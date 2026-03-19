Un responsable de Manchester United fait le point sur le nouveau stade, alors que le calendrier de ce projet de 2 milliards de livres sterling est dévoilé

Collette Roche, directrice générale du projet de construction du nouveau stade, a précisé les prochaines étapes lors d'un salon professionnel à Cannes. Elle a souligné que le club s'attachait actuellement à trouver un site et le personnel adéquat pour mener à bien un projet d'une telle envergure.

« Le plan prévoit que d’ici les deux prochains mois, nous devrions avoir pratiquement bouclé le regroupement foncier, ce qui constituera une étape importante », a expliqué Mme Roche, citée par The Mirror. « Nous passons beaucoup de temps avec le conseil municipal pour discuter de vos ambitions, du nombre de logements et de leur emplacement idéal. Nous espérons ainsi ne pas repartir de zéro lorsque nous en arriverons à la demande de permis de construire, dans 12 à 18 mois.

Nous sommes en train de mettre en place la meilleure équipe possible, une équipe qui travaille de la même manière que nous et qui est prête à relever le défi et à réaliser nos ambitions. Une fois que ce sera fait, nous nous engagerons définitivement. Ensuite, nous commencerons à élaborer les plans. Ça commence maintenant. »