène à la troisième personne (« On ne brise pas un Stefan Effenberg ») et remettait les journalistes à leur place. Il était de ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par les « amis du Sun ».



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    Dans son autobiographie, Effenberg règle ses comptes avec ses anciens compagnons de route.

    Même après avoir mis un terme à sa carrière en 2004, à l’issue d’un passage peu concluant au VfL Wolfsburg, Effenberg n’a pas fait profil bas. Un départ en sourdine n’aurait pas été dans son caractère ; aussi, dès 2003, dans son autobiographie intitulée « Ich hab’s allen gezeigt » (« Je leur ai tous montré »), il s’en est pris une nouvelle fois à ses anciens entraîneurs, coéquipiers, aux médias, voire aux supporters.

    Le ton était vulgaire, les attaques personnelles. Il y réglait ses comptes avec Matthäus, assumait sans détour ses nombreux écarts de conduite et refusait catégoriquement de présenter des excuses, qu’il s’agisse du doigt d’honneur, de sa liaison médiatisée ou des scandales à répétition. Comme si cela ne suffisait pas, l’ouvrage contenait aussi des photos érotiques du couple ainsi qu’une pluie de fautes d’orthographe qui offrirent ensuite aux médias un festin de moqueries.

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, « Effe » est l’une des personnalités les plus colorées du football allemand. Il provoquait à la moindre occasion, mais c’est précisément ce caractère qui a rendu sa carrière si singulière. Il avait tout pour devenir une icône, mais il a toujours joué selon ses propres règles.