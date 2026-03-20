Un revirement pour deux raisons ? Le FC Bayern ne prévoit finalement pas de recruter Kennet Eichhorn, le jeune talent du Hertha

D'une part, l'ensemble de l'opération serait trop coûteux pour le FC Bayern. La clause libératoire d'Eichhorn, qui prendra effet l'été prochain, s'élèverait apparemment à dix à douze millions d'euros. D'autre part, la direction du FC Bayern craindrait qu'un transfert d'Eichhorn ne suscite du mécontentement au sein du centre de formation du club, particulièrement productif en ce moment.

Eichhorn est certes considéré comme l'un des plus grands talents d'Allemagne : à seulement 16 ans, il s'est imposé comme titulaire au cours de cette première moitié de saison. Mais son recrutement compliquerait automatiquement l'accès des jeunes talents munichois au milieu de terrain de l'équipe professionnelle. Récemment, David Santos Daiber (19 ans) et Felipe Chavez (18 ans), qui a été prêté au 1. FC Cologne cet hiver, ont fait leurs débuts.