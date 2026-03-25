Un retour surprise aux conséquences spectaculaires ? La star du PSG semble vouloir à tout prix rejoindre le Real Madrid

Hakimi avait été promu de l'équipe junior chez les professionnels du Real en 2017, puis prêté pour deux ans au Borussia Dortmund en 2018, où il a réussi sa percée. À l'issue de son prêt, l'Inter Milan s'est assuré les services du défenseur latéral pour 43 millions d'euros, celui-ci ayant dû se contenter d'un rôle de remplaçant au Real derrière des joueurs comme Marcelo ou Dani Carvajal.

Hakimi a continué à mûrir à l'Inter, mais n'est resté qu'un an dans la métropole lombarde avant de rejoindre Paris, qui a déboursé 68 millions d'euros pour le joueur aujourd'hui âgé de 27 ans. Avec le PSG, il a remporté la Ligue des champions la saison dernière, les Français ayant écrasé l'Inter, l'ancien club de Hakimi, 5-0 en finale.