L’entraîneur adjoint, Paul Rosenior, n’a pas encore été en mesure de préciser la durée de l’indisponibilité de l’ancien ailier du Borussia Dortmund. Le staff médical réévaluera l’état de santé de Gitten au jour le jour, afin de décider des prochaines étapes de sa rééducation. Une chose est déjà claire : l’année noire du joueur de 21 ans, qui a rejoint les Blues l’été dernier en provenance du BVB pour 56 millions d’euros, n’en finit pas.

Gittens a déjà manqué 16 matches officiels sous le maillot des Blues en raison de pépins physiques, dont les 13 derniers d’affilée. Sa dernière apparition remonte au 31 janvier, jour où il a ressenti une douleur à la cuisse.

« Je n’ai pas encore travaillé très longtemps avec lui, mais je connais son parcours et je sais à quel point c’est un joueur exceptionnel. Il va beaucoup nous manquer », déclarait alors Rosenior, qui a succédé à Maresca en janvier. À peine Gittens était-il revenu dans le groupe que ce nouveau revers est survenu. Pour Chelsea, cette nouvelle tuile complique les calculs : le club londonien, qui avait misé sur la fougue et la vitesse de l’international belge pour dynamiser son attaque, doit désormais repenser ses rotations sur les ailes. Les Blues, déjà privés de plusieurs éléments clés par les blessures, voient leur marge de manœuvre s’amenuiser alors que la lutte pour les places européennes bat son plein en Premier League. Dans l’immédiat, le staff médical poursuit son travail de rééducation sans fixer de date de retour précise. Les supporters, eux, gardent espoir de revoir bientôt Gittens éclabousser la pelouse de son talent, mais la patience reste de mise. Car, comme le rappelle Rosenior, « un joueur exceptionnel » ne se remplace pas aisément, et chaque journée d’absence creuse un peu plus le vide laissé dans le onze de départ.