Samedi dernier, lors de la rencontre face au Canada, Saibari a signalé des problèmes musculaires. Après un quart d’heure de jeu, il a plusieurs fois palpé l’arrière de sa cuisse, sans qu’aucun contact avec un adversaire ne soit constaté.

Il a reçu des soins sur la pelouse avant d’être remplacé peu après ; prostré, le visage caché sous son maillot, il a laissé craindre une blessure plus sérieuse.

Même sans lui, le Maroc a finalement dominé le co-organisateur 3-0. Grâce à ce succès, la sélection de Mohamed Ouahbi devient la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. En 2022 au Qatar, le Maroc avait terminé à la quatrième place.