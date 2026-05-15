Un rival de Lionel Messi en MLS explique pourquoi il a ri au nez du « GOAT » argentin lors d’un face-à-face sur le terrain qui n’allait jamais dégénérer en « bagarre »

Vargas a expliqué que sa réaction face à la colère de Messi tenait davantage au caractère surréaliste de la situation qu’à de la malveillance. Il a précisé : « Si ça avait été un autre joueur, j’aurais peut-être réagi différemment, mais face à Messi, j’ai simplement ri. En tête, je me disais : “Tu es Messi, le meilleur de l’histoire, et tu t’énerves contre moi ?” »

J’ai tenté de ne pas m’emporter, mais je n’allais pas en venir aux mains avec lui. Je me suis dit : “Pourquoi t’énerves-tu contre moi ? Pourquoi moi ? Tu peux faire ce que tu veux sur le terrain, je ne suis personne à côté de toi.”

« Il a peut-être cru que je me moquais de lui, mais ce n’était pas le cas. C’était un moment spécial, mais je savais que je devais me concentrer sur mon match. »