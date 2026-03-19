Grâce à une remontée spectaculaire, le SC Fribourg a réalisé son rêve : se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une compétition européenne. L'équipe de l'entraîneur Julian Schuster s'est imposée 5-1 (2-1) face au KRC Genk lors du match retour des huitièmes de finale de l'Europa League, effaçant ainsi largement la défaite 0-1 concédée lors du match aller.
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Un retour spectaculaire après le score du match aller ! Le SC Fribourg, très malin, entre dans l'histoire de l'Europa League
« C'est un sentiment qui s'installe toujours au fil de la semaine. On le sentait chez les garçons, ils étaient à fond », a déclaré Schuster sur RTL : « Nous sommes très, très heureux et très, très fiers de ce que nous avons accompli et de pouvoir continuer à voyager avec tous ces formidables supporters. »
Matthias Ginter (19e), Igor Matanovic (25e), Vincenzo Grifo (53e), qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de Fribourg avec son 106e but en match officiel sous le maillot fribourgeois, Yuito Suzuki (57e) et Maximilian Eggestein (79e) ont offert un véritable feu d'artifice offensif. Entre-temps, Matte Smets (39e) avait certes remis Genk dans le match, mais Fribourg n’a pas laissé filer son billet pour les quarts de finale. Après une cinquième victoire en cinq matchs à domicile, les Breisgauer peuvent désormais poursuivre leur aventure européenne en avril contre le Celta Vigo en quarts de finale.
« Nous sommes convaincus de pouvoir rattraper notre retard », avait souligné Schuster au micro de RTL avant le match. L'entraîneur du SCF a pu compter à nouveau sur Eggestein, le meneur de jeu qui avait cruellement manqué lors du match aller et qui figurait dans le onze de départ après avoir purgé sa suspension pour carton rouge.
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Ligue Europa : le SC Fribourg écrase Genk lors du match retour
Peu à peu, Fribourg a intensifié la pression, et Ginter a repris de la tête un centre sur coup franc de Grifo pour ouvrir le score. Noah Atubolu a repoussé une riposte rapide des visiteurs par Aaron Bibout (20e) ; de l'autre côté, c'est Fribourg qui a de nouveau frappé : sur une frappe déviée de Suzuki, Ginter a adressé un centre de la tête à Matanovic, qui a marqué à bout portant.
Mais les hôtes sont devenus de plus en plus passifs, ce dont Genk a profité sans pitié. Fribourg n’a pas réussi à dégager correctement le ballon dans sa propre surface de réparation ; Konstantinos Karetsas a d’abord touché le poteau, mais a renvoyé le ballon, qui avait rebondi sur le poteau intérieur, vers Smets, qui l’a poussé au fond des filets en contournant Atubolu.
Fribourg ne s'est toutefois laissé déstabiliser que brièvement par ce coup dur. Grifo a su profiter d'une passe en retrait imprécise de Smets vers le gardien Tobias Lawal et, grâce à son but, a dépassé Nils Petersen au classement interne du club, avec lequel il partageait auparavant le statut de meilleur buteur de l'histoire de Fribourg. Après une contre-attaque, Suzuki a ensuite largement ouvert la porte des quarts de finale, puis Eggestein a enfoncé le clou.
SC Fribourg - KRC Genk 5-1 (2-1) : les statistiques du match
Match
SC Fribourg vs KRC Genk
Résultat
5-1 (2-1) ; match aller : 0-1 ; total : 5-2
Buts
1-0 Ginter (19e), 2-0 Matanovic (25e), 2-1 Smets (39e), 3-1 Grifo (53e), 4-1 Suzuki (56e), 5-1 Eggestein (79e)
Compétition
Ligue Europa, huitièmes de finale, match retour