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Un recruteur du FC Barcelone repéré en train d'observer Arthur Dias, alors que le club catalan s'intéresse à la sensation brésilienne adolescente
Un recruteur catalan visite Curitiba
La présence d'Amaral dans les tribunes de l'Arena da Baixada pour le match de Brasileirao contre Bahia souligne l'intérêt réel de Barcelone pour le défenseur central. Le club catalan a été profondément impressionné par l'impact physique et le sang-froid du défenseur, qui joue régulièrement sous les ordres d'Odair Hellmann. Selon ESPN Brazil, les dirigeants blaugrana en sont toujours à la phase d'évaluation et n'ont pas encore soumis d'offre formelle à la direction du club paranaense.
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Tottenham met à l’épreuve l’évaluation brésilienne
L’intérêt concret en provenance du Camp Nou a intensifié la lutte pour le jeune joueur, qui avait auparavant suscité un vif intérêt de la Premier League. La direction du Furacao s’est forgé une réputation de négociateurs redoutables, déterminés à protéger les talents issus de leur académie du CT do Caju face aux approches prédatrices venues de l’étranger.
En réponse à des offensives agressives venues du nord de Londres, Paranaense aurait rejeté une offre supérieure à 120 millions de Real (17,5 M£/20,5 M€) de Tottenham Hotspur pour conserver le défenseur. Cette position ferme constitue un avertissement très clair aux courtisans européens : cet atout précieux ne partira pas à bas prix.
La convocation avec le Brésil récompense les progrès
Les projecteurs sont davantage braqués sur Dias depuis la décision de Carlo Ancelotti de lui offrir sa première convocation avec l’équipe A du Brésil lors de la trêve internationale actuelle. Intégrer le groupe de la Seleção à seulement 19 ans propulse le joueur formé à Curitiba dans le cercle très fermé des grands espoirs défensifs sud-américains. Obtenir le soutien d’un entraîneur aussi accompli témoigne de sa progression fulgurante depuis qu’il s’est imposé comme titulaire dans l’élite brésilienne.
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Les matches amicaux offrent une vitrine
Dias doit rejoindre sa sélection avant deux matches amicaux consécutifs contre l’Australie les 25 et 29 septembre, avant une rencontre face à l’Inde le 3 octobre. Cette trêve internationale offre au jeune défenseur une plateforme idéale pour démontrer qu’il est prêt pour le plus haut niveau du football. De solides prestations sur la scène internationale encourageront sans aucun doute Barcelone et ses prétendants de Premier League à intensifier leur poursuite.
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