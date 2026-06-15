Face à un bloc défensif et compact, la Roja a manqué de rythme, de créativité et de punch. Symptomatique de cette impotence : le triste record établi par l’attaquant Mikel Oyarzabal lors de la rencontre d’Atlanta.
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Un record mondial tout simplement incroyable ! La star espagnole affiche des statistiques impressionnantes face à l’outsider cap-verdien
Selon le fournisseur de données Opta, ce joueur de 29 ans, qui évolue au Real Sociedad San Sebastian, vainqueur de la Coupe d’Espagne, est le premier depuis 1966 à ne pas avoir touché le ballon lors des 30 premières minutes d’un match de Coupe du monde. Pour être clair : aucun. Zéro.
Mikel Oyarzabal forme un trio offensif avec Gavi et Ferran Torres.
Titularisé en attaque aux côtés de Ferran Torres et Gavi, en l’absence des jeunes stars Lamine Yamal et Nico Williams, tous deux blessés, Mikel Oyarzabal a terminé la rencontre avec 25 touches de balle, 5 tirs et un xG de 0,5 (source : Flashscore).
Malgré ces statistiques honorables, le Basque n’a pas réussi à éviter le faux départ de la Roja dans la Coupe du monde, et les entrées en jeu de Lamine Yamal et Nico Williams n’y ont rien changé.
Héros de l'Euro et déjà une légende à la Real Sociedad
Oyarzabal, formé à la Real Sociedad, compte déjà 54 sélections avec l’Espagne, au cours desquelles il a marqué 25 buts et délivré 11 passes décisives. En inscrivant le but victorieux de la finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre, il est entré dans la légende nationale.
Lors de son deuxième match de groupe, l’Espagne affrontera l’Arabie saoudite dimanche prochain, avant de conclure la phase de groupes face à l’Uruguay le samedi suivant.