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« Un rêve devenu réalité » : Zinedine Zidane enfin nommé nouveau sélectionneur de la France, l’icône du Real Madrid remplace Didier Deschamps avec un contrat de quatre ans
Une nouvelle ère commence
Zidane a enfin été confirmé comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. La légende du Real Madrid succède à Deschamps, en signant un contrat de quatre ans pour mener les Bleus vers une nouvelle ère très attendue. Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a officiellement présenté le vainqueur de la Coupe du monde 1998 lors d’une grande conférence de presse au siège de l’organisation à Paris.
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Réaliser un rêve de toujours en tant qu’entraîneur
Prendre les rênes de l’équipe de France est depuis longtemps considéré comme l’objectif ultime pour Zidane. Après ses passages couronnés de succès au niveau des clubs, le légendaire milieu de terrain a ouvertement exprimé son désir de diriger son pays.
« J’ai souvent dit ceci : il n’y a rien de plus grand que l’équipe de France. C’est donc une joie et, bien sûr, une grande source de fierté de devenir le sélectionneur de cette équipe de France », a déclaré Zidane sur le site officiel de la FFF.
« C’est aussi une responsabilité. Je veux remercier le président Philippe Diallo, le comité exécutif et la Fédération française de football pour leur confiance, et saluer les quatorze années de service de Didier et de son staff. J’ai aussi une pensée particulière aujourd’hui pour tous mes entraîneurs. Il va sans dire que j’ai de grandes ambitions pour l’équipe de France. »
S’exprimant en conférence de presse, il a déclaré : « Il y a ici une grande équipe, et je suis heureux de pouvoir m’inscrire dans cette continuité. C’est un rêve devenu réalité. Je peux vous dire que j’ai reçu des offres pour entraîner des clubs, mais je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’était la seule chose que je voulais faire après mon passage au Real Madrid. J’ai connu l’équipe de France quand j’étais enfant, et j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à atteindre l’équipe A. Aujourd’hui, en devenir le sélectionneur représente le sommet. Je donnerai tout pour maintenir la France au sommet. »
Avec un pedigree légendaire
La nomination de Zidane associe l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football français à un effectif au talent exceptionnel. Le président de la FFF, Diallo, a mis en avant cette union parfaite, décrivant le nouveau sélectionneur comme l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus titrés de sa génération.
« La nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France est une immense source de fierté pour la Fédération française de football », a-t-il reconnu. « Elle marque la rencontre entre une légende de l’histoire des Bleus, devenu l’un des entraîneurs les plus titrés et les plus respectés de sa génération, et une équipe au potentiel rare, portée par les plus hautes ambitions. »
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Démarrer sur les chapeaux de roue
Zidane commencera officiellement ses nouvelles fonctions le 1er août et devrait finaliser son staff technique d’ici début septembre. Il aura peu de temps pour s’installer avant l’arrivée de ses premiers matches de compétition. Sa première campagne sera l’édition 2026-2027 de la Ligue des nations de l’UEFA, qui débutera en septembre. Ensuite, l’attention se portera rapidement sur la qualification pour l’Euro 2028. Au final, la mission globale confiée à Zidane est de préparer son effectif de stars pour la Coupe du monde 2030.
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