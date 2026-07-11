Mohamed Salah et Liverpool avaient convenu, dès la saison dernière, d’un départ anticipé à l’issue de l’exercice 2023-2024. Après neuf années passées sous le maillot des Reds, l’international égyptien se retrouve donc sans club depuis le 1^(er) juillet.

Âgé de 34 ans, l’attaquant avait quitté l’AS Rome pour rejoindre Liverpool en 2017. En 442 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds, il a inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives.

Avec la sélection égyptienne, l’attaquant a récemment pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale, où ils ont finalement cédé 2-3 face à l’Argentine, championne du monde en titre.