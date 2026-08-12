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Un rêve d’enfance ! Borja Iglesias revient sur le triomphe surréaliste de l’Espagne à la Coupe du monde
Un rêve devenu réalité
Borja a repris l’entraînement de présaison avec le Celta Vigo et digère encore la spectaculaire victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 à New York. L’attaquant de 33 ans est revenu sur l’expérience surréaliste d’avoir remporté le trophée suprême du football, décrivant ce triomphe comme un rêve d’enfant qu’il n’avait jamais osé imaginer voir se réaliser.
« C’est incroyable, je suis encore en train de tout assimiler, a déclaré Borja aux médias officiels du Celta. Il y a tellement d’émotions et de souvenirs, pas seulement de la Coupe du monde, mais aussi des sacrifices familiaux consentis pour me donner l’opportunité de devenir footballeur professionnel. »
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La prise de conscience de « 2010 »
La sélection espagnole est restée concentrée sur sa mission tout au long du tournoi, ne prenant véritablement la mesure de son exploit qu’après avoir éliminé la France en demi-finales. C’est à ce moment-là que les joueurs ont vu les images des écrans géants installés dans leurs villes natales et l’immense ferveur à travers le pays.
« C’est là qu’il y a eu le déclic », a expliqué Borja. « Cela nous a rappelé les souvenirs de 2010 que nous avons vécus dans la rue en tant que supporters. Nous avons compris qu’il se passait chez nous quelque chose de bien plus grand que ce que nous vivions à l’intérieur de la bulle, et nous savions que le trophée devait être à nous. »
Merci pour le soutien
Malgré son faible temps de jeu, Iglesias a été profondément touché par l’élan d’affection qu’il a reçu de la part des supporters. L’attaquant a fait ses débuts lors de la victoire contre le Portugal, mais il insiste sur le fait que le sentiment de réussite collective a été l’aspect le plus gratifiant de son passage en équipe nationale.
Borja n’a pas non plus tardé à saluer ses coéquipiers du Celta pour leur soutien indéfectible tout au long de la campagne. Il a partagé un message émouvant avec ses partenaires en club, déclarant : « J’ai envoyé une vidéo au groupe pour les y associer, parce que je sens vraiment qu’ils ont beaucoup d’importance. Sans eux, je n’aurais pas vécu cette situation. »
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En se projetant vers le Celta
La Coupe du monde désormais derrière lui, Iglesias tourne son attention vers une saison « très spéciale » avec le Celta Vigo. L’attaquant est particulièrement motivé par le défi de jouer en Europe et savoure l’opportunité d’évoluer aux côtés de la légende du club Iago Aspas pour ce qui pourrait être sa dernière saison.
« C’est spécial de profiter d’Iago, a ajouté Borja. J’ai toujours le sentiment que nous pouvons le convaincre de continuer, mais il n’y a aucune pression. Pouvoir profiter de lui chaque jour, pas seulement pour son niveau sportif mais aussi pour son impact humain, est fantastique. »
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