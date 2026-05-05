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Un retour en vue pour Romelu Lukaku ? Son agent affirme qu’Antonio Conte pourrait mettre fin à l’exil de l’attaquant napolitain, victime d’une série de blessures
Lukaku est de retour à Castel Volturno
Lukaku a fait son retour tant attendu au centre d’entraînement du Napoli à Castel Volturno, marquant sa première apparition sur le site depuis plus d’un mois. L’attaquant avait provoqué la colère du club italien en s’absentant sans autorisation pendant la trêve internationale, remettant ainsi en question sa place dans l’équipe et son avenir.
L’international belge s’était bien rendu brièvement dans la ville, sans pour autant prendre contact avec le staff technique ni ses coéquipiers, ce qui avait suscité des interrogations sur son engagement. Son retour sur les terrains d’entraînement, mardi, laisse toutefois espérer un apaisement des tensions et une possible réintégration dans le onze de départ alors que la saison entre dans sa phase décisive.
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Pastorello s'exprime sur le lien avec Conte
Federico Pastorello, l’agent de longue date de Lukaku, a commenté la situation en soulignant le lien unique qui unit le joueur à son entraîneur.
S’exprimant à DAZN depuis la Belgique, l’agent a souligné l’intensité que les deux hommes mettent dans leur travail. « Je connais bien Conte et Lukaku, ce sont deux personnes passionnées », a-t-il déclaré, reconnaissant la fougue qui a caractérisé leurs précédents succès communs.
Interrogé sur l’absence récente de l’attaquant et sur le manque de communication qui a frustré le club, Pastorello a ajouté : « Ce n’était pas le meilleur moment pour se rencontrer il y a quelques jours. Aujourd’hui, ils vont se revoir pour reprendre l’entraînement, puis l’entraîneur décidera s’il le fait jouer. »
Comment réagir face au silence
Les tensions entre les deux hommes ont été rendues publiques à la suite du récent match de Naples contre Cremonese. Interrogé sur l’absence de Lukaku lors de sa précédente visite dans la ville, Conte n’a pas caché sa déception, laissant entendre que l’attaquant n’avait pas fait l’effort de prendre des nouvelles du groupe pendant sa convalescence.
« Ma porte est toujours ouverte, mais personne n’a frappé. Cela m’attriste », avait déclaré Conte après la rencontre. Cet aveu public a posé le cadre d’un face-à-face annoncé, même si l’agent des deux protagonistes assure que leur tempérament passionné finira par l’emporter et conduira à une réconciliation sur le terrain.
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Une décision cruciale pour la fin de saison
De retour au club, Lukaku attire tous les regards : la composition des prochaines équipes de Naples est scrutée. Son avenir au Stadio Diego Armando Maradona reste débattu, mais l’urgence est ailleurs. Il doit retrouver sa condition physique et son niveau de forme pour répondre aux exigences tactiques rigoureuses de Conte.
Si Pastorello est resté évasif sur la destination de l’attaquant lors du prochain mercato, la priorité reste l’ici et maintenant. En reprenant l’entraînement, « Big Rom » a fait le premier pas vers la fin de son exil, laissant à Conte – celui qui sait sans doute mieux que quiconque tirer le meilleur de lui – le soin de trancher.