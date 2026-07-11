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Un revirement forcé… La Fédération algérienne met fin à la polémique autour du limogeage de Petković

Mercato
Coupe du monde
V. Petkovic
Algérie
Algérie

La Fédération algérienne de football a choisi de maintenir l’entraîneur de l’équipe nationale, Vladimir Petković, plutôt que de s’engager dans un contentieux juridique long et onéreux.

Les Verts ont été éliminés dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde après une défaite 2-0 face à la Suisse.

Ses choix tactiques, notamment son obstination à aligner une formation sans véritable avant-centre contre la Suisse, ont suscité de vives critiques.

Ses déclarations d’après-match, où il invitait les supporters à se satisfaire de la simple qualification pour le Mondial et du passage en phase à élimination directe après douze ans d’absence, ont attisé la colère des fans.

Selon le site « Foot Mercato », la Fédération algérienne a revu sa stratégie pour réitérer sa confiance à Petković, malgré la persistance de vives critiques.

Bien que la FAF ait voulu tourner la page, elle s’est rapidement heurtée au coût financier élevé qu’aurait représenté le licenciement de l’entraîneur bosnien.

  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    Un entraîneur adjoint algérien rejoint l'encadrement de Petković

    Selon plusieurs médias algériens, la Fédération algérienne aurait proposé à Petković une indemnité équivalente à seulement deux mois de salaire en échange d’une résiliation à l’amiable de son contrat, mais l’entraîneur aurait refusé cette offre, ne souhaitant pas renoncer aux millions garantis par son contrat, qui court jusqu’en 2028.

    Selon Radio Alger, le scénario qui se dessine désormais est le maintien de Petković à la tête du staff technique des Verts, avec la nomination d’un entraîneur adjoint algérien chargé de faire le lien entre le technicien et le football local.

    Ce maintien constitue un revirement de situation alors que tous les signes annonçaient un départ imminent.

    La situation se complique par ailleurs avec les révélations, ces derniers jours, d’une fracture entre l’entraîneur et plusieurs joueurs de l’équipe nationale A.

    Selon ces mêmes sources, plusieurs internationaux auraient signifié aux responsables fédéraux, lors d’échanges internes, qu’ils ne souhaitaient pas revenir en sélection tant que Petković resterait en poste.

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