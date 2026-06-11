Getty
Traduit par
« Un risque trop important » : un passage mitigé à Chelsea écarte Liam Rosenior de la course au poste en Premier League, tandis que l’ancienne star de Fulham espère la nomination de Frank Lampard
Fulham cherche un nouvel entraîneur suite au départ de Silva.
Un poste clé s’est libéré à Craven Cottage après la décision de Marco Silva de quitter le club à l’expiration de son contrat. Le technicien portugais met ainsi un terme à un mandat fructueux de cinq ans à la tête de Fulham.
Il a mené le club à la promotion en Premier League puis a consolidé le statut des Cottagers parmi l’élite, avec un bilan de 100 victoires en 229 matchs. La succession s’annonce délicate, et plusieurs candidats seraient déjà en lice.
Lee Rosenior, actuellement sans club, fait partie des noms évoqués. Après des passages remarqués à Hull City et à Strasbourg, son passage éclair à Stamford Bridge s’est limité à 23 matchs en trois mois et demi, sans laisser un souvenir durable.
- AFP
L’ancien joueur de Fulham Rosenior pourrait-il faire son retour à Craven Cottage ?
Ses liens avec Fulham remontent à ses quatre années passées sur les terrains du club, mais ce passé glorieux suffit-il à justifier un retour dans un environnement familier ?
Interrogé sur le sujet, Murphy, ancien milieu des Cottagers, s’est exprimé en exclusivité pour GOAL via NetBet paris sportifs : « Je pense qu’il saisirait l’occasion. Je trouve que ce serait un poste idéal pour lui.
« Je ne pense pas que cela se concrétisera. Fulham estimera sans doute que c’est trop risqué : son passage à Chelsea, malgré un début prometteur, s’est conclu par un échec. Certes, le club n’est pas en difficulté ; sous les ordres de Marco Silva, il a confortablement maintenu sa place en Premier League, terminé dans la première partie du classement et proposé un beau football. Mais, selon moi, c’est tout de même un pari trop important pour le club.
Je pense qu’ils choisiront quelqu’un qui a davantage fait ses preuves à ce niveau. Thomas Frank s’est mis hors course, mais il reste suffisamment d’entraîneurs ayant un peu plus d’expérience en Premier League que Rosenior, indépendamment de ses liens avec le club. »
Lampard, légende de Chelsea, est très courtisé après avoir mené Coventry à la promotion.
Un autre ex-technicien de Chelsea, la légende des Blues Frank Lampard, figurerait aussi sur les radars de Fulham. Il a redoré son blason à Coventry, où il a propulsé les Sky Blues en Premier League pour la première fois depuis 25 ans.
Si un départ est envisagé, ce serait avant d’aborder les défis de la Premier League dans les West Midlands.
Interrogé sur le sujet, Murphy a reconnu : « Je comprendrais qu’un autre club tente de le recruter. Ce qu’il a accompli à Coventry en si peu de temps est tout simplement remarquable. Son équipe produit un jeu attractif, il a fait progresser les joueurs, il connaît la Premier League comme sa poche et il a déjà entraîné Everton et Chelsea dans l’élite.
Je ne vois tout simplement pas pourquoi, après les avoir fait monter et avec le soutien des supporters, il… Il y a toujours un motif : la sécurité, les finances… Les entraîneurs et les joueurs changent parfois de club pour de multiples raisons, c’est un fait. Je comprendrais donc que Fulham tente sa chance, mais je serais surpris que la loyauté de Frank ne le pousse pas à rester pour relever le défi du maintien avec les Sky Blues.
S’il y parvient, à l’image de ce que Sunderland a réalisé cette saison, ce sera un exploit retentissant au vu de son budget limité. Le club n’a pas l’habitude de faire le yo-yo entre la Premier League et le Championship, et son effectif ne regorge pas de joueurs aguerris à ce niveau. Je suis convaincu qu’il relèvera ce défi. Reste que, personnellement, je me réjouirais de le voir à Fulham. Désolé, fans de Coventry !
- Getty
Prochain entraîneur de Fulham : qui les Cottagers vont-ils nommer ?
Même si arracher Lampard aux nouveaux promus de Premier League s’annonce complexe, les cotes des bookmakers suggèrent que Fulham aurait davantage de chances avec Kieran McKenna. Ce dernier a permis à Ipswich de retrouver l’élite après plusieurs saisons de va-et-vient entre les deux divisions.
Les Cottagers disposent encore de quelque temps pour choisir leur futur coach, mais ils souhaitent finaliser ce dossier rapidement : le mercato estival s’ouvrira le 15 juin, quatre jours avant la publication du calendrier de la saison 2026-2027.