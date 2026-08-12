AFP
Traduit par
Un remplaçant pour Bruno Guimaraes ? Newcastle United s’est vu offrir la possibilité de recruter Davide Frattesi, mis à l’écart à l’Inter Milan
Newcastle a proposé Frattesi
Selon TeamTalk, Newcastle United s’est vu offrir l’opportunité de recruter le milieu de terrain de l’Inter Frattesi. Le milieu axial a essentiellement été proposé au club, alors que celui-ci évalue de possibles renforts pour son effectif.
Le renforcement de l’entrejeu reste une priorité urgente pour les dirigeants. S’attacher les services d’un joueur confirmé pourrait s’avérer décisif pour leurs ambitions cette saison.
Combler le vide laissé par Guimaraes
Newcastle cherche toujours à combler l’immense vide laissé par le départ douloureux de Bruno Guimaraes. Trouver un joueur capable de reproduire une telle influence est crucial pour le staff technique.
Les discussions autour d’un transfert se poursuivent, tandis que les directeurs sportifs évaluent les montants et l’adéquation avec l’effectif. La disponibilité actuelle du joueur a naturellement alerté l’équipe de recrutement.
Stankovic émerge comme une cible
Un autre joueur annoncé du côté de St James' Park est Aleksandar Stankovic, qui a émergé comme une cible du club. Les réseaux de recrutement ont suivi de près son évolution.
Faire venir de nouveaux profils pour concurrencer les titulaires est essentiel afin de maintenir un niveau de performance élevé. Le club continue d'évaluer plusieurs options sur le marché.
Que se passe-t-il ensuite ?
À mesure que le mercato avance, Newcastle devra décider s’il faut poursuivre ces pistes au milieu de terrain avec des offres officielles. Les négociations dépendront en grande partie des valorisations et de la planification de l’effectif.
Pour l’instant, la cellule de recrutement examine soigneusement toutes les options afin d’assurer un mercato réussi. Les prochaines semaines révéleront les prochaines étapes du club sur le marché des transferts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles