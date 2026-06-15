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mikel oyarzabal spanien kap verdegetty

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Un record mondial tout simplement incroyable ! La star espagnole affiche des statistiques impressionnantes face à l’outsider cap-verdien

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Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde

L’Espagne, championne d’Europe en titre, a créé une surprise involontaire en étant tenue en échec (0-0) par l’un des plus grands outsiders de la Coupe du monde.

Face à un bloc défensif et compact, la Roja a manqué de rythme, de créativité et de punch. Symptomatique de cette impotence : le triste record établi par l’attaquant Mikel Oyarzabal lors de la rencontre d’Atlanta.

  • Selon le fournisseur de données Opta, ce joueur de 29 ans, qui évolue au Real Sociedad San Sebastian, vainqueur de la Coupe d’Espagne, est le premier depuis 1966 à ne pas avoir touché le ballon lors des 30 premières minutes d’un match de Coupe du monde. Pour être clair : aucun. Zéro.


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  • Mikel Oyarzabal forme un trio offensif avec Gavi et Ferran Torres.

    Titularisé en attaque aux côtés de Ferran Torres et Gavi, en l’absence des jeunes stars Lamine Yamal et Nico Williams, tous deux blessés, Mikel Oyarzabal a terminé la rencontre avec 25 touches de balle, 5 tirs et un xG de 0,5 (source : Flashscore).

    Malgré ces statistiques honorables, le Basque n’a pas réussi à éviter le faux départ de la Roja dans la Coupe du monde, et les entrées en jeu de Lamine Yamal et Nico Williams n’y ont rien changé.


  • Héros de l'Euro et déjà une légende à la Real Sociedad

    Oyarzabal, formé à la Real Sociedad, compte déjà 54 sélections avec l’Espagne, au cours desquelles il a marqué 25 buts et délivré 11 passes décisives. En inscrivant le but victorieux de la finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre, il est entré dans la légende nationale.

    Lors de son deuxième match de groupe, l’Espagne affrontera l’Arabie saoudite dimanche prochain, avant de conclure la phase de groupes face à l’Uruguay le samedi suivant.

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