Deux saisons en demi-teinte à la Fiorentina, ponctuées d’une relégation suivie d’une immediate remontée, puis vint le geste qui allait marquer à jamais la carrière de Stefan Effenberg. Pas un but, pas un titre, mais un simple geste qui fit de lui, déjà figure extrêmement controversée, l’« ennemi public numéro un ». Lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Effenberg, alors âgé de 25 ans, était au sommet de sa carrière : dominant physiquement sur le terrain, brillant balle au pied, il comptait parmi les meilleurs milieux de terrain européens.

Pourtant, ce ne sont pas ses performances qui ont fait la une, mais un incident dont on parle encore aujourd’hui. Lors de l’ultime rencontre de poule face à la Corée du Sud, la Nationalmannschaft menait 3-0 à la mi-temps, mais la seconde période, disputée dans une chaleur étouffante de 48 degrés à Dallas, a viré au cauchemar. Les Allemands ont finalement préservé une victoire 3-2, toutefois les supporters présents ont manifesté leur déception devant la prestation décevante du grand favori.

Au milieu de la seconde période, les sifflets ont fusé pour sanctionner le manque d’allant des champions du monde en titre. À la 75e minute, alors que Berti Vogts remplaçait l’épuisé Effenberg par Thomas Helmer, la bronca redoubla d’intensité. Au lieu de laisser glisser cette bronca, l’Allemand, épuisé et touché, s’est laissé emporter par ses nerfs. Il s’est retourné vers les tribunes et a adressé un doigt d’honneur aux supporters, non pas en passant, mais en plein arrêt. Il est resté immobile, calme, déterminé, et a maintenu son geste bien sous les yeux des spectateurs stupéfaits.

Bien qu’aucune image n’ait jamais prouvé cet instant, le geste reste l’une des scènes les plus emblématiques de la Coupe du monde allemande.

Les réactions ne se font pas attendre. La presse nationale s’indigne, et la DFB réagit aussitôt en ouvrant une procédure disciplinaire. Dans la nuit même, le président de la fédération, Egidius Braun, et le sélectionneur Vogts, déjà sous le feu des critiques, décident du sort du milieu de terrain. Le verdict tombe : Effenberg est exclu du groupe, un exemple fait de lui, estiment encore aujourd’hui ses anciens coéquipiers.

Car cette équipe de 1994 n’en était tout simplement pas une : un groupe miné par trop d’égos. L’affaire Bodo Illgner et la polémique sur les femmes des joueurs avaient déjà fait grand bruit ; s’y ajoutait une dispute publique entre le capitaine Matthäus et Vogts. Sans oublier les commentaires acerbes, quasi quotidiens, de l’Empereur Franz Beckenbauer, alors consultant pour Bild sur place, visant ouvertement son successeur. « Vogts a été mis à mal », résument les témoins de l’époque dans une série documentaire de l’ARD sur l’échec de la Mannschaft aux États-Unis en 1994.

Le manque de discipline et la confiance trahie que Vogts a constatés chez ses joueurs pendant la compétition ont fini par coûter cher à Effenberg. Refusant de présenter des excuses publiques, il a été exclu du groupe et renvoyé aussitôt en Allemagne. Pas de suspension, pas d’amende, mais un retour immédiat en Allemagne, synonyme de déshonneur. La plupart des joueurs, estimant qu’il s’agissait d’une simple « broutille », ont alors perçu cette sanction comme une injustice, approfondissant encore le fossé entre Vogts et le groupe.

« S’ils avaient été cohérents, ils auraient dû renvoyer au moins quatre ou cinq autres joueurs », rappelle Mario Basler sur ARD au sujet de cette fameuse histoire du doigt d’honneur. Finalement, la sélection allemande, alors championne du monde en titre, a quitté le tournoi américain de manière retentissante, éliminée en quarts de finale par la Bulgarie. Et Effenberg ?

Sa carrière internationale s’arrête presque net : la rencontre face à la Corée du Sud reste son dernier match officiel sous le maillot de la DFB. À l’exception de deux matchs amicaux en septembre 1998 contre Malte et la Roumanie, où il porte à nouveau le maillot allemand pendant 180 minutes sous l’ère Vogts, sa carrière en équipe nationale s’arrête net, non pas à cause d’une blessure ou d’un manque de forme, mais pour n’avoir pas su se contrôler durant deux secondes.