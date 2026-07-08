Lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et le Canada, Ismael Saibari a dû céder sa place dès la 22^e minute en raison d’une blessure. L’attaquant, nouvelle recrue star du FC Bayern Munich, a alors craint de voir son tournoi s’arrêter net. Cependant, selon le média marocain Almountakhab, il pourrait finalement être rétabli à temps pour affronter la France en quart de finale.
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Un retour surprise contre la France ? La nouvelle recrue du Bayern, Saibari, pourrait effectuer une rentrée inattendue
Des photos montrent que Saibari a déjà pris l’avion avec ses coéquipiers avant le match de jeudi. Selon Almountakhab, le joueur de 25 ans ne se contente pas de soutenir ses partenaires : il est déterminé à tout faire pour retrouver le terrain.
Selon les premières observations, sa blessure à la cuisse se limite à une légère élongation musculaire. Les examens ont écarté toute lésion grave et une seconde IRM a confirmé cette tendance positive, le joueur ayant déjà enregistré des progrès grâce à un protocole de rééducation ciblé.
- Getty Images Sport
Blessure précoce face au Canada : la réaction de Saibari en disait long
Samedi dernier, lors de la rencontre face au Canada, Saibari a signalé des problèmes musculaires. Après un quart d’heure de jeu, il a plusieurs fois palpé l’arrière de sa cuisse, sans qu’aucun contact avec un adversaire ne soit constaté.
Il a reçu des soins sur la pelouse avant d’être remplacé peu après ; prostré, le visage caché sous son maillot, il a laissé craindre une blessure plus sérieuse.
Même sans lui, le Maroc a finalement dominé le co-organisateur 3-0. Grâce à ce succès, la sélection de Mohamed Ouahbi devient la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. En 2022 au Qatar, le Maroc avait terminé à la quatrième place.
- AFP
Saibari brille aux Championnats du monde – le FCB met la main à la poche
Lors de la compétition en cours, Saibari s’est imposé comme l’un des joueurs clés de son équipe. L’attaquant, aligné comme numéro 9 jusqu’à sa blessure, a déjà inscrit trois buts en cinq matches, dont l’un dès l’entrée en lice face au Brésil.
Après la Coupe du monde, il mettra son talent au service du Bayern Munich. Le club bavarois l’a officialisé il y a une semaine : le FCB l’a recruté jusqu’en 2031. Pour s’attacher ses services, le champion d’Allemagne en titre a déboursé un peu moins de 55 millions d’euros auprès du PSV Eindhoven.
Polyvalent, il pourra évoluer comme doublure du numéro 9 Harry Kane, mais aussi comme meneur de jeu ou sur les deux ailes, selon les besoins de l’entraîneur Vincent Kompany.
« Nous sommes ravis d’avoir recruté pour le FC Bayern Ismael Saibari, l’un des attaquants les plus prometteurs de cette Coupe du monde », s’est déjà réjoui Max Eberl, directeur sportif.
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