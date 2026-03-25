Achraf Hakimi serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au Real Madrid. Selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, le Marocain prévoit de quitter le PSG et souhaite vivement rejoindre les Merengues, dont il a fait les classes dans les équipes de jeunes.
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Un retour surprise aux conséquences spectaculaires ? La star du PSG semble vouloir à tout prix rejoindre le Real Madrid
Hakimi avait été promu de l'équipe junior chez les professionnels du Real en 2017, puis prêté pour deux ans au Borussia Dortmund en 2018, où il a réussi sa percée. À l'issue de son prêt, l'Inter Milan s'est assuré les services du défenseur latéral pour 43 millions d'euros, celui-ci ayant dû se contenter d'un rôle de remplaçant au Real derrière des joueurs comme Marcelo ou Dani Carvajal.
Hakimi a continué à mûrir à l'Inter, mais n'est resté qu'un an dans la métropole lombarde avant de rejoindre Paris, qui a déboursé 68 millions d'euros pour le joueur aujourd'hui âgé de 27 ans. Avec le PSG, il a remporté la Ligue des champions la saison dernière, les Français ayant écrasé l'Inter, l'ancien club de Hakimi, 5-0 en finale.
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Hakimi a signé un contrat jusqu'en 2029
Quant à savoir si Hakimi sera réellement autorisé à quitter la capitale française, c'est une autre histoire. Le Footballeur africain de l'année 2025 venait tout juste de prolonger son contrat en février 2025 jusqu'en 2029 ; le PSG ne serait donc pas immédiatement contraint d'agir. De plus, la question reste de savoir si le Real est réellement intéressé par un transfert de Hakimi.
Le double vainqueur de la Ligue des champions est certes un joueur de classe mondiale incontestable, mais un transfert risquerait d'être très coûteux. Par ailleurs, Hakimi évolue naturellement sur le flanc droit, un poste où le « Ballet blanc » dispose déjà d’un excellent effectif avec le capitaine Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold, arrivé cet été en provenance du FC Liverpool. Si le transfert se concrétisait, Alexander-Arnold ou Hakimi devraient alors être reconvertis sur le flanc gauche.
Achraf Hakimi : ses statistiques au Paris Saint-Germain
Jeux
199
Buts
28
Passes décisives
42
Cartons jaunes
29
Cartons jaunes-rouges
1
Cartons rouges
3