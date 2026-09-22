L’intérêt concret en provenance du Camp Nou a intensifié la lutte pour le jeune joueur, qui avait auparavant suscité un vif intérêt de la Premier League. La direction du Furacao s’est forgé une réputation de négociateurs redoutables, déterminés à protéger les talents issus de leur académie du CT do Caju face aux approches prédatrices venues de l’étranger.

En réponse à des offensives agressives venues du nord de Londres, Paranaense aurait rejeté une offre supérieure à 120 millions de Real (17,5 M£/20,5 M€) de Tottenham Hotspur pour conserver le défenseur. Cette position ferme constitue un avertissement très clair aux courtisans européens : cet atout précieux ne partira pas à bas prix.