Un autre ex-technicien de Chelsea, la légende des Blues Frank Lampard, figurerait aussi sur les radars de Fulham. Il a redoré son blason à Coventry, où il a propulsé les Sky Blues en Premier League pour la première fois depuis 25 ans.

Si un départ est envisagé, ce serait avant d’aborder les défis de la Premier League dans les West Midlands.

Interrogé sur le sujet, Murphy a reconnu : « Je comprendrais qu’un autre club tente de le recruter. Ce qu’il a accompli à Coventry en si peu de temps est tout simplement remarquable. Son équipe produit un jeu attractif, il a fait progresser les joueurs, il connaît la Premier League comme sa poche et il a déjà entraîné Everton et Chelsea dans l’élite.

Je ne vois tout simplement pas pourquoi, après les avoir fait monter et avec le soutien des supporters, il… Il y a toujours un motif : la sécurité, les finances… Les entraîneurs et les joueurs changent parfois de club pour de multiples raisons, c’est un fait. Je comprendrais donc que Fulham tente sa chance, mais je serais surpris que la loyauté de Frank ne le pousse pas à rester pour relever le défi du maintien avec les Sky Blues.

S’il y parvient, à l’image de ce que Sunderland a réalisé cette saison, ce sera un exploit retentissant au vu de son budget limité. Le club n’a pas l’habitude de faire le yo-yo entre la Premier League et le Championship, et son effectif ne regorge pas de joueurs aguerris à ce niveau. Je suis convaincu qu’il relèvera ce défi. Reste que, personnellement, je me réjouirais de le voir à Fulham. Désolé, fans de Coventry !