Mourinho a profité de son face-à-face avec les médias pour défendre ses joueurs et dresser le bilan de son passage au club. « J’ai pris beaucoup de plaisir avec ce groupe. Je me rendais à l’entraînement avec joie et je repartais satisfait de notre travail. C’est un excellent groupe d’hommes », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les spéculations concernant son départ vers Madrid, le technicien a répondu avec provocation : « Bien sûr, c’est à moi de donner cette réponse. M’avez-vous déjà vu cacher mes décisions, mes responsabilités ? Aujourd’hui, personne ne peut me forcer à prendre une décision, encore moins à la communiquer, car c’est moi qui décide quand. » Depuis que les rumeurs ont commencé, je n’ai qu’une idée en tête : travailler et donner le maximum, et je ne m’arrêterai pas avant le match contre Estoril. C’est le respect que mérite Benfica, c’est le respect que mérite ma profession, et personne ne devrait y toucher. À moins qu’un idiot ne le fasse, mais au nom de ma dignité professionnelle, de mon honnêteté et de mon respect pour un club comme Benfica, personne ne devrait y toucher. C’est pourquoi j’ai le droit de rester à l’écart.

« Je répète que je n’ai parlé à personne d’un autre club ; aujourd’hui, on évoque le Real Madrid, mais cela pourrait être n’importe quelle autre équipe. Je n’ai parlé à personne. Dès l’entrée dans cette phase finale de la saison, il était évident que je devais me concentrer exclusivement sur mon travail. À partir de dimanche, j’aurai l’occasion de le faire. »

Interrogé sur la tonalité de ses propos envers le groupe, il a ajouté : « Si vous y avez vu un adieu, ce n’en était pas un. C’était simplement le respect que je leur dois et une manière de les protéger, car le football est parfois ingrat et les critiques qu’ils reçoivent aujourd’hui me semblent injustes… Quand je les ai critiqués après Casa Pia, c’était sincère, ça venait du cœur ; j’ai été vivement critiqué pour cela, mais c’est ma nature : je cherche toujours à être juste envers mes joueurs.

« Or, le jour où l’on annonce que Benfica ne finira pas deuxième, c’est le jour où je dois prendre les devants et les défendre, car je suis convaincu qu’ils le méritent. Je m’arrêterai là pour ne pas entamer la saison prochaine sanctionné. J’ai décidé d’en rester là. Il ne reste qu’un match, huit jours tout au plus ; les suspensions courent généralement sur 20, 30 ou 40 jours, cinq, quatre rencontres… Je n’en sais rien. »