Un retour au HSV est-il donc d’actualité ? Un club de Premier League aurait soumis une offre à Tottenham Hotspur pour Luka Vuskovic

Selon les informations disponibles, le montant s’élèverait à environ 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling). Si un accord est trouvé, Vuskovic rejoindrait les Seagulls dès la fin de la Coupe du monde en cours. Toutefois, les Spurs pourraient refuser une telle proposition, leur seuil de tolérance ayant été précédemment estimé à 60 millions d’euros. Selon The Athletic, Vuskovic lui-même se verrait bien rejoindre Brighton ; d’après Sky, un accord verbal aurait même déjà été conclu.

Selon The Athletic, un échange serait même étudié : Jan Paul van Hecke, courtisé par Tottenham, rejoindrait les Spurs, qui laisseraient alors Vuskovic filer vers Brighton.

Un départ définitif du jeune joueur de 19 ans vers la Premier League constituerait un coup dur pour le Hambourg SV, qui l’avait prêté la saison passée et espérait encore récemment prolonger cette formule.

Le joueur avait d’ailleurs répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas opposé à une saison supplémentaire chez les Rothosen, ce qui lui aurait permis de jouer enfin aux côtés de son frère Mario, sous contrat au HSV mais suspendu pour dopage jusqu’au 15 novembre 2026.