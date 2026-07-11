Selon The Athletic, le Sporting Kansas City serait entré dans la course pour recruter cet attaquant de 34 ans et étudierait sérieusement son transfert.
Traduit par
Un revirement spectaculaire ? Après son départ du FC Liverpool, Mohamed Salah disposerait d’une nouvelle option de transfert
Selon plusieurs sources, le club du Midwest disposerait de la meilleure cote parmi les formations de Major League Soccer pour attirer le joueur. Toutefois, le dossier n’est pas encore bouclé.
En effet, l’international égyptien privilégierait toujours un maintien en Europe ou un déménagement financièrement lucratif en Arabie saoudite. Les rumeurs concernant d’éventuels prétendants se sont toutefois considérablement calmées ces derniers temps : les options qui s’offrent à lui sont désormais limitées.
- AFP
Mohamed Salah a quitté le FC Liverpool le 1^(er) juillet.
Mohamed Salah et Liverpool avaient convenu, dès la saison dernière, d’un départ anticipé à l’issue de l’exercice 2023-2024. Après neuf années passées sous le maillot des Reds, l’international égyptien se retrouve donc sans club depuis le 1^(er) juillet.
Âgé de 34 ans, l’attaquant avait quitté l’AS Rome pour rejoindre Liverpool en 2017. En 442 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds, il a inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives.
Avec la sélection égyptienne, l’attaquant a récemment pris part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale, où ils ont finalement cédé 2-3 face à l’Argentine, championne du monde en titre.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles