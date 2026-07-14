Les rumeurs de transfert autour du gardien repartent de plus belle. Selon nos informations, Aston Villa continue de surveiller de très près la situation du portier. Mais c’est du côté de l’AFC Bournemouth, concurrent direct en championnat, que les discussions pourraient se concrétiser le plus rapidement.
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Un revirement soudain sur le marché des transferts ? Un grand club anglais s’intéresserait à Noah Atubolu, écarté de l’effectif de Fribourg
Selon nos informations, un grand club anglais, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, serait « pleinement engagé » dans la course au recrutement d’Atubolu. Cette piste correspondrait parfaitement au niveau que le gardien envisage pour la prochaine étape de sa carrière.
Une accélération du dossier est désormais jugée urgente par toutes les parties. Formé au FC Freiburg, le gardien semblait s’être perdu dans le jeu de poker des transferts.
Son grand rêve de rejoindre Newcastle United s’est brisé en cours de négociations. Les autres destinations évoquées – Hull City, Bournemouth ou la Real Sociedad – ne l’ont guère séduit sur le plan sportif. Jusqu’à ce nouveau rebondissement, le gardien restait donc bloqué dans le Breisgau.
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Pourquoi Noah Atubolu était-il absent à la reprise de l’entraînement à Fribourg ?
Jochen Saier, le directeur sportif de Fribourg, s’est dit « prudemment optimiste » dans les colonnes de Bild au sujet de la situation du gardien : « Il est actuellement en phase de discussions et d’évaluation des différentes options. » Une chose est toutefois acquise : l’ère Atubolu dans le Breisgau est bel et bien terminée.
Ce constat s'est confirmé dimanche dernier, lors de la reprise officielle de l'entraînement du finaliste de la Ligue Europa. Pendant que ses coéquipiers effectuaient leur première séance publique devant environ 3 000 spectateurs à l'Europa-Park Stadion, Atubolu était absent. À l'écart du groupe, il s'est contenté d'un programme individuel sous la houlette de l'entraîneur des gardiens, Michael Müller.
Mio Backhaus prend la relève de Noah Atubolu à Fribourg.
Saier a justifié l’absence du gardien à l’entraînement collectif : « Son transfert pourrait encore prendre un certain temps. Il est en pourparlers avec des clubs, et je suis convaincu qu’il fera un très bon choix pour lui et que nous nous séparerons en bons termes. » Selon le directeur sportif de Fribourg, la question de savoir si Atubolu s’entraînera à nouveau avec l’équipe reste donc totalement « ouverte ».
Le club a d’ores et déjà anticipé son départ : il a recruté Mio Backhaus, gardien du SV Werder Brême, pour 15 millions d’euros afin d’en faire son nouveau numéro un. Atubolu est donc libre de partir ; sa prolongation n’entre pas dans les plans sportifs du club.
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Noah Atubolu brigue une place en équipe nationale.
À douze mois de l’expiration de son contrat, le FC Freiburg espère tirer au moins 20 millions d’euros du transfert de son gardien formé au club. Pour le joueur, l’enjeu des prochaines semaines dépasse la simple question financière ou le choix d’un nouveau maillot.
Pour ne pas compromettre ses chances d’être le gardien titulaire de l’équipe d’Allemagne à l’Euro 2028 et à la Coupe du monde 2030, il doit trouver un nouveau club rapidement et éviter une saison sur le banc, synonyme d’absence de temps de jeu.
En Allemagne, Atubolu est depuis des années présenté comme l’un des plus grands espoirs à son poste, d’autant plus que, après Manuel Neuer, les vétérans Oliver Baumann et Marc-André ter Stegen devraient eux aussi quitter l’équipe nationale dans un avenir proche.
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