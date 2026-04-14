« Un régal pour les yeux » : Michael Olise récolte des éloges appuyés, une ancienne star du PSG allant jusqu’à le comparer à Ousmane Dembélé

Ces éloges surviennent après une série de performances exceptionnelles, notamment un match aller des quarts de finale de la Ligue des champions où l’ailier a été décisif. Mardi dernier, le Bayern a obtenu une victoire cruciale 2-1 sur la pelouse du Real Madrid ; l’international français a servi la passe décisive à Harry Kane pour le deuxième but des Bavarois, une action qui a particulièrement impressionné Pastore. « Il a été formidable contre le Real. Il a livré un excellent match. Il est indispensable à son équipe, qui s’appuie beaucoup sur lui, et c’est une excellente nouvelle pour l’équipe de France à l’approche de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

L’ancien meneur de jeu a également salué son sens du spectacle : « Il a ce petit plus. Quand tout le monde s’attend à ce qu’il passe, il part en dribble, c’est incroyable. C’est un joueur qui est un vrai plaisir à regarder. »