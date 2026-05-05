Un retour en vue pour Romelu Lukaku ? Son agent affirme qu’Antonio Conte pourrait mettre fin à l’exil de l’attaquant napolitain, victime d’une série de blessures

Lukaku a fait son retour tant attendu au centre d’entraînement du Napoli à Castel Volturno, marquant sa première apparition sur le site depuis plus d’un mois. L’attaquant avait provoqué la colère du club italien en s’absentant sans autorisation pendant la trêve internationale, remettant ainsi en question sa place dans l’équipe et son avenir.

L’international belge s’était bien rendu brièvement dans la ville, sans pour autant prendre contact avec le staff technique ni ses coéquipiers, ce qui avait suscité des interrogations sur son engagement. Son retour sur les terrains d’entraînement, mardi, laisse toutefois espérer un apaisement des tensions et une possible réintégration dans le onze de départ alors que la saison entre dans sa phase décisive.