Un quiproquo qui se solde par une issue décevante ? Selon nos informations, un grand espoir du club pourrait déjà quitter le BVB

À Dortmund, Duranville n’a pas répondu aux attentes. En cause, des blessures musculaires à répétition qui ont perturbé le rythme de ce technicien de haut niveau, lui faisant manquer plus de 40 matchs sous le maillot du BVB.

À ces pépins s’ajoutent des interrogations sur son attitude : son engagement, son langage corporel et sa concentration auraient, selon plusieurs sources, « déçu à plusieurs reprises » les responsables du club. En décembre, l’entraîneur Niko Kovac avait même exprimé ses réserves en public : « Au BVB, il y a de très bons joueurs. Lui aussi, mais les autres sont meilleurs. »

Un prêt censé relancer sa carrière, après seulement deux apparitions avec l’équipe réserve lors de la phase aller, n’a pas produit l’effet escompté. Duranville a disputé la seconde partie de la saison dernière au FC Bâle, en Super League suisse : 17 matchs au compteur, mais un bilan statistique trop léger (deux buts, une passe décisive).