AFP
Traduit par
« Un rêve pour lui » : Emiliano « Dibu » Martinez vise des adieux spéciaux pour Lionel Messi sur fond de douleur persistante de la finale de la Coupe du monde
Le gardien privilégie un hommage mémorable au capitaine
Martinez est arrivé en Argentine pour rejoindre la sélection au sein d’un groupe de 37 joueurs avant la prochaine fenêtre FIFA. Le gardien de Chelsea a souligné la détermination collective du groupe à offrir à Messi des adieux inoubliables lorsqu’ils affronteront le Bénin le 6 octobre. Pour le portier, voir l’icône mondiale effectuer une dernière apparition sous les couleurs nationales à domicile représente un moment profondément émouvant.
- Anadolu Agency
Le gardien revient sur ses adieux émouvants
Le gardien affectueusement surnommé « Dibu » a admis en toute franchise qu’il pensait que son capitaine avait déjà mis un terme à sa prestigieuse carrière internationale. En évoquant le match d’adieu devant une foule passionnée à Buenos Aires via ESPN Argentina, Martinez a révélé : « Pour être honnête, je pensais qu’il avait déjà pris sa retraite... Avoir la possibilité de faire ses adieux ici, en Argentine, est un rêve pour lui, et nous allons essayer d’en faire une journée merveilleuse pour lui. »
Une peine persistante assombrit une occasion mémorable
Sous l’excitation grandissante à l’idée d’organiser une grande célébration à domicile, la douleur persistante de la défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, il y a deux mois, ne s’est pas complètement dissipée.
Reconnaissant que la douleur de cette défaite dans ce match phare est toujours vive, la gardienne a confié : « C’est bien d’atteindre encore une finale, mais malheureusement nous n’avons pas pu la gagner. Cette épine restera en moi pendant très longtemps. »
Pour rendre comme il se doit hommage au meneur de jeu légendaire, la fédération a officiellement invité l’ensemble du groupe champion du monde au Qatar 2022 ainsi que leurs familles à prendre part à cet événement historique depuis les tribunes.
- ZUMA Press Wire
Le Monumental, à guichets fermés, se prépare à une célébration chargée d’émotion
Un Estadio Monumental à guichets fermés offrira un décor vibrant lorsque l’Argentine affrontera le Bénin pour la dernière apparition de Messi à domicile. Cette occasion représente un défi mental délicat pour les hommes de Lionel Scaloni, qui chercheront à rester compétitifs malgré l’atmosphère de carnaval. Une fois l’hommage terminé, le staff devra rapidement se concentrer sur la stabilisation de l’effectif en vue d’un avenir sans son meneur de jeu emblématique.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles