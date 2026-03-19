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Un responsable de Manchester United fait le point sur le nouveau stade, alors que le calendrier de ce projet de 2 milliards de livres sterling est dévoilé
Préparer une nouvelle ère à Old Trafford
Les Red Devils entament officiellement le compte à rebours vers une période décisive de l'histoire du club. Après avoir dévoilé en mars dernier leur projet de stade de 2 milliards de livres sterling, les rouages administratifs sont désormais en marche pour concrétiser l'ambitieux projet de Sir Jim Ratcliffe, surnommé le « Wembley du Nord ». Le club entend finaliser le regroupement des terrains et les partenariats structurels avant d'officialiser le projet auprès des autorités locales.
D'importants obstacles logistiques subsistent, notamment en ce qui concerne un terminal de fret voisin qui occupe actuellement des terrains indispensables à l'implantation du nouveau stade. Cependant, les dirigeants du club sont convaincus que ces « étapes clés » sont à portée de main, ouvrant la voie à une phase de conception qui définira l'esthétique du projet de stade le plus coûteux de la Premier League.
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Roche trace la voie à suivre
Collette Roche, directrice générale du projet de construction du nouveau stade, a précisé les prochaines étapes lors d'un salon professionnel à Cannes. Elle a souligné que le club s'attachait actuellement à trouver un site et le personnel adéquat pour mener à bien un projet d'une telle envergure.
« Le plan prévoit que d’ici les deux prochains mois, nous devrions avoir pratiquement bouclé le regroupement foncier, ce qui constituera une étape importante », a expliqué Mme Roche, citée par The Mirror. « Nous passons beaucoup de temps avec le conseil municipal pour discuter de vos ambitions, du nombre de logements et de leur emplacement idéal. Nous espérons ainsi ne pas repartir de zéro lorsque nous en arriverons à la demande de permis de construire, dans 12 à 18 mois.
Nous sommes en train de mettre en place la meilleure équipe possible, une équipe qui travaille de la même manière que nous et qui est prête à relever le défi et à réaliser nos ambitions. Une fois que ce sera fait, nous nous engagerons définitivement. Ensuite, nous commencerons à élaborer les plans. Ça commence maintenant. »
Redonner vie au cœur du football dans le Nord
Ratcliffe n'a pas caché son souhait de créer un stade qui reflète la domination historique du Nord-Ouest dans ce sport. Il estime que la région, dont les clubs ont remporté 10 titres de Ligue des champions contre seulement deux pour Londres, mérite un stade d'importance nationale qui évite aux supporters de devoir se rendre dans le sud pour assister aux grands événements.
« Il y a, à mon avis, de très bonnes raisons d’avoir un stade du Nord, qui desservirait la partie nord du pays dans ce domaine du football », a déclaré Ratcliffe précédemment. « Si l’on regarde le nombre de titres de Ligue des champions remportés par le Nord-Ouest, c’est 10. Londres en a remporté deux. Et pourtant, tous les habitants du Nord doivent se rendre à Londres pour assister à un grand match de football. Et il devrait y en avoir un [un grand stade] dans le Nord, à mon avis. »
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Et maintenant ?
Alors que les dirigeants de Manchester United continuent de travailler à la construction du stade de leurs rêves, sur le terrain, les hommes de Michael Carrick continueront de se battre pour conserver leur place en Premier League. Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement avec 54 points en 30 matches, à sept points de Manchester City, deuxième. Le prochain match de Manchester United aura lieu vendredi contre Bournemouth.
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