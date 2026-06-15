Un record mondial tout simplement incroyable ! La star espagnole affiche des statistiques impressionnantes face à l’outsider cap-verdien

Titularisé en attaque aux côtés de Ferran Torres et Gavi, en l’absence des jeunes stars Lamine Yamal et Nico Williams, tous deux blessés, Mikel Oyarzabal a terminé la rencontre avec 25 touches de balle, 5 tirs et un xG de 0,5 (source : Flashscore).

Malgré ces statistiques honorables, le Basque n’a pas réussi à éviter le faux départ de la Roja dans la Coupe du monde, et les entrées en jeu de Lamine Yamal et Nico Williams n’y ont rien changé.



