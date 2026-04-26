Getty Images Sport
Traduit par
« Un sacré bonhomme » : James Maddison salue la performance d’Antonin Kinsky, le gardien de Tottenham, après l’avoir vu rebondir brillamment suite à son cauchemar en Ligue des champions
Kinsky s'offre une revanche à Molineux
Maddison a salué la ténacité de son coéquipier Kinsky sur les réseaux sociaux, après la victoire 1-0 des Spurs face aux Wolves. Ce succès, acquis grâce à un but de Joao Palhinha dans les derniers instants, était le premier de Tottenham en Premier League depuis le 28 décembre et le premier sous la houlette du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.
Le gardien a d’ailleurs été héroïque dans les dernières minutes en repoussant un coup franc dangereux de Joao Gomes. Pour saluer le retour en forme de son coéquipier, Maddison a publié sur Instagram : « Génial, mon pote @tondakinsky. T’as montré beaucoup de courage pour rebondir ces dernières semaines. Tu démontres toute ta valeur. »
Surmonter la déprime madrilène
Les éloges de Maddison ont d’autant plus de poids que Kinsky a connu un véritable coup dur il y a un peu plus d’un mois. Lors de ses débuts en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, le jeune gardien tchèque avait été remplacé après seulement 17 minutes par Igor Tudor, alors entraîneur par intérim. Ce remplacement faisait suite à deux erreurs catastrophiques qui avaient conduit les Spurs à encaisser trois buts dans les 15 premières minutes, laissant le joueur visiblement bouleversé alors qu’il quittait le terrain.
De Zerbi fait confiance à son gardien
De Zerbi a affiché une confiance totale en Kinsky, le gardien titulaire Guglielmo Vicario étant absent suite à une intervention chirurgicale.
Après le clean sheet obtenu à Molineux, l’entraîneur transalpin a salué le mental de son gardien, soulignant l’obstacle psychologique qu’il a dû surmonter depuis l’incident de Madrid.
En conférence de presse, l’Italien a déclaré : « C’est un bon gars et un bon gardien, et surtout après Madrid, il mérite une journée comme celle-ci. Je suis content du résultat. Nous avons bien joué pendant les 35 premières minutes. Nous aurions peut-être pu créer davantage d’occasions et de tirs au but. »
- AFP
Les espoirs de maintien des Spurs reçoivent un nouveau souffle
Ce succès offre un coup de fouet bienvenu à Tottenham, menacé de relégation en Championship. De Zerbi a immédiatement salué l’esprit d’équipe de ses joueurs, déterminés à quitter la zone de danger, soulignant que son effectif possédait assez de qualités pour se maintenir en Premier League.
Le technicien a ajouté : « Je suis convaincu que nous pouvons nous maintenir. Nous ne sommes pas à dix points du premier non-relégable, mais à deux unités de West Ham, une bonne équipe ; or nous en sommes une très bonne aussi. L’essentiel réside dans les qualités des joueurs et dans leur humanité ; j’en ai été surpris car je ne les connaissais pas, et, une fois que j’ai mieux appris à les connaître, j’ai compris que nous avions une chance de rester en vie. »