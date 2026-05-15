Selon le magazine Kicker, un premier contact aurait déjà été établi avec l’entourage de Hütter. Interrogé par l’hebdomadaire sportif, son conseiller, Alen Augustincic, a refusé de confirmer l’information. Cet entraîneur autrichien de 56 ans a dirigé l’AS Monaco pendant près de deux ans, avant d’être limogé en octobre dernier.
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Un retour spectaculaire se profile-t-il à l’Eintracht Francfort ? Selon les premières informations, des contacts auraient déjà été établis
Entre 2018 et 2021, Hütter a connu le succès à l'Eintracht, avant de rejoindre, dans un transfert peu glorieux, le Borussia Mönchengladbach. Il reste néanmoins très attaché à son ancien club. Il y a quelques semaines à peine, il serait passé faire un tour à Francfort.
« Mönchengladbach est également un grand club, mais émotionnellement, je ressens encore aujourd’hui un lien très fort avec Francfort », a-t-il confié au magazine Kicker en 2023, après avoir quitté le Borussia. « Quand je regarde les matchs de l’Eintracht, quelque chose se passe en moi. C’était une période incroyablement spéciale. »
Un retour sur le banc de l’Eintracht n’est toutefois pas encore d’actualité : Hütter viserait plutôt la Premier League, et son nom a même été évoqué à l’Olympique de Marseille.
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Qui pourrait prendre la succession d’Albert Riera à l’Eintracht ?
Selon plusieurs sources concordantes, le départ d’Albert Riera, après seulement trois mois et demi à la tête de l’Eintracht Francfort, serait acté, même si l’officialisation est encore attendue. Une éventuelle qualification pour la Ligue Europa Conférence, lors de la dernière journée de Bundesliga contre le VfB Stuttgart, ne changera rien à cette décision. Les résultats sportifs sont trop décevants et la communication trop chaotique.
Outre Hütter, plusieurs candidats sont déjà évoqués pour lui succéder : Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt), Jacob Neestrup (sans club), Domenico Tedesco (sans club), Roger Schmidt (directeur sportif mondial du championnat japonais), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) et Danny Röhl (Glasgow Rangers).