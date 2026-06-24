Selon cet article, l’ancien ailier du Borussia Dortmund et du Chelsea FC se dit bel et bien « tenté » par cette offre venue d’outre-Atlantique. Le New York City FC s’activerait ainsi en coulisses pour attirer aux États-Unis ce joueur de 27 ans, qui n’a encore jamais évolué de manière professionnelle sur le sol américain.

À Milan, l’atmosphère est tendue : l’offre américaine arrive alors que le club lombard traverse une crise sportive, privé de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’absence de C1 a ébranlé les structures du San Siro et entraîné le limogeage de toute la direction sportive ; l’avenir de plusieurs joueurs, dont Pulisic, est désormais incertain.