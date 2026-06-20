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Un retour de Ruben Amorim se profile. Le capitaine du Sporting CP a officialisé son départ auprès de ses coéquipiers, et l’AC Milan entend bien devancer la concurrence de la Premier League et de la Liga
Adieu Lisbonne : le groupe quitte la capitale portugaise
Selon le journal *Record*, Hjulmand a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. Après trois ans au Sporting, le capitaine de 26 ans estime que son passage à l’Estadio José Alvalade touche à sa fin. International danois, il voulait déjà partir l’an dernier, mais le club avait bloqué son départ.
Lorsque Manchester United et Ruben Amorim ont manifesté leur intérêt pour la première fois en 2025, le club lisboète avait tenu bon pour conserver son leader. Cette résistance s’accompagnait toutefois d’une condition importante : une promesse avait été faite à Hjulmand, selon laquelle il serait autorisé à partir cet été pour un « prix avantageux ». Cet accord étant désormais en vigueur, l’ancien joueur de Lecce est prêt à se mesurer à nouveau à un niveau supérieur, en revenant éventuellement dans un championnat où il s’est déjà illustré.
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Le lien avec Amorim
Le facteur déterminant pour la prochaine destination de Hjulmand est la présence de l’entraîneur Amorim à l’AC Milan. Le technicien, qui l’avait fait venir à Lisbonne en 2023 avant de lui confier rapidement le brassard de capitaine, est un grand admirateur du milieu de terrain. Amorim aurait déjà évoqué son cas avec les dirigeants milanais, le considérant comme le profil idéal pour ancrer le milieu des Rossoneri la saison prochaine.
Le respect mutuel entre le joueur et son mentor rend l’idée de les retrouver ensemble en Serie A particulièrement séduisante. Amorim est convaincu que le profil tactique du milieu de terrain correspond parfaitement aux exigences d’un club de premier plan et espère le voir rejoindre San Siro. Pour Milan, l’occasion d’attirer un leader déjà familier du système de l’entraîneur pourrait s’avérer trop belle pour être manquée.
Le Milan AC est confronté à une concurrence pour Hjulmand.
Malgré la promesse d’un « prix avantageux », le dossier reste complexe. Le Sporting a déjà fait des déclarations similaires, notamment avec Viktor Gyokeres, avant qu’une guerre d’enchères ne s’enclenche et que l’attaquant parte finalement à Arsenal pour un montant record. Milan n’est pas seul sur le coup : l’Atlético de Madrid et plusieurs cadors de la Premier League surveillent aussi le Danois.
Si aucune offre concrète n’arrive d’Angleterre ou d’Espagne, Milan pourrait entrer dans la course avec une proposition d’environ 35 à 40 millions d’euros. Certains au club estiment toutefois que ce montant est trop élevé pour un poste déjà bien pourvu. Reste que « l’effet Amorim » pourrait s’avérer décisif : l’entraîneur espère retrouver son ancien joueur, et Hjulmand serait, selon certaines sources, ravi à l’idée de revenir en Italie.
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Un talent confirmé de la Serie A
Hjulmand connaît bien les rigueurs du football italien, puisqu'il s'est fait un nom à Lecce avant de s'installer au Portugal. Son intelligence tactique et sa discipline défensive ont marqué son passage dans les Pouilles, et il n'a fait que perfectionner ces qualités sous la houlette d'Amorim à Lisbonne. Cette expérience acquise en Serie A réduirait considérablement sa période d'adaptation, faisant de lui une option « prête à l'emploi » pour les Rossoneri.