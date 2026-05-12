AFP
Traduit par
Un retour au Real Madrid se profile-t-il ? José Mourinho annonce qu’il ne prolongera pas son contrat avec Benfica et semble avoir fait ses adieux au groupe après le match nul contre Braga
Retour sur l'engagement pris à Lisbonne
Bien qu’il ait affirmé en mars être prêt à signer immédiatement une prolongation de deux ans, Mourinho devrait finalement quitter l’Estadio da Luz. Ce revirement coïncide avec la multiplication des rumeurs envoyant le Real Madrid remplacer Álvaro Arbeloa cet été, ce dernier n’ayant pas réussi à empêcher le FC Barcelone de conserver son titre en Liga. Bien qu’Arbeloa occupe toujours son poste, l’absence de titre majeur a alimenté les spéculations : Mourinho pourrait être rappelé pour un deuxième mandat à Madrid.
- AFP
Mourinho explique son revirement
Selon A Bola, la position de Mourinho a nettement évolué depuis le début du printemps. Le 1^(er) mars, il affichait sa volonté de rester à Benfica, déclarant : « Je veux rester, honorer mon contrat avec Benfica, et s’ils souhaitent le prolonger de deux ans, je le signerai sans discuter. »
Interrogé, après le match nul de lundi soir contre Braga, sur la pérennité de cet engagement, il a toutefois changé de ton : « Non. Parce que le 1ᵉʳ mars, c’est le 1ᵉʳ mars, et que la dernière semaine du championnat, ou même les deux dernières semaines, ne sont pas faites pour penser à l’avenir ni aux contrats. Elles sont faites pour se concentrer sur notre mission : réaliser le miracle de terminer deuxièmes.
Et quand je parle de miracle, vous comprenez ce que je veux dire. Dès que nous avons abordé cette phase finale de la saison, avec des matchs décisifs pour le club, j’ai choisi de me couper de toute influence extérieure pour me concentrer pleinement sur mon travail.
« Comme je l’ai déjà indiqué il y a quelques semaines, il y a un match contre Estoril samedi. Je pense donc qu’à partir de lundi, je serai en mesure de répondre à cette question : quel est mon avenir en tant qu’entraîneur et quel est celui du Benfica ? »
« C’est à moi de décider. » Le technicien l’assure : l’option est entre ses mains, et il assumera pleinement la responsabilité du choix final.
Mourinho a profité de son face-à-face avec les médias pour défendre ses joueurs et dresser le bilan de son passage au club. « J’ai pris beaucoup de plaisir avec ce groupe. Je me rendais à l’entraînement avec joie et je repartais satisfait de notre travail. C’est un excellent groupe d’hommes », a-t-il déclaré.
Interrogé sur les spéculations concernant son départ vers Madrid, le technicien a répondu avec provocation : « Bien sûr, c’est à moi de donner cette réponse. M’avez-vous déjà vu cacher mes décisions, mes responsabilités ? Aujourd’hui, personne ne peut me forcer à prendre une décision, encore moins à la communiquer, car c’est moi qui décide quand. » Depuis que les rumeurs ont commencé, je n’ai qu’une idée en tête : travailler et donner le maximum, et je ne m’arrêterai pas avant le match contre Estoril. C’est le respect que mérite Benfica, c’est le respect que mérite ma profession, et personne ne devrait y toucher. À moins qu’un idiot ne le fasse, mais au nom de ma dignité professionnelle, de mon honnêteté et de mon respect pour un club comme Benfica, personne ne devrait y toucher. C’est pourquoi j’ai le droit de rester à l’écart.
« Je répète que je n’ai parlé à personne d’un autre club ; aujourd’hui, on évoque le Real Madrid, mais cela pourrait être n’importe quelle autre équipe. Je n’ai parlé à personne. Dès l’entrée dans cette phase finale de la saison, il était évident que je devais me concentrer exclusivement sur mon travail. À partir de dimanche, j’aurai l’occasion de le faire. »
Interrogé sur la tonalité de ses propos envers le groupe, il a ajouté : « Si vous y avez vu un adieu, ce n’en était pas un. C’était simplement le respect que je leur dois et une manière de les protéger, car le football est parfois ingrat et les critiques qu’ils reçoivent aujourd’hui me semblent injustes… Quand je les ai critiqués après Casa Pia, c’était sincère, ça venait du cœur ; j’ai été vivement critiqué pour cela, mais c’est ma nature : je cherche toujours à être juste envers mes joueurs.
« Or, le jour où l’on annonce que Benfica ne finira pas deuxième, c’est le jour où je dois prendre les devants et les défendre, car je suis convaincu qu’ils le méritent. Je m’arrêterai là pour ne pas entamer la saison prochaine sanctionné. J’ai décidé d’en rester là. Il ne reste qu’un match, huit jours tout au plus ; les suspensions courent généralement sur 20, 30 ou 40 jours, cinq, quatre rencontres… Je n’en sais rien. »
- AFP
C’est la fin du match à Estoril.
Mourinho dirigera Benfica ce samedi 16 mai, ce qui devrait être, selon toute vraisemblance, son dernier match. Les Lisboètes se rendront à Estoril avec l’intention de conclure la Liga Portugal invaincus et de garantir une place dans le top 2, même s’ils devront compter sur un faux pas du Sporting lors de son ultime sortie pour atteindre cet objectif. Une fois le championnat portugais bouclé, tous les regards se tourneront vers Madrid : Florentino Pérez se tient prêt à déposer une offre officielle pour le technicien. La fenêtre de dix jours prévue dans le contrat de Mourinho, valable jusqu’en 2027, pour activer sa clause libératoire approche ; une annonce définitive concernant son retour retentissant au Bernabéu pourrait intervenir d’ici quelques jours.