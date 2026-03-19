Un retour spectaculaire après le score du match aller ! Le SC Fribourg, très malin, entre dans l'histoire de l'Europa League

« C'est un sentiment qui s'installe toujours au fil de la semaine. On le sentait chez les garçons, ils étaient à fond », a déclaré Schuster sur RTL : « Nous sommes très, très heureux et très, très fiers de ce que nous avons accompli et de pouvoir continuer à voyager avec tous ces formidables supporters. »

Matthias Ginter (19e), Igor Matanovic (25e), Vincenzo Grifo (53e), qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de Fribourg avec son 106e but en match officiel sous le maillot fribourgeois, Yuito Suzuki (57e) et Maximilian Eggestein (79e) ont offert un véritable feu d'artifice offensif. Entre-temps, Matte Smets (39e) avait certes remis Genk dans le match, mais Fribourg n’a pas laissé filer son billet pour les quarts de finale. Après une cinquième victoire en cinq matchs à domicile, les Breisgauer peuvent désormais poursuivre leur aventure européenne en avril contre le Celta Vigo en quarts de finale.

« Nous sommes convaincus de pouvoir rattraper notre retard », avait souligné Schuster au micro de RTL avant le match. L'entraîneur du SCF a pu compter à nouveau sur Eggestein, le meneur de jeu qui avait cruellement manqué lors du match aller et qui figurait dans le onze de départ après avoir purgé sa suspension pour carton rouge.