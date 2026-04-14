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« Un régal pour les yeux » : Michael Olise récolte des éloges appuyés, une ancienne star du PSG allant jusqu’à le comparer à Ousmane Dembélé
Pastore rend hommage au « magicien français » du Bayern
Dans une interview accordée à Onze Mondial, Pastore s’est réjoui de voir Olise s’épanouir au Bayern Munich. Depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, l’ailier a été étincelant. Le club bavarois a quasiment assuré le titre en Bundesliga, porté par les 12 buts et 20 passes décisives du Français en 27 matchs de championnat. Toutes compétitions confondues, il compte 17 buts et 29 passes décisives en 42 matchs, s’imposant comme un talent de classe mondiale et un maillon essentiel de la machine bavaroise, alors que le club vise les sommets nationaux et européens.
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La comparaison avec Ousmane Dembélé
L’ancienne star argentine Pastore dresse un parallèle direct entre l’ailier et la vedette du Paris Saint-Germain, Dembélé. Il souligne que les deux attaquants partagent une approche stylistique unique qui en fait un véritable cauchemar pour les arrières latéraux adverses. Il a souligné que les deux joueurs évoluent sur l’aile droite, exploitant leur vitesse et leur technique pour couper vers l’intérieur et semer le trouble dans les défenses. « Olise est un peu comme notre Dembélé ici à Paris. Il joue à droite, puis il coupe toujours vers son pied gauche, et ça marche à tous les coups », a-t-il déclaré.
Son impact en Ligue des champions salué par les experts
Ces éloges surviennent après une série de performances exceptionnelles, notamment un match aller des quarts de finale de la Ligue des champions où l’ailier a été décisif. Mardi dernier, le Bayern a obtenu une victoire cruciale 2-1 sur la pelouse du Real Madrid ; l’international français a servi la passe décisive à Harry Kane pour le deuxième but des Bavarois, une action qui a particulièrement impressionné Pastore. « Il a été formidable contre le Real. Il a livré un excellent match. Il est indispensable à son équipe, qui s’appuie beaucoup sur lui, et c’est une excellente nouvelle pour l’équipe de France à l’approche de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.
L’ancien meneur de jeu a également salué son sens du spectacle : « Il a ce petit plus. Quand tout le monde s’attend à ce qu’il passe, il part en dribble, c’est incroyable. C’est un joueur qui est un vrai plaisir à regarder. »
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Quelle sera la suite pour Olise et le Bayern ?
Le titre de champion étant virtuellement acquis après la large victoire 5-0 obtenue samedi sur la pelouse de St. Pauli, le Bayern peut désormais se consacrer pleinement à la scène européenne. Demain, Olise aura l’occasion de confirmer son talent en match à l’extérieur lorsque le club accueillera le Real Madrid, avec pour objectif de conserver l’avantage du match aller et de valider sa qualification.