Un revirement forcé… La Fédération algérienne met fin à la polémique autour du limogeage de Petković

La Fédération algérienne de football a choisi de maintenir l’entraîneur de l’équipe nationale, Vladimir Petković, plutôt que de s’engager dans un contentieux juridique long et onéreux.

Les Verts ont été éliminés dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde après une défaite 2-0 face à la Suisse.

Ses choix tactiques, notamment son obstination à aligner une formation sans véritable avant-centre contre la Suisse, ont suscité de vives critiques.

Ses déclarations d’après-match, où il invitait les supporters à se satisfaire de la simple qualification pour le Mondial et du passage en phase à élimination directe après douze ans d’absence, ont attisé la colère des fans.

Selon le site « Foot Mercato », la Fédération algérienne a revu sa stratégie pour réitérer sa confiance à Petković, malgré la persistance de vives critiques.

Bien que la FAF ait voulu tourner la page, elle s’est rapidement heurtée au coût financier élevé qu’aurait représenté le licenciement de l’entraîneur bosnien.