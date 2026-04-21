Les déclarations très controversées d’Oliver Kahn ont peut-être constitué le coup de pouce dont Jamal Musiala avait besoin. Revenue sur les terrains après une longue absence due à une fracture du péroné et à une grave luxation de la cheville, puis freiné par un retour mitigé et un nouveau problème médical qui l’a privé des matchs internationaux de mars, le jeune joueur pourrait ainsi trouver dans ces polémiques la motivation supplémentaire pour retrouver son meilleur niveau.
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Un revers teinté d’espoir pour le FC Bayern : Vincent Kompany lance un avertissement sans équivoque et pose une grande question
« Il devrait renoncer à participer à la Coupe du monde », a déclaré l’ancien président du FC Bayern il y a onze jours sur Sky. « Si je sens que quelque chose ne va pas dans mon jeu, je dois travailler sur moi-même pour être à nouveau prêt. » Ces propos ont provoqué un tollé général, suscité de nombreuses manifestations de solidarité envers Musiala et une réponse sportive impressionnante de l’attaquant de 23 ans.
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FC Bayern : Jamal Musiala a enchaîné trois performances de haut niveau.
Lors de la victoire 5-0 qui a suivi contre le FC St. Pauli, Musiala a retrouvé sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d'un mois. Il s'est montré aussi agile que jamais, a inscrit le 101^e but historique de cette saison de Bundesliga et a également délivré une passe décisive.
Lors du spectaculaire match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, remporté 4-3, il a d’abord obtenu le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, avant de le voir se faire expulser grâce à un dribble audacieux, puis il a magnifiquement servi Luis Díaz pour l’égalisation décisive d’un coup du talon – tout cela après avoir remplacé Serge Gnabry, lequel s’était imposé à son poste de prédilection, celui de milieu offensif central, durant l’absence de Musiala.
Trois jours plus tard, Gnabry se déchirait les adducteurs de la cuisse droite à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera donc la fin de saison avec le Bayern, ainsi que, très probablement, la Coupe du monde avec la Mannschaft, où il est directement en concurrence avec Musiala pour le temps de jeu.
Contre le VfB Stuttgart, il a logiquement repris le poste de Gnabry et a multiplié les dribbles percutants, ouvrant des failles dans la défense adverse ; l’une de ces actions a conduit à l’égalisation de Raphael Guerreiro. Soit quatre points au compteur en seulement trois rencontres. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé pour gérer sa charge de travail. « C’était prévu », a confirmé Musiala.
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FC Bayern : Raphael Guerreiro et Lennart Karl nourrissent également l’espoir
Pour le FC Bayern, l’émergence de Musiala ne pouvait pas mieux tomber, au regard de l’absence de Gnabry. « C’est une simple coïncidence si la blessure de Serge survient juste au moment où Jamal revient à son meilleur niveau », a constaté Kompany avant même la rencontre face à Stuttgart. Puis, presque incrédule : « Nous avons brillé une grande partie de la saison sans Jamal. Mais dès que Serge est absent, nous retrouvons un Jamal en pleine forme. »
Depuis sa longue convalescence, il s’est « développé physiquement », a précisé l’entraîneur lors d’une conférence de presse mardi. « Sur le plan athlétique, il est très proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner des duels : il le fait à nouveau. Il ne reste qu’une inconnue : quand verra-t-on à nouveau ce « Magic Musiala », ce Jamal au sommet de son art ? Quand cette liberté totale reviendra-t-elle ? Elle reviendra, et alors nous découvrirons une version encore améliorée de Jamal Musiala. En tant qu’entraîneur, j’en suis déjà impatient. »
Néanmoins, l’entraîneur refuse de mettre trop de pression sur le jeune joueur : « Je ne peux pas tout lui demander dès maintenant, ce ne serait pas juste. » Avec 21 participations à des buts, Gnabry est le quatrième meilleur artificier du club derrière Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise, et il a brillé dans les grands rendez-vous.
Contre Stuttgart, Kompany n’a d’ailleurs pas seulement retenu la performance de Musiala : Raphael Guerreiro s’est également distingué par une prestation solide, ponctuée d’un but, et se positionne comme une option crédible au poste de milieu offensif pour les demi-finales à venir, en Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Enfin, Lennart Karl a repris l’entraînement après sa déchirure musculaire et pourrait bientôt faire son retour sur les terrains.
Jamal Musiala : ses statistiques cette saison
Jeux 16 16 minutes minutes 633 Buts 4 passes décisifs passes décisives 5