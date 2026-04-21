Un revers teinté d’espoir pour le FC Bayern : Vincent Kompany lance un avertissement sans équivoque et pose une grande question

Lors de la victoire 5-0 qui a suivi contre le FC St. Pauli, Musiala a retrouvé sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d'un mois. Il s'est montré aussi agile que jamais, a inscrit le 101^e but historique de cette saison de Bundesliga et a également délivré une passe décisive.

Lors du spectaculaire match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, remporté 4-3, il a d’abord obtenu le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, avant de le voir se faire expulser grâce à un dribble audacieux, puis il a magnifiquement servi Luis Díaz pour l’égalisation décisive d’un coup du talon – tout cela après avoir remplacé Serge Gnabry, lequel s’était imposé à son poste de prédilection, celui de milieu offensif central, durant l’absence de Musiala.

Trois jours plus tard, Gnabry se déchirait les adducteurs de la cuisse droite à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera donc la fin de saison avec le Bayern, ainsi que, très probablement, la Coupe du monde avec la Mannschaft, où il est directement en concurrence avec Musiala pour le temps de jeu.

Contre le VfB Stuttgart, il a logiquement repris le poste de Gnabry et a multiplié les dribbles percutants, ouvrant des failles dans la défense adverse ; l’une de ces actions a conduit à l’égalisation de Raphael Guerreiro. Soit quatre points au compteur en seulement trois rencontres. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé pour gérer sa charge de travail. « C’était prévu », a confirmé Musiala.