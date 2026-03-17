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Un retour en force époustouflant ! Le conte de fées de Bodo/Glimt en Ligue des champions prend fin : le Sporting CP, brillant de mille feux, décroche sa place en quarts de finale grâce à un retour épique
Une soirée européenne historique à Alvalade
Le parcours de rêve du club norvégien originaire d’une ville de pêcheurs d’environ 55 000 habitants située au nord du cercle polaire arctique est officiellement terminé. Mardi soir, le Sporting a signé l’un des renversements de situation les plus remarquables de la longue histoire de la compétition, en écrasant ses adversaires stupéfaits 5-0 à l’Estadio José Alvalade. Les visiteurs étaient arrivés avec une confortable avance de 3-0 acquise lors du match aller dans leur stade d'Aspmyra, d'une capacité de 8 000 places. Cependant, ils ont été confrontés à une équipe locale implacable qui a dominé la possession dès le coup d'envoi, prouvant ainsi que ce lourd désavantage n'était certainement pas insurmontable.
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Les Lions mènent la charge contre les outsiders de l'Arctique
La remontée s'est accélérée grâce à des buts de Goncalo Inacio et Pedro Goncalves, qui ont ébranlé la confiance des visiteurs. Le tournant s'est produit lorsque Luis Javier Suarez a transformé avec assurance un penalty à la 78e minute, égalisant le score à 3-3 sur l'ensemble des deux matchs et envoyant la rencontre en prolongation. L'équipe la plus septentrionale à avoir jamais participé à la compétition, qui avait auparavant séduit le monde du football en battant Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Inter, s'est soudainement retrouvée spectatrice de sa propre élimination. Malgré de vaillants efforts défensifs, elle n'a pas pu contenir les vagues d'attaques incessantes.
Araujo et Nel scellent la victoire décisive
Alors que l'issue de la rencontre restait incertaine pendant les prolongations, Maximiliano Araujo s'est imposé comme le héros incontesté à la 92e minute. L'arrière gauche uruguayen s'est élancé vers l'avant pour marquer le but décisif, donnant pour la toute première fois l'avantage au score cumulé à l'équipe locale. Ce fut un coup dur pour les Norvégiens, qui avaient finalement à bout de souffle. Alors que le temps s'écoulait et que les visiteurs se jetaient désespérément vers l'avant, Rafael Nel a mis la cerise sur le gâteau en inscrivant le cinquième but dans le temps additionnel, assurant ainsi la qualification grâce à une impressionnante victoire 5-3 au score cumulé.
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Les poids lourds prennent bonne note de cette remontée épique
Ce retour épique rappelle les exploits glorieux du club lors des quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1963-1964 contre Manchester United. Après avoir subi une lourde défaite 4-1 à Old Trafford, ils avaient renversé la situation en comblant leur retard de trois buts grâce à une victoire éclatante 5-0 à Lisbonne, avant de remporter le trophée cette saison-là. Le club de Lisbonne attend désormais le vainqueur du match entre Arsenal et le Bayer Leverkusen pour savoir qui il affrontera au prochain tour. Si l'aventure s'achève pour les nouveaux venus, ceux-ci repartent avec un immense respect, tandis que l'équipe portugaise fait un retour en force parmi l'élite européenne.
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