Selon TeamTalk, Newcastle United s’est vu offrir l’opportunité de recruter le milieu de terrain de l’Inter Frattesi. Le milieu axial a essentiellement été proposé au club, alors que celui-ci évalue de possibles renforts pour son effectif.

Le renforcement de l’entrejeu reste une priorité urgente pour les dirigeants. S’attacher les services d’un joueur confirmé pourrait s’avérer décisif pour leurs ambitions cette saison.