« Un rêve pour lui » : Emiliano « Dibu » Martinez vise des adieux spéciaux pour Lionel Messi sur fond de douleur persistante de la finale de la Coupe du monde

Sous l’excitation grandissante à l’idée d’organiser une grande célébration à domicile, la douleur persistante de la défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, il y a deux mois, ne s’est pas complètement dissipée.

Reconnaissant que la douleur de cette défaite dans ce match phare est toujours vive, la gardienne a confié : « C’est bien d’atteindre encore une finale, mais malheureusement nous n’avons pas pu la gagner. Cette épine restera en moi pendant très longtemps. »

Pour rendre comme il se doit hommage au meneur de jeu légendaire, la fédération a officiellement invité l’ensemble du groupe champion du monde au Qatar 2022 ainsi que leurs familles à prendre part à cet événement historique depuis les tribunes.