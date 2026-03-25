Getty Images Sport
Traduit par
« Un résultat historique » : Barcelone remporte une incroyable victoire 6-2 à l'extérieur contre le Real Madrid, l'équipe féminine reproduisant ainsi l'exploit légendaire réalisé en Ligue des champions sous l'impulsion de Lionel Messi et Thierry Henry
Une performance digne de la Ligue des champions
Barcelone, finaliste de l'année dernière, a donné une véritable leçon de football efficace sur le terrain de son plus grand rival, s'assurant ainsi une avance considérable de 6-2 à ramener en Catalogne. La milieu de terrain Guijarro, qui a dicté le rythme tout au long du match, n'a pas tari d'éloges sur la manière dont l'équipe a exécuté son plan de jeu, enregistrant un résultat qui rappelle la célèbre victoire de l'équipe masculine au Santiago Bernabéu en 2009, lorsque des joueurs tels que Lionel Messi, Thierry Henry et Xavi avaient littéralement démoli leurs rivaux.
S'adressant à TV3 et à l'UEFA après le coup de sifflet final, Guijarro a exprimé sa satisfaction face à l'effort collectif. « Ce fut un match très complet, digne de la Ligue des champions. Ce troisième but nous a fait beaucoup de bien après le 1-2, nous permettant d'atteindre la mi-temps avec une large avance », a-t-elle déclaré.
- AFP
Établir des parallèles avec l'histoire
Le score de 6-2 a inévitablement suscité des comparaisons avec le légendaire Clásico masculin de 2009, lors duquel l'équipe de Pep Guardiola s'était imposée sur le même score au Santiago Bernabéu. Guijarro n'a pas tardé à reconnaître l'importance de ce résultat, tout en soulignant que l'identité de l'équipe restait le facteur le plus important pour le groupe.
Interrogée sur ce score emblématique, la milieu de terrain des Baléares est restée humble mais fière de ce cap franchi par le groupe actuel. « C'est un résultat historique, mais nous allons continuer à jouer comme nous l'avons fait », a-t-elle déclaré, soulignant que le style de jeu reste la marque de fabrique de cette ère barcelonaise.
Domination tactique et prise de décision
Au-delà des buts, Guijarro a souligné l'intelligence dont ont fait preuve les joueurs sur le terrain. Barcelone, qui a déjà remporté le trophée à trois reprises au cours de son histoire, a démontré son expérience de haut niveau en parvenant à déstabiliser le dispositif défensif du Real Madrid. Cela lui a permis de se créer de nombreuses occasions, neutralisant ainsi efficacement les tentatives des hôtes de pratiquer un pressing haut tout au long des 90 minutes.
Guijarro a expliqué les nuances tactiques qui ont mené à la victoire : « Nous avons bien choisi nos passes. Quand jouer sur les ailes, quand accélérer le jeu... Nous étions à l'aise avec le ballon, nous savions comment échapper à leur pression et créer des occasions. Leurs deux buts auraient peut-être pu être évités, mais nous devons être heureux, fiers et satisfaits de ce que nous avons accompli dans ce match. »
- Getty Images Sport
En attendant le Spotify Camp Nou
Malgré cet avantage de quatre buts, l'équipe de Barcelone ne tient rien pour acquis. Il règne au sein du groupe une volonté évidente de finir le travail en beauté devant ses propres supporters lors du match retour, le 2 avril, dans l'espoir que cette rencontre marque un nouveau tournant pour le football féminin en Espagne.
Guijarro se réjouit déjà de l'ambiance qui régnera lors du match retour et appelle les supporters à se mobiliser en masse. Elle a conclu : « Voyons si, lors du match retour, nous pouvons réitérer cette performance et si le Camp Nou sera plein pour y assister. » Avec une double confrontation largement en leur faveur, le Barça semble destiné à atteindre les demi-finales et à poursuivre sa quête de gloire européenne.