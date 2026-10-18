Un record de Ligue 1 vieux de 34 ans pulvérisé ! Quatre penalties transformés dans un match spectaculaire à sept buts : Le Paris FC surprend Rennes

Les amateurs de football français ont assisté dimanche à une rareté statistique lors d’un match à sept buts haletant entre le Paris FC et Rennes. Pour la première fois en 34 ans, quatre penalties ont été transformés dans une rencontre de Ligue 1, égalant un record qui tenait depuis 1992.

Il faut remonter à janvier 1992 pour retrouver un match de Ligue 1 avec quatre penalties transformés, lorsque Toulon et Nancy avaient offert le même spectacle dans cet exercice.