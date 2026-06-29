Selon Sky Sport Suisse, l’ailier du BVB serait en pole position sur la short-list d’Al-Ahli.
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Un rebondissement dans le feuilleton des transferts ? La star du BVB, Karim Adeyemi, pourrait prendre la relève d’un ancien joueur de Manchester City
Les dirigeants de ce club saoudien travaillent déjà en coulisses sur plusieurs scénarios pour le prochain mercato, afin de renforcer leur effectif. Selon l’article, l’international allemand serait une pièce maîtresse des réflexions du club, en cas de départ de Riyad Mahrez.
L’Algérien de 35 ans, passé par Manchester City entre 2018 et 2023, reste certes un joueur clé dans le dispositif du club du désert, mais l’hypothèse d’un départ est étudiée en interne depuis plusieurs semaines.
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Adeyemi pourrait prendre la succession de Mahrez
Adeyemi est apprécié par Al-Ahli pour sa rapidité, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un ainsi que pour sa polyvalence offensive. Le profil de cet attaquant rapide correspond parfaitement aux attentes de la direction sportive du club.
Pour l’instant, aucune offre concrète ni aucun accord n’a été officialisé. Les dirigeants saoudiens sondent donc le marché avec prudence, afin d’être prêts si besoin.
La donne pourrait évoluer dès que la question des départs sera clarifiée. Tout dépend de l’avenir de Mahrez : si l’Algérien venait effectivement à quitter le club, des contacts seraient établis immédiatement avec Adeyemi.
L'avenir d'Adeyemi au BVB reste incertain.
Adeyemi entamera la saison prochaine la dernière année de son contrat ; il sera donc libre de tout transfert à l'été 2027 si le BVB ne parvient pas à prolonger l'attaquant, arrivé au Borussia Dortmund en 2022.
Selon Bild, les discussions s’annoncent ardues, voire vouées à l’échec, les deux parties étant pour l’instant très éloignées. L’attaquant percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an et en réclamerait plus de dix.
Adeyemi et ses conseillers réclament en outre une clause de libération, toujours selon Bild. Au vu des fluctuations notables dans les performances du joueur de 24 ans, le club ne devrait pas satisfaire pleinement ces demandes. Selon le Ruhr Nachrichten, des « tensions » sont désormais perceptibles au sein de la direction du BVB, les discussions étant au point mort.
L’attaquant n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovač : 28 apparitions en championnat pour une moyenne de 42 minutes par match, et seulement quatre buts toutes compétitions confondues en 2026 (Bundesliga et Ligue des champions).