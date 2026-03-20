Ces derniers temps, Eichhorn était régulièrement associé à un transfert à Munich cet été. Selon un article de Sport1, il semblerait toutefois qu'un revirement de situation se soit produit, et ce pour deux raisons.
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Un revirement pour deux raisons ? Le FC Bayern ne prévoit finalement pas de recruter Kennet Eichhorn, le jeune talent du Hertha
D'une part, l'ensemble de l'opération serait trop coûteux pour le FC Bayern. La clause libératoire d'Eichhorn, qui prendra effet l'été prochain, s'élèverait apparemment à dix à douze millions d'euros. D'autre part, la direction du FC Bayern craindrait qu'un transfert d'Eichhorn ne suscite du mécontentement au sein du centre de formation du club, particulièrement productif en ce moment.
Eichhorn est certes considéré comme l'un des plus grands talents d'Allemagne : à seulement 16 ans, il s'est imposé comme titulaire au cours de cette première moitié de saison. Mais son recrutement compliquerait automatiquement l'accès des jeunes talents munichois au milieu de terrain de l'équipe professionnelle. Récemment, David Santos Daiber (19 ans) et Felipe Chavez (18 ans), qui a été prêté au 1. FC Cologne cet hiver, ont fait leurs débuts.
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Noel Aseko fera son retour au FC Bayern cet été
De plus, le FC Bayern rapatriera Noel Aseko de Hanovre 96 cet été, comme l'ont confirmé les Munichois jeudi dans un communiqué de presse. Âgé de 20 ans, il est issu du centre de formation du FC Bayern et évolue cette saison en prêt au club de deuxième division Hanovre 96. Aseko ayant fait ses preuves, Hanovre a récemment levé l'option d'achat d'un million d'euros, ce à la suite de quoi le club munichois a immédiatement activé la clause de rachat de 2,5 millions d'euros.
Aseko pourrait occuper la place de Leon Goretzka dans l'effectif la saison prochaine, ce dernier devant quitter le club sans indemnité de transfert. Outre les titulaires Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof est également disponible pour occuper le poste de milieu défensif. Tout comme Bischof, Aseko peut théoriquement dépanner au poste d'arrière latéral.
Noel Aseko : statistiques avec Hanovre 96
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