Adeyemi entamera la saison prochaine la dernière année de son contrat ; il sera donc libre de tout transfert à l'été 2027 si le BVB ne parvient pas à prolonger l'attaquant, arrivé au Borussia Dortmund en 2022.

Selon Bild, les discussions s’annoncent ardues, voire vouées à l’échec, les deux parties étant pour l’instant très éloignées. L’attaquant percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an et en réclamerait plus de dix.

Adeyemi et ses conseillers réclament en outre une clause de libération, toujours selon Bild. Au vu des fluctuations notables dans les performances du joueur de 24 ans, le club ne devrait pas satisfaire pleinement ces demandes. Selon le Ruhr Nachrichten, des « tensions » sont désormais perceptibles au sein de la direction du BVB, les discussions étant au point mort.

L’attaquant n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovač : 28 apparitions en championnat pour une moyenne de 42 minutes par match, et seulement quatre buts toutes compétitions confondues en 2026 (Bundesliga et Ligue des champions).