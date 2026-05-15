Un retour spectaculaire se profile-t-il à l’Eintracht Francfort ? Selon les premières informations, des contacts auraient déjà été établis

Entre 2018 et 2021, Hütter a connu le succès à l'Eintracht, avant de rejoindre, dans un transfert peu glorieux, le Borussia Mönchengladbach. Il reste néanmoins très attaché à son ancien club. Il y a quelques semaines à peine, il serait passé faire un tour à Francfort.

« Mönchengladbach est également un grand club, mais émotionnellement, je ressens encore aujourd’hui un lien très fort avec Francfort », a-t-il confié au magazine Kicker en 2023, après avoir quitté le Borussia. « Quand je regarde les matchs de l’Eintracht, quelque chose se passe en moi. C’était une période incroyablement spéciale. »

Un retour sur le banc de l’Eintracht n’est toutefois pas encore d’actualité : Hütter viserait plutôt la Premier League, et son nom a même été évoqué à l’Olympique de Marseille.