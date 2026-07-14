Selon nos informations, un grand club anglais, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, serait « pleinement engagé » dans la course au recrutement d’Atubolu. Cette piste correspondrait parfaitement au niveau que le gardien envisage pour la prochaine étape de sa carrière.

Une accélération du dossier est désormais jugée urgente par toutes les parties. Formé au FC Freiburg, le gardien semblait s’être perdu dans le jeu de poker des transferts.

Son grand rêve de rejoindre Newcastle United s’est brisé en cours de négociations. Les autres destinations évoquées – Hull City, Bournemouth ou la Real Sociedad – ne l’ont guère séduit sur le plan sportif. Jusqu’à ce nouveau rebondissement, le gardien restait donc bloqué dans le Breisgau.