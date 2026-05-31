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Un renfort pour remplacer Viktor Gyokeres ? Des rumeurs de transfert à Arsenal après la défaite en finale de la Ligue des champions – le champion de Premier League devrait se renforcer dans deux secteurs
Keown réclame des renforts en attaque
Au lendemain de la défaite aux tirs au but à la Puskas Arena, Keown a pointé l’attaque comme le principal secteur à renforcer. L’ancien défenseur estime que, même si l’effectif actuel a réalisé une performance admirable en mettant fin à 22 ans de disette en championnat, l’écart avec l’élite européenne exige des investissements supplémentaires dans des joueurs de haut niveau capables de faire basculer un match.
Interrogé sur TNT Sports, il a pointé deux priorités : « Ils pourraient se pencher à nouveau sur le poste d’attaquant. Kai Havertz a bien joué 90 minutes ce soir, mais ce n’est que son deuxième match complet en 18 mois. Viktor Gyokeres a connu une soirée difficile, donc ce secteur mérite d’être renforcé. Il en va de même pour l’ailier gauche. Mikel Arteta va renforcer l’équipe, cela ne fait aucun doute », a-t-il conclu.
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Gyokeres en difficulté
Les projecteurs sont braqués sur Gyokeres, arrivé l’été dernier pour 64 millions de livres sterling et dont la première saison à l’Emirates Stadium s’est avérée en demi-teinte. L’international suédois a notamment été écarté du onze de départ pour le match le plus important de l’histoire récente du club, signe d’un manque de confiance de l’entraîneur dans les grands rendez-vous. Si Havertz a bien marqué à Budapest, ses problèmes physiques récurrents ne lui ont permis que sept titularisations en Premier League cette saison.
L’icône de Liverpool, Steven Gerrard, a fait écho aux propos de Keown sur la profondeur de l’effectif. « Je pense qu’ils n’ont pas le choix », a ajouté Gerrard. « C’était le 63e match de la saison pour Arsenal. Il faut plus d’un attaquant de haut niveau, voire plus de deux. Il faut sans cesse renouveler l’effectif, réparer le toit quand le soleil brille. Arsenal est dans une situation magnifique, vraiment magnifique. Mais le niveau et le nombre de matchs exigent de continuer à renforcer l’effectif et de se séparer des joueurs qui ont atteint leur plafond ou qui semblent en déclin. »
Arteta réclame de l'ambition pour le mercato estival
Arteta partage l’analyse : il faut recruter des talents frais et il exhorte les dirigeants d’Arsenal à se montrer « très avisés » et à « faire preuve d’ambition » lors du prochain mercato. L’Espagnol a reconnu que le PSG était actuellement la meilleure équipe du monde, les Gunners n’ayant eu que 24,7 % de possession de balle en finale.
« Nous allons bientôt prendre des décisions majeures si nous voulons franchir un cap », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Il faudra faire preuve d’ambition, car nous en avons les moyens, mais cela exigera de la rapidité et de l’intelligence. »
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Gérer la douleur liée à la sanction
Cette défaite a un goût d’autant plus amer que la séance de tirs au but s’est avérée décisive, Eberechi Eze et Gabriel ayant tous deux échoué depuis le point de penalty. Malgré ce revers, Declan Rice a immédiatement apporté son soutien à ses coéquipiers, rappelant que, sans leur contribution, le club n’aurait pas conquis le titre de Premier League en début de mois.
« Rater un penalty en finale de la Ligue des champions n’est évidemment pas agréable », a déclaré Rice. « Mais nous les aimons et nous sommes avec eux. Ça arrive dans le football. Ils ne seront pas les derniers à manquer un penalty en finale. Tout le monde a déjà raté un penalty et, sans ces deux-là cette saison, nous n’aurions pas remporté la Premier League, c’est certain. Gabriel, je ne trouve plus les mots pour le décrire en tant que personne et en tant que joueur. Eze a marqué des buts décisifs pour nous cette saison. Ça arrive. C’est le football et c’est cruel. Nous gardons le positif et continuons d’avancer. »