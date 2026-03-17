Un retour en force époustouflant ! Le conte de fées de Bodo/Glimt en Ligue des champions prend fin : le Sporting CP, brillant de mille feux, décroche sa place en quarts de finale grâce à un retour épique

Alors que l'issue de la rencontre restait incertaine pendant les prolongations, Maximiliano Araujo s'est imposé comme le héros incontesté à la 92e minute. L'arrière gauche uruguayen s'est élancé vers l'avant pour marquer le but décisif, donnant pour la toute première fois l'avantage au score cumulé à l'équipe locale. Ce fut un coup dur pour les Norvégiens, qui avaient finalement à bout de souffle. Alors que le temps s'écoulait et que les visiteurs se jetaient désespérément vers l'avant, Rafael Nel a mis la cerise sur le gâteau en inscrivant le cinquième but dans le temps additionnel, assurant ainsi la qualification grâce à une impressionnante victoire 5-3 au score cumulé.