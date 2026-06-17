Pour la SGE, cette décision est un signal fort de stabilité dans une phase sportivement agitée. Le club de Hesse peut donc, comme prévu, se projeter sur le long terme avec Krösche, dont le contrat court jusqu’en 2028, ainsi qu’avec le directeur sportif Timmo Hardung.
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Un salaire mirobolant refusé ! En déclinant l'offre de l'AC Milan, Markus Krösche renonce apparemment à une somme colossale
À la tête de la direction sportive de Francfort depuis cinq ans, Krösche s'est forgé, grâce à des choix de transferts pertinents, une solide réputation d'éminent dirigeant du football allemand.
Son maintien à son poste est donc perçu comme un soulagement immense à Francfort, car une saison difficile laisse au directeur sportif une montagne de travail à accomplir. Au terme de l’exercice précédent, l’Eintracht a manqué sa qualification pour les compétitions européennes, un échec imputé en grande partie à un choix d’entraîneur malheureux : l’Espagnol Albert Riera, recruté en février à la demande expresse de Krösche, s’est vite révélé être une erreur monumentale.
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Krösche doit maintenant réparer les dégâts causés par Riera.
Après avoir manqué la qualification pour la Coupe d’Europe, la direction du club a tiré la sonnette d’alarme et limogé l’entraîneur en difficulté. Pour mettre fin à la débâcle de Riera et remettre l’Eintracht sur la voie du succès, Krösche a récemment fait machine arrière. Adi Hütter, l’entraîneur qui avait déjà mené le club en demi-finale de la Ligue Europa, est donc revenu sur le banc francfortais.
Auparavant, l’avenir de Krösche avait fait l’objet de nombreuses spéculations : des rumeurs persistantes l’envoyaient même au Milan AC, où le directeur sportif Hardung devait le suivre.
Selon nos informations, Markus Krösche s’est vu offrir un salaire mirobolant par le club milanais.
Selon le magazine « kicker », Krösche aurait reçu une offre financière extrêmement alléchante. Il aurait ainsi pu gagner au total 40 millions d'euros en quatre ans à Milan.
Néanmoins, les dirigeants de l’Eintracht ont affirmé dès le début de la semaine ne rien savoir de ces projets. « Personne, du côté de l’AC Milan, ne nous a contactés au sujet de Markus Krösche », a déclaré Mathias Beck, président du club de Francfort et président du conseil de surveillance, au journal Bild.