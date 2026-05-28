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Un remplaçant pour Joshua Zirkzee ? Scott McTominay pourrait faire son retour à Manchester United, mais il ne quittera Naples que si une « importante somme de transfert » est proposée
McTominay, champion de Serie A et meilleur joueur en Italie
Selon plusieurs rumeurs, l’attaquant néerlandais Zirkzee pourrait changer d’air lors du mercato estival de 2026. Arrivé en provenance de Bologne en 2024 pour 36,5 millions de livres sterling (49 millions de dollars), il a connu des débuts laborieux en Angleterre, où il n’a inscrit que neuf buts en 75 apparitions.
Manchester United écoute les offres et se dit capable de recruter un renfort plus incisif pour nourrir les ambitions de titre en Premier League 2026-2027 de Michael Carrick.
Un visage familier pourrait toutefois revenir dans les plans du club : McTominay, auteur d’un parcours remarqué à Naples après avoir quitté sa zone de confort, a été sacré champion de Serie A et désigné MVP du championnat en 2024-2025.
Il a également battu son record personnel de buts, passant de 13 à 14 sur les deux dernières saisons, et il s’apprête à jouer un rôle clé avec l’Écosse lors de la Coupe du monde 2026.
- Booker
McTominay a-t-il encore un grand coup à jouer ?
Interrogé sur la question de savoir si, à 29 ans, McTominay avait encore un transfert en réserve, l'ancienne star écossaise Snodgrass – s'exprimant par l'intermédiaire de Booker – a déclaré à GOAL : « Je pense que s'il réussit à s'imposer lors de cette Coupe du monde, cela mettra en quelque sorte les clubs dans une position plus confortable pour tenter de dépenser cette somme importante, car son transfert coûtera cher.
Le fait qu’il se soit éloigné de Manchester United pourrait même inciter le club à le rapatrier. On évoque des profils comme Joshua Zirkzee pour animer le secteur offensif,
Il pourrait parfaitement remplir ce rôle, car il connaît le club, il a pris du recul, il a peaufiné son jeu et acquis cette mentalité de grand joueur qui lui fait dire : « Je mérite d’être ici et je suis l’un des piliers de l’équipe. » C’est exactement ce qu’il faut, et je suis convaincu qu’il l’a. »
Entre défense et attaque : quelle est la meilleure position de McTominay ?
Au cours de ses 255 apparitions avec Manchester United, le club l'a principalement aligné au poste de milieu défensif, mais c'est en le faisant monter plus haut sur le terrain qu'il a pu révéler tout son potentiel.
Interrogé sur sa position idéale, après plusieurs buts spectaculaires avec son club et en sélection, Snodgrass a ajouté : « Pour moi, Scott est à la fois un numéro 8 et un numéro 10. Je le préfère dans cette position avancée, car il peut réaliser des courses en profondeur, ce qui est essentiel pour un numéro 8.
On peut se demander si le 8 et le 10 sont la même chose, car le 10 n’a pas besoin de défendre autant que le 8. Il y a certes des différences, mais il possède les deux profils. Il pourrait donc jouer en sentinelle et il sait marquer.
« Une chose que Scott McTominay fait très bien, c’est qu’il se place dans la surface. Il se donne toujours une chance de marquer et il attaque très bien le ballon dans ces zones dangereuses.
« Il est une excellente option comme numéro 8 ou 10. Il a même joué en défense centrale avec l’Écosse, ce qui lui a probablement ouvert les portes de l’équipe nationale. Il a dû poser les bases et prendre conscience de l’importance de son rôle.
« Scott n’était pas encore en équipe nationale lors de mes débuts, mais c’est un gars formidable, doté d’une attitude irréprochable. Cet été, il aura l’occasion de briller et de le prouver. »
Manchester United sera-t-il tenté de faire une offre pour McTominay ?
Sous contrat avec Naples jusqu’en 2028, McTominay n’est pas une priorité de transfert pour le club italien. Les Napolitains avaient déboursé 26 millions de livres (35 millions de dollars) pour l’arracher à Manchester.
Selon des informations récentes, il faudrait désormais une offre d’environ 65 millions de livres (87 millions de dollars) pour ouvrir des négociations dans les prochaines semaines. Manchester United pourrait étudier cette possibilité et offrir à l’un de ses anciens talents formés au club la chance de revenir dans ce qui reste son port d’attache sportif.
Cette interview de Robert Snodgrass a été réalisée pour le compte de Booker, dans le cadre de la campagne menée par le grossiste britannique afin d’encourager les supporters écossais à effectuer leurs achats localement durant l’été sportif.