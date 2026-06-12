Selon The Athletic, Brighton & Hove Albion, club de Premier League, a soumis une offre officielle à Tottenham Hotspur pour le défenseur de 19 ans.
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Un retour au HSV est-il donc d’actualité ? Un club de Premier League aurait soumis une offre à Tottenham Hotspur pour Luka Vuskovic
Selon les informations disponibles, le montant s’élèverait à environ 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling). Si un accord est trouvé, Vuskovic rejoindrait les Seagulls dès la fin de la Coupe du monde en cours. Toutefois, les Spurs pourraient refuser une telle proposition, leur seuil de tolérance ayant été précédemment estimé à 60 millions d’euros. Selon The Athletic, Vuskovic lui-même se verrait bien rejoindre Brighton ; d’après Sky, un accord verbal aurait même déjà été conclu.
Selon The Athletic, un échange serait même étudié : Jan Paul van Hecke, courtisé par Tottenham, rejoindrait les Spurs, qui laisseraient alors Vuskovic filer vers Brighton.
Un départ définitif du jeune joueur de 19 ans vers la Premier League constituerait un coup dur pour le Hambourg SV, qui l’avait prêté la saison passée et espérait encore récemment prolonger cette formule.
Le joueur avait d’ailleurs répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas opposé à une saison supplémentaire chez les Rothosen, ce qui lui aurait permis de jouer enfin aux côtés de son frère Mario, sous contrat au HSV mais suspendu pour dopage jusqu’au 15 novembre 2026.
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De nombreux clubs de haut niveau s’intéressent au transfert de Luka Vuskovic.
La saison dernière, son jeune frère Luka s’est révélé comme l’un des grands talents du championnat allemand et s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. À Hambourg, il était un titulaire indiscutable sous les ordres de l’entraîneur Merlin Polzin et a disputé 30 matches officiels toutes compétitions confondues, inscrivant six buts et délivrant une passe décisive.
Le défenseur central attire logiquement l’attention de plusieurs grands clubs. Le FC Bayern Munich figurerait parmi les formations intéressées par la jeune pépite de 19 ans.
Le FC Barcelone serait également sur les rangs, des premiers contacts ayant déjà été établis entre le club et le joueur.
Sous contrat avec Tottenham Hotspur jusqu’au 30 juin 2030, le Croate pourrait donc changer d’air dès cet été.