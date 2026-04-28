« Un sacré défi » : comment Liverpool peut-il permettre à Rio Ngumoha de jouer sans crainte ? Joe Cole répond aux questions sur la formation des jeunes talents et la succession de Mohamed Salah

Ngumoha a connu une saison charnière à Anfield, avec 25 apparitions toutes compétitions confondues et son premier but en Premier League. Considéré comme l’un des plus grands espoirs actuels, il confirme la tendance des grands clubs à faire confiance aux jeunes talents.

Cet ailier technique, arrivé en provenance de Chelsea en 2024, est promis à un avenir de superstar capable de faire vibrer les fans de Merseyside durant les prochaines années.

Reste que le jeune homme doit être géré avec précaution : il est encore en pleine courbe d’apprentissage et n’a pas besoin, à ce stade, de la pression de devoir succéder à Salah. Son jeu, libre et ambitieux, laisse entrevoir un avenir au moins aussi brillant.