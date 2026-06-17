À la tête de la direction sportive de Francfort depuis cinq ans, Krösche s'est forgé, grâce à des choix de transferts pertinents, une solide réputation d'éminent dirigeant du football allemand.

Son maintien à son poste est donc perçu comme un soulagement immense à Francfort, car une saison difficile laisse au directeur sportif une montagne de travail à accomplir. Au terme de l’exercice précédent, l’Eintracht a manqué sa qualification pour les compétitions européennes, un échec imputé en grande partie à un choix d’entraîneur malheureux : l’Espagnol Albert Riera, recruté en février à la demande expresse de Krösche, s’est vite révélé être une erreur monumentale.