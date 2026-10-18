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Un record de Ligue 1 vieux de 34 ans pulvérisé ! Quatre penalties transformés dans un match spectaculaire à sept buts : Le Paris FC surprend Rennes
Une avalanche historique de penalties au stade Jean-Bouin
Les amateurs de football français ont assisté dimanche à une rareté statistique lors d’un match à sept buts haletant entre le Paris FC et Rennes. Pour la première fois en 34 ans, quatre penalties ont été transformés dans une rencontre de Ligue 1, égalant un record qui tenait depuis 1992.
Il faut remonter à janvier 1992 pour retrouver un match de Ligue 1 avec quatre penalties transformés, lorsque Toulon et Nancy avaient offert le même spectacle dans cet exercice.
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Le Paris FC fait preuve de résilience dans un match riche en buts
Au cœur de ce match riche en rebondissements, Esteban Lepaul a livré une prestation individuelle d’une grande efficacité malgré la défaite de son équipe. L’attaquant de Rennes a fait preuve d’un sang-froid remarquable en transformant trois penalties, aux 30e, 74e et 87e minutes.
Malgré l’efficacité de Lepaul sur penalty, le Paris FC ne s’est pas laissé intimider par les buts inscrits par les visiteurs. Maxime Lopez a d’abord permis aux locaux de prendre les commandes en marquant à deux reprises, dont un but crucial dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période. Les Parisiens ont fait preuve d’une grande créativité offensive tout au long de la rencontre, démontrant qu’ils sont tout à fait capables de rivaliser avec les poids lourds traditionnels du championnat après leur récente ascension vers le haut du classement.
Un rebondissement lié à la VAR en fin de match décide du résultat
L’un des moments forts de la soirée est venu de Lassine Sinayoko, auteur d’un rare éclair de génie qui ne devait rien à une phase de jeu arrêtée. À la 77e minute, l’ancien joueur d’Auxerre a réussi un superbe retourné acrobatique qui a fait exulter le public local.
La tension est montée à son comble pendant les arrêts de jeu de la seconde période, alors que le score était de 3-3. Une intervention maladroite de Valentin Rongier sur Sinayoko dans la surface a conduit l’arbitre à consulter l’écran de la VAR avant de désigner le point de penalty. L’ancien attaquant d’Auxerre s’est alors chargé de le transformer avec sang-froid pour inscrire le but de la victoire à la 97e minute.
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Les capes statistiques et leurs conséquences sur le championnat
Ce but de la victoire inscrit en toute fin de match revêtait une importance particulière pour le Paris FC, qui s’imposait face à Rennes pour la première fois depuis 46 ans. Les trois points glanés au terme de cette rencontre chaotique ont propulsé le club à la deuxième place du classement de Ligue 1, mettant la pression sur les équipes en tête en ce début de saison. À l’inverse, cette défaite fait reculer Rennes à la cinquième place.
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