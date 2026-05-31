Un renfort pour remplacer Viktor Gyokeres ? Des rumeurs de transfert à Arsenal après la défaite en finale de la Ligue des champions – le champion de Premier League devrait se renforcer dans deux secteurs

Au lendemain de la défaite aux tirs au but à la Puskas Arena, Keown a pointé l’attaque comme le principal secteur à renforcer. L’ancien défenseur estime que, même si l’effectif actuel a réalisé une performance admirable en mettant fin à 22 ans de disette en championnat, l’écart avec l’élite européenne exige des investissements supplémentaires dans des joueurs de haut niveau capables de faire basculer un match.

Interrogé sur TNT Sports, il a pointé deux priorités : « Ils pourraient se pencher à nouveau sur le poste d’attaquant. Kai Havertz a bien joué 90 minutes ce soir, mais ce n’est que son deuxième match complet en 18 mois. Viktor Gyokeres a connu une soirée difficile, donc ce secteur mérite d’être renforcé. Il en va de même pour l’ailier gauche. Mikel Arteta va renforcer l’équipe, cela ne fait aucun doute », a-t-il conclu.



