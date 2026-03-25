« Un résultat historique » : Barcelone remporte une incroyable victoire 6-2 à l'extérieur contre le Real Madrid, l'équipe féminine reproduisant ainsi l'exploit légendaire réalisé en Ligue des champions sous l'impulsion de Lionel Messi et Thierry Henry

Barcelone, finaliste de l'année dernière, a donné une véritable leçon de football efficace sur le terrain de son plus grand rival, s'assurant ainsi une avance considérable de 6-2 à ramener en Catalogne. La milieu de terrain Guijarro, qui a dicté le rythme tout au long du match, n'a pas tari d'éloges sur la manière dont l'équipe a exécuté son plan de jeu, enregistrant un résultat qui rappelle la célèbre victoire de l'équipe masculine au Santiago Bernabéu en 2009, lorsque des joueurs tels que Lionel Messi, Thierry Henry et Xavi avaient littéralement démoli leurs rivaux.

S'adressant à TV3 et à l'UEFA après le coup de sifflet final, Guijarro a exprimé sa satisfaction face à l'effort collectif. « Ce fut un match très complet, digne de la Ligue des champions. Ce troisième but nous a fait beaucoup de bien après le 1-2, nous permettant d'atteindre la mi-temps avec une large avance », a-t-elle déclaré.



