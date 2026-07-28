Prendre les rênes de l’équipe de France est depuis longtemps considéré comme l’objectif ultime pour Zidane. Après ses passages couronnés de succès au niveau des clubs, le légendaire milieu de terrain a ouvertement exprimé son désir de diriger son pays.

« J’ai souvent dit ceci : il n’y a rien de plus grand que l’équipe de France. C’est donc une joie et, bien sûr, une grande source de fierté de devenir le sélectionneur de cette équipe de France », a déclaré Zidane sur le site officiel de la FFF.

« C’est aussi une responsabilité. Je veux remercier le président Philippe Diallo, le comité exécutif et la Fédération française de football pour leur confiance, et saluer les quatorze années de service de Didier et de son staff. J’ai aussi une pensée particulière aujourd’hui pour tous mes entraîneurs. Il va sans dire que j’ai de grandes ambitions pour l’équipe de France. »

S’exprimant en conférence de presse, il a déclaré : « Il y a ici une grande équipe, et je suis heureux de pouvoir m’inscrire dans cette continuité. C’est un rêve devenu réalité. Je peux vous dire que j’ai reçu des offres pour entraîner des clubs, mais je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’était la seule chose que je voulais faire après mon passage au Real Madrid. J’ai connu l’équipe de France quand j’étais enfant, et j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à atteindre l’équipe A. Aujourd’hui, en devenir le sélectionneur représente le sommet. Je donnerai tout pour maintenir la France au sommet. »