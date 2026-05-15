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Un rival de Lionel Messi en MLS explique pourquoi il a ri au nez du « GOAT » argentin lors d’un face-à-face sur le terrain qui n’allait jamais dégénérer en « bagarre »
Les idoles se transforment en rivales
La finale de la Leagues Cup 2025 entre les Sounders et l’Inter Miami a constitué un défi particulier pour Vargas, qui a grandi en admirant le légendaire quatuor barcelonais Messi-Suárez-Alba-Busquets. Lors d’une performance de haut niveau qui a permis aux Sounders de s’imposer 3-0, le milieu de terrain originaire d’Alaska s’est retrouvé au cœur d’une altercation avec plusieurs stars floridiennes. Une vidéo virale le montre en train de rire et de passer un bras autour des épaules d’un Messi frustré, alimentant les spéculations sur la teneur de leur échange houleux.
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Incrédulité au cœur de la bataille
Au sujet de la rencontre, Vargas a souligné qu’même s’il respectait ces stars chevronnées, son esprit de compétition avait pris le dessus une fois le coup d’envoi donné. Au micro d’ESPN, il a expliqué : « Je n’ai jamais eu l’intention de les provoquer ou de les énerver. Mais, évidemment, au vu de la tournure des événements et de ma manière de jouer, ils ont peut-être ressenti une provocation. Pour moi, l’essentiel était que l’équipe l’emporte – Messi, Busquets, Suárez et Alba m’ont inculqué cette mentalité. »
Rire face à une légende
Vargas a expliqué que sa réaction face à la colère de Messi tenait davantage au caractère surréaliste de la situation qu’à de la malveillance. Il a précisé : « Si ça avait été un autre joueur, j’aurais peut-être réagi différemment, mais face à Messi, j’ai simplement ri. En tête, je me disais : “Tu es Messi, le meilleur de l’histoire, et tu t’énerves contre moi ?” »
J’ai tenté de ne pas m’emporter, mais je n’allais pas en venir aux mains avec lui. Je me suis dit : “Pourquoi t’énerves-tu contre moi ? Pourquoi moi ? Tu peux faire ce que tu veux sur le terrain, je ne suis personne à côté de toi.”
« Il a peut-être cru que je me moquais de lui, mais ce n’était pas le cas. C’était un moment spécial, mais je savais que je devais me concentrer sur mon match. »
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Le parcours européen débute
Depuis cette rencontre très médiatisée, Vargas a quitté la Major League Soccer pour se mesurer au plus haut niveau après avoir rejoint l'Atlético de Madrid en début d'année. Son arrivée au Metropolitano intervient après cinq saisons couronnées de succès à Seattle, au cours desquelles il a conquis deux trophées et affirmé son statut de grand espoir. Il doit désormais s’imposer dans le milieu de terrain discipliné de Diego Simeone, un environnement où sa nouvelle maturité et son expérience face à des adversaires d’élite seront essentielles.