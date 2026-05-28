Selon plusieurs rumeurs, l’attaquant néerlandais Zirkzee pourrait changer d’air lors du mercato estival de 2026. Arrivé en provenance de Bologne en 2024 pour 36,5 millions de livres sterling (49 millions de dollars), il a connu des débuts laborieux en Angleterre, où il n’a inscrit que neuf buts en 75 apparitions.

Manchester United écoute les offres et se dit capable de recruter un renfort plus incisif pour nourrir les ambitions de titre en Premier League 2026-2027 de Michael Carrick.

Un visage familier pourrait toutefois revenir dans les plans du club : McTominay, auteur d’un parcours remarqué à Naples après avoir quitté sa zone de confort, a été sacré champion de Serie A et désigné MVP du championnat en 2024-2025.

Il a également battu son record personnel de buts, passant de 13 à 14 sur les deux dernières saisons, et il s’apprête à jouer un rôle clé avec l’Écosse lors de la Coupe du monde 2026.