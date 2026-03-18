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Robert LewandowskiGetty Images
Christian Guinin

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Un record vieux de 16 ans battu ! Robert Lewandowski établit un nouveau record en Ligue des champions lors de la victoire écrasante du FC Barcelone

Robert Lewandowski a inscrit un doublé lors de la large victoire du FC Barcelone contre Newcastle United en Ligue des champions. Il établit ainsi un nouveau record.

Grâce à ses buts inscrits à la 56e et à la 61e minute, portant respectivement le score à 5-2 puis à 6-2, l'attaquant polonais est désormais le joueur le plus âgé à avoir réussi un doublé en Ligue des champions.

  • Jusqu'à présent, ce record était détenu par la légende italienne de l'attaque, Filippo Inzaghi : lorsqu'il avait inscrit ses deux buts pour l'AC Milan en novembre 2010 contre le Real Madrid, « Pippo » avait 37 ans et 86 jours. Lewandowski vient de battre ce record à l'âge de 37 ans et 209 jours.

    Outre le Polonais, son coéquipier du Barça, Lamie Yamal, a lui aussi pu entrer dans les annales. Le jeune prodige espagnol a marqué sur penalty peu avant la fin de la première mi-temps. Yamal est ainsi désormais le plus jeune joueur (18 ans et 350 jours) à avoir inscrit dix buts en Ligue des champions.

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  • FC BarcelonaGetty Images

    Barcelone s'impose largement face à Newcastle United

    Grâce aux buts de Lewandowski, Yamal, Raphinha (2), Marc Bernal et Fermin Lopez, les Catalans se sont finalement imposés 7-2 (3-2) face à Newcastle, une victoire largement méritée qui leur a permis d'accéder aux quarts de finale.

    Pour le club de Premier League, ces sept buts encaissés ont même constitué un nouveau record négatif. Les Magpies sont, avec Tottenham Hotspur (en 2019 contre le FC Bayern Munich), la seule équipe anglaise à avoir encaissé sept buts lors d'un match de Ligue des champions.

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