Les coulisses du FC Bayern Munich des années 1990 ressemblent à un feuilleton permanent : intrigues, rivalités, coups de colère, égos froissés et même de véritables bagarres éclatent régulièrement au grand jour. Au Bayern Munich des années 1990, ce scénario était monnaie courante, avec, dans les rôles principaux, des personnalités fortes comme Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler ou Giovanni Trapattoni. Fidèle à cette ambiance survoltée, le club le plus titré d’Allemagne s’est vu coller le surnom de « FC Hollywood ». Un surnom évocateur : les coulisses et leurs drames prenaient souvent le pas sur le jeu.
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Un scandale choquant survenu dans les vestiaires n’est que le point culminant d’une évolution désastreuse : le Real Madrid se transforme en un FC Hollywood des temps modernes
Le Real Madrid de la saison 2025/26 s’apprête à suivre les traces du « FC Hollywood » munichois. Certains estiment même que le feuilleton madrilène dépasse en intensité celui qui agita le Bayern dans les années passées. Le capitaine madrilène Federico Valverde a été hospitalisé la semaine dernière après un face-à-face avec son coéquipier Aurélien Tchouameni. L’Uruguayen a subi un traumatisme crânio-cérébral ; officiellement, il aurait heurté une table lors d’une altercation avec le Français.
Cet incident, survenu dans les vestiaires et au cours duquel Valverde aurait brièvement perdu connaissance, symbolise le point bas d’une dégradation fulgurante pour le détenteur du record de victoires en Ligue des champions, désormais en proie au chaos. Le déclin pourrait même remonter au dernier sacre continental du club, début juin 2024. Les Madrilènes avaient dominé la finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0) avant d’enchaîner avec un sacre national loin devant le FC Barcelone.
Lors de la finale contre le BVB, Toni Kroos, Nacho et Dani Carvajal étaient titulaires ; Luka Modric et Lucas Vazquez étaient entrés en jeu en fin de match. Depuis, quatre de ces joueurs ont quitté le club à l’été 2024 ou 2025 ; Carvajal, désormais marginalisé, devrait à son tour partir en fin de saison.
Selon The Athletic, les départs de Kroos, Nacho et leurs coéquipiers sont en partie responsables du climat instable qui prévaut autour du Bernabéu. Les nombreux grands egos du vestiaire manquent de cadres pour les encadrer, de personnalités fortes capables de les recadrer, ainsi que de modèles positifs en matière d’esprit d’équipe et de cohésion. Un terreau propice à des problèmes internes toujours plus graves.
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Real Madrid : le groupe semblait divisé sous la direction de Xabi Alonso.
La situation actuelle du Real Madrid est « très triste », constate auprès de The Athletic une source ayant directement observé les récentes tensions au centre d’entraînement. Et d’ajouter : « Le club a un énorme problème. » Sportivement, c’est évident : le club merengue se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre. Mais les fissures vont bien au-delà du simple aspect sportif.
Après une saison dernière déjà tendue, que même Carlo Ancelotti avait peiné à contenir, Xabi Alonso était censé ramener les Merengues là où ils estiment devoir être : au sommet de l’Europe et de l’Espagne. Mais l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à rétablir une hiérarchie claire, bloqué par des ego parfois démesurés.
Mi-janvier, après seulement six mois, Alonso a dû partir. Les résultats sportifs n’étaient pourtant pas catastrophiques : en 34 matchs sous sa direction, le club n’en a perdu que six. Son successeur, Álvaro Arbeloa, compte déjà sept défaites en 24 rencontres.
À son départ, le Real restait dans la course au titre en Liga, à la hauteur du Barça ; ensuite, les Blancos ont peu à peu lâché prise. Ce qui a finalement coûté son poste à Alonso, c’est son incapacité à rallier le vestiaire à sa cause. Vinicius Junior, en tête de file, affichait un mécontentement extrême sous les ordres de l’ancien milieu de terrain de classe mondiale.
Le Brésilien avait ouvertement affiché son agacement lors de son remplacement durant le Clásico face au Barça en octobre 2025, semblant mener un groupe de plusieurs cadres hostiles aux méthodes et au style de jeu du technicien. D’autres grands noms tels que Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga auraient également fait partie de ce groupe, tandis que certains s’étaient parfaitement adaptés au coaching d’Alonso. Une division dévastatrice a alors fissuré le vestiaire.
La mission d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid s’est finalement soldée par un échec.
À ces tensions s’ajoutent des luttes d’influence qui se jouent sur les fiches de paie : Vinicius tiendrait absolument à ce que son futur contrat lui octroie un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé, actuellement meilleur payé du club. Récemment, le club a été débordé par l’importance de ses joueurs, ce qui a conduit au départ d’Alonso. Pour la direction, autour du président Florentino Pérez, il était plus simple de licencier l’entraîneur que de recadrer fermement les stars rebelles. Selon The Athletic, l’entourage de Vinicius, Mbappé et des autres exerce une influence considérable au sein du club.
Alonso, visiblement à bout de patience, aurait perdu son sang-froid après que certains joueurs hostiles ont feint de s’assoupir pendant les réunions tactiques. L’ancien coach du Bayer Leverkusen aurait alors lancé, incrédule : « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche. »
Après le départ d’Alonso, le Real a opté pour une solution interne en nommant Arbeloa, alors en charge de l’équipe réserve. Sur le plan sportif, le nouvel entraîneur n’a pas réussi à inverser la tendance, et il n’a pas non plus apaisé le vestiaire. S’il a surtout flatté l’ego de Vinicius, qui se sent à nouveau central et performant, Arbeloa a rapidement buté sur des résistances internes : ses idées ont été contestées et, selon les médias, une partie du groupe l’a même calomnié.
« On raconte beaucoup de mensonges », a-t-il déclaré en conférence de presse le week-end dernier, prenant malgré tout la défense de ses joueurs. « C’est un mensonge de dire que mes joueurs ne sont pas professionnels. C’est un mensonge de dire qu’ils ne m’ont pas témoigné le respect nécessaire, cela ne s’est même pas produit. »
Les récents événements laissent toutefois penser qu’Arbeloa n’a pas tout dit. La multiplication des rumeurs ces dernières semaines n’est sans doute pas une coïncidence. Après tout, la saison s’achève sans qu’il reste de très grandes ambitions : en Copa del Rey, l’équipe a été éliminée de manière humiliante dès les huitièmes de finale, mi-janvier, face à un club de deuxième division ; mi-avril, le Real a tiré son épingle du jeu en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern. En Liga, le Barça a pris le large depuis longtemps ; depuis dimanche soir, les Catalans sont mathématiquement champions, grâce à une victoire sans encombre 2-0 lors du Clásico.
Pour le Real, en revanche, il n’y a plus rien à jouer. Il reste donc d’autant plus de temps pour les vanités blessées, et d’autant plus de place est accordée aux futilités. C’est notamment le cas pour Mbappé, dont le récent voyage en Sardaigne avec sa petite amie Ester Exposito a été très mal vu par les supporters du Real. Selon les fans, le Français aurait mieux fait de se consacrer entièrement à sa récupération après sa déchirure musculaire pour postuler à une place dans le Clásico face au Barça, dimanche. Finalement, Mbappé n’était pas dans le groupe au Camp Nou et pourrait subir les foudres de la tribune si, rétabli, il était aligné dès jeudi contre Oviedo.
Les socios, déjà prompts à siffler leurs propres joueurs cette saison, ont fait de Vinicius leur principale cible, et les appels d’Arbeloa à un soutien inconditionnel n’ont que partiellement porté leurs fruits. Un nouveau foyer de tension qui maintient cette saison chaotique sous haute pression.
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Real Madrid : comment en est-on arrivé à cet incident entre Valverde et Tchouameni ?
Mbappé a récemment fait les gros titres à Madrid pour un incident survenu lors d’une séance d’entraînement fin avril. L’attaquant vedette aurait violemment insulté l’un des entraîneurs adjoints d’Arbeloa, qui officiait comme juge de touche et venait de signifier un hors-jeu au joueur. Selon les conseillers du joueur de 27 ans, l’incident – ainsi que l’image globale de Mbappé – aurait été largement exagéré.
Par ailleurs, un incident bien plus grave a opposé Valverde à Tchouameni. Selon The Athletic, un tacle appuyé de Valverde lors de la séance du mercredi précédent aurait déclenché cette altercation médiatisée. Tchouameni, visiblement agacé, aurait alors échangé des poussées avec son partenaire, d’abord sur la pelouse puis dans le vestiaire, obligeant plusieurs coéquipiers à intervenir pour calmer les esprits.
Si les deux joueurs ont fini par se réconcilier sur le terrain, la tension est revenue le lendemain. Selon The Athletic, le milieu uruguayen aurait ignoré la poignée de main habituelle à son arrivée au centre d’entraînement, puis multiplié les tacles appuyés durant la séance. Tchouameni a d’abord gardé son calme, mais de nouvelles provocations ont finalement fait exploser la situation dans le vestiaire.
Tchouameni a alors cherché à clarifier la situation et a demandé des explications à Valverde. Selon The Athletic, le ton est monté d’un cran lorsque l’Uruguayen a insulté son partenaire ; le Français a perdu son sang-froid et l’a frappé. Une bagarre a éclaté, au cours de laquelle Valverde a heurté une table de la tête, s’est mis à saigner et a brièvement perdu connaissance. Le vestiaire, choqué, s’est immédiatement inquiété pour Valverde, y compris Tchouameni. Après avoir repris connaissance, le milieu uruguayen a été conduit à l’hôpital ; souffrant d’un traumatisme crânien, il doit observer un repos de dix à quatorze jours.
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« The Special One » serait-il sur le point de prendre les commandes d’un Real Madrid en pleine tourmente ?
Après l’incident, le Real Madrid et Valverde ont tenté de présenter l’épisode comme un simple accident. Toutefois, la colère des dirigeants a été telle qu’une amende de 500 000 euros a été infligée à chacun des deux joueurs.
Selon The Athletic, qui cite des sources proches du vestiaire madrilène, Valverde serait le principal responsable de l’incident avec Tchouameni. L’Uruguayen aurait la réputation d’être un provocateur et son attitude serait « indigne d’un capitaine », d’après l’article. Au vu de la gravité de l’incident, le quotidien assure qu’il est « impossible » de voir les deux hommes évoluer ensemble sous le maillot merengue la saison prochaine ; un départ de poids est donc attendu cet été, et les dissensions au sein du groupe pourraient précipiter d’autres départs. Le club assure toutefois que les deux joueurs se sont rapidement réconciliés, le malentendu ayant été dissipé devant l’ensemble du groupe.
Reste à élucider comment des détails aussi précis sur la vie du vestiaire madrilène fuitent dans la presse. « Évidemment, quelqu’un propage des rumeurs. Et lors d’une saison sans titre, alors que le Real Madrid est encore plus que d’habitude sous le feu des projecteurs, tout est exagéré », a commenté Valverde.
Qu’il s’agisse de rumeurs ou de faits, une chose est sûre : la cohésion du groupe madrilène est mise à l’épreuve. Depuis deux ans, le vestiaire du Bernabéu est une poudrière. Arbeloa ne devrait pas être concerné par ce dossier : son départ à l’issue de la saison est acté.
Après les candidatures pressenties de Didier Deschamps et de Sebastian Hoeneß, c’est finalement José Mourinho qui est devenu le grand favori. Le Portugais, déjà en poste au Real entre 2010 et 2013 et actuellement à la tête du Benfica Lisbonne, serait la priorité du président Pérez. Si le Portugais, déjà en poste entre 2010 et 2013 et actuellement à la tête de Benfica Lisbonne, possède l’autorité nécessaire pour rétablir l’ordre dans le vestiaire, son tempérament pourrait aussi attiser la dimension « FC Hollywood » du club madrilène.
Les prochaines rencontres du Real Madrid
Date
Match
Compétition
Jeudi 14 mai, 21h30
Real Madrid - Real Oviedo
LaLiga
Dimanche 17 mai à 19 h
FC Séville - Real Madrid
LaLiga
Date à confirmer
Real Madrid – Athletic Bilbao
LaLiga