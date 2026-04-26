Maddison a salué la ténacité de son coéquipier Kinsky sur les réseaux sociaux, après la victoire 1-0 des Spurs face aux Wolves. Ce succès, acquis grâce à un but de Joao Palhinha dans les derniers instants, était le premier de Tottenham en Premier League depuis le 28 décembre et le premier sous la houlette du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

Le gardien a d’ailleurs été héroïque dans les dernières minutes en repoussant un coup franc dangereux de Joao Gomes. Pour saluer le retour en forme de son coéquipier, Maddison a publié sur Instagram : « Génial, mon pote @tondakinsky. T’as montré beaucoup de courage pour rebondir ces dernières semaines. Tu démontres toute ta valeur. »







