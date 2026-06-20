Selon le journal *Record*, Hjulmand a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. Après trois ans au Sporting, le capitaine de 26 ans estime que son passage à l’Estadio José Alvalade touche à sa fin. International danois, il voulait déjà partir l’an dernier, mais le club avait bloqué son départ.

Lorsque Manchester United et Ruben Amorim ont manifesté leur intérêt pour la première fois en 2025, le club lisboète avait tenu bon pour conserver son leader. Cette résistance s’accompagnait toutefois d’une condition importante : une promesse avait été faite à Hjulmand, selon laquelle il serait autorisé à partir cet été pour un « prix avantageux ». Cet accord étant désormais en vigueur, l’ancien joueur de Lecce est prêt à se mesurer à nouveau à un niveau supérieur, en revenant éventuellement dans un championnat où il s’est déjà illustré.