Un rêve d’enfance ! Borja Iglesias revient sur le triomphe surréaliste de l’Espagne à la Coupe du monde

Borja a repris l’entraînement de présaison avec le Celta Vigo et digère encore la spectaculaire victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 à New York. L’attaquant de 33 ans est revenu sur l’expérience surréaliste d’avoir remporté le trophée suprême du football, décrivant ce triomphe comme un rêve d’enfant qu’il n’avait jamais osé imaginer voir se réaliser.

« C’est incroyable, je suis encore en train de tout assimiler, a déclaré Borja aux médias officiels du Celta. Il y a tellement d’émotions et de souvenirs, pas seulement de la Coupe du monde, mais aussi des sacrifices familiaux consentis pour me donner l’opportunité de devenir footballeur professionnel. »