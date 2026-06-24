Selon le journal italien *La Gazzetta dello Sport*, la franchise new-yorkaise tente de séduire l'attaquant en lui proposant un contrat de cinq ans qui lui rapporterait au total 50 millions d'euros.
Traduit par
Un salaire mirobolant l’attendrait ! Un ancien joueur star du BVB chercherait-il à fuir le chaos en s’exilant aux États-Unis ?
Selon cet article, l’ancien ailier du Borussia Dortmund et du Chelsea FC se dit bel et bien « tenté » par cette offre venue d’outre-Atlantique. Le New York City FC s’activerait ainsi en coulisses pour attirer aux États-Unis ce joueur de 27 ans, qui n’a encore jamais évolué de manière professionnelle sur le sol américain.
À Milan, l’atmosphère est tendue : l’offre américaine arrive alors que le club lombard traverse une crise sportive, privé de qualification pour la prochaine Ligue des champions.
L’absence de C1 a ébranlé les structures du San Siro et entraîné le limogeage de toute la direction sportive ; l’avenir de plusieurs joueurs, dont Pulisic, est désormais incertain.
- Getty Images Sport
Aucun accord n’a encore été trouvé entre Milan et Pulisic.
Des discussions sur une prolongation à long terme du contrat de la star américaine ont déjà eu lieu à plusieurs reprises au cours de la saison écoulée. Les Rossoneri ont alors évoqué une offre salariale pouvant atteindre environ cinq millions d’euros par saison. À ce jour, aucun accord n’a été trouvé concernant un nouveau bail.
Sur le plan contractuel, le club se trouve encore dans une position confortable, mais la pression pour agir s’intensifie. Pulisic entame la dernière année de son contrat, qui expire à l’été 2027. Le club dispose toutefois d’une option lui permettant de prolonger unilatéralement le contrat de douze mois supplémentaires, jusqu’à l’été 2028.
Pulisic va-t-il devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la MLS ?
Pour l’instant, aucune offre officielle n’est parvenue aux dirigeants milanais en provenance de New York. Il reste donc à déterminer quel montant sera finalement nécessaire pour convaincre le club lombard de céder son joueur vedette lors de ce mercato.
Une certitude : un tel transfert dépasserait probablement toutes les proportions jamais vues jusqu’à présent en Major League Soccer. Jusqu’à présent, l’attaquant sud-coréen Heung-min Son, dont le montant du transfert s’élèverait à 22 millions d’euros, est la recrue la plus chère de l’histoire de la ligue professionnelle.
Le seuil des 20 millions d’euros n’a été franchi qu’à deux reprises dans toute l’histoire de la MLS. New York devra donc forcément aligner un chèque record si elle veut convaincre Milan de lâcher prise.