Un record vieux de 16 ans battu ! Robert Lewandowski établit un nouveau record en Ligue des champions lors de la victoire écrasante du FC Barcelone

Jusqu'à présent, ce record était détenu par la légende italienne de l'attaque, Filippo Inzaghi : lorsqu'il avait inscrit ses deux buts pour l'AC Milan en novembre 2010 contre le Real Madrid, « Pippo » avait 37 ans et 86 jours. Lewandowski vient de battre ce record à l'âge de 37 ans et 209 jours.

Outre le Polonais, son coéquipier du Barça, Lamie Yamal, a lui aussi pu entrer dans les annales. Le jeune prodige espagnol a marqué sur penalty peu avant la fin de la première mi-temps. Yamal est ainsi désormais le plus jeune joueur (18 ans et 350 jours) à avoir inscrit dix buts en Ligue des champions.