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« Un sacré défi » : comment Liverpool peut-il permettre à Rio Ngumoha de jouer sans crainte ? Joe Cole répond aux questions sur la formation des jeunes talents et la succession de Mohamed Salah
- AFP
Ngumoha a connu une saison exceptionnelle à Anfield
Ngumoha a connu une saison charnière à Anfield, avec 25 apparitions toutes compétitions confondues et son premier but en Premier League. Considéré comme l’un des plus grands espoirs actuels, il confirme la tendance des grands clubs à faire confiance aux jeunes talents.
Cet ailier technique, arrivé en provenance de Chelsea en 2024, est promis à un avenir de superstar capable de faire vibrer les fans de Merseyside durant les prochaines années.
Reste que le jeune homme doit être géré avec précaution : il est encore en pleine courbe d’apprentissage et n’a pas besoin, à ce stade, de la pression de devoir succéder à Salah. Son jeu, libre et ambitieux, laisse entrevoir un avenir au moins aussi brillant.
Comment Liverpool compte-t-il exploiter le potentiel de Ngumoha ?
Interrogé sur la manière dont Liverpool préserve cet état d’esprit tout en évitant le piège de la complaisance, l’ancien meneur de jeu des Reds, Cole – sorti de sa retraite pour marquer un but avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers créditée d’une seule victoire pour dix-huit défaites la saison dernière –, a déclaré à GOAL : « C’est avant tout une question de développement. Il s’agit de la famille qui l’entoure, de la structure que le club a mise en place pour lui. Il faut éviter de le surexposer, de trop compter sur lui. C’est une responsabilité partagée : le club, la famille et tout son entourage.
C’est un défi, mais nous sommes aujourd’hui mieux armés pour y répondre. Nous comprenons mieux comment cultiver l’état d’esprit et la mentalité des joueurs, et je suis convaincu que Rio possède ces qualités. Il est aussi très agréable de le voir jouer. »
- Specsavers
Mohamed Salah devrait quitter Liverpool en tant que joueur libre.
Alors que Salah s’apprête à quitter Anfield en tant qu’agent libre cet été, à l’issue de la dernière année de son contrat, Liverpool cherche déjà son successeur. L’Égyptien, auteur de 257 buts, laisse un héritage lourdingue à transmettre.
Cole estime toutefois que Ngumoha n’est pas encore prêt pour endosser ce rôle. L’ancien international anglais analyse : « Je pense que Liverpool, désormais privé d’Hugo Ekitike pour une longue période, présente un vrai trou à combler. Il ne sera pas titulaire la saison prochaine, c’est certain. Avec le départ de Salah, ce serait trop lui demander à lui [Ngumoha] de s’imposer tout de suite. Je suis convaincu qu’ils recruteront un autre joueur capable de combler le vide laissé par ces deux profils.
« Quand on possède un tel talent au sein du club, on a forcément un plan pour lui. Le staff l’observe tous les jours, connaît sa mentalité et doit décider si l’on peut lui confier dès le début de la saison prochaine le rôle de joueur phare, ou s’il vaut mieux l’épargner pour qu’il continue à progresser sereinement. Seuls Arne Slot, son équipe et les dirigeants détiennent la réponse. »
Bowen, Pulisic, Gordon : qui Liverpool recrutera-t-il pour remplacer Salah ?
Cole a évoqué les projets de transfert de Liverpool pour remplacer Salah, les Reds étant associés à plusieurs joueurs déjà passés par la Premier League, tels que Jarrod Bowen, Anthony Gordon et Christian Pulisic : « Il faut reconnaître qu’ils ont été brillants sur le marché des transferts ces 15 dernières années.
Quoi qu’ils fassent, je pense que [Milos] Kerkez et [Jeremie] Frimpong seront meilleurs la saison prochaine. Je pense que [Florian] Wirtz sera meilleur la saison prochaine. Je ne pense pas qu’ils aient besoin de paniquer.
Plutôt que de courir après une grande star et de débourser 150 millions de livres, ils seraient avisés de recruter un joueur au profil solide et au mental adapté. L’essentiel est de trouver des éléments capables d’évoluer dans un club de cette envergure, avec toutes les attentes que cela suppose. Tous les joueurs évoqués ont déjà fait leurs preuves, et le marché regorge encore de talents. Le talent ne manque pas, partout. »
La course à la Ligue des champions s’annonce palpitante pour la fin de la saison 2025-2026.
Liverpool a grimpé dans le top 4 de la Premier League et consolide sa place en zone Ligue des champions, avec huit points d’avance sur Brighton, 6ᵉ, alors que quatre journées restent à disputer.
Si Salah est incertain en raison d’une blessure survenue au pire moment, Ngumoha devrait jouer un rôle clé tandis que Cole suivra de loin cette course passionnante vers la ligne d’arrivée de la saison 2025-2026.
La métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.