Selon ses informations, le Borussia Dortmund et l’attaquant souhaitent mettre fin à leur collaboration cet été, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Des discussions sont en cours pour faciliter le départ de Duranville, lequel ne figure plus dans les plans du vice-champion d’Allemagne.
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Un quiproquo qui se solde par une issue décevante ? Selon nos informations, un grand espoir du club pourrait déjà quitter le BVB
Si le rapport évoque un intérêt de clubs français pour l’ailier, aucun nom n’est pour l’instant mentionné.
Duranville, arrivé à Dortmund début 2023 à seulement 16 ans en provenance du RSC Anderlecht pour 8,5 millions d’euros, est souvent présenté comme un immense talent et un futur espoir du football européen, notamment après les éloges de son ancien coéquipier Vincent Kompany, qui l’avait présenté comme un potentiel futur Ballon d’Or.
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L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a adressé une mise en garde à Julien Duranville.
À Dortmund, Duranville n’a pas répondu aux attentes. En cause, des blessures musculaires à répétition qui ont perturbé le rythme de ce technicien de haut niveau, lui faisant manquer plus de 40 matchs sous le maillot du BVB.
À ces pépins s’ajoutent des interrogations sur son attitude : son engagement, son langage corporel et sa concentration auraient, selon plusieurs sources, « déçu à plusieurs reprises » les responsables du club. En décembre, l’entraîneur Niko Kovac avait même exprimé ses réserves en public : « Au BVB, il y a de très bons joueurs. Lui aussi, mais les autres sont meilleurs. »
Un prêt censé relancer sa carrière, après seulement deux apparitions avec l’équipe réserve lors de la phase aller, n’a pas produit l’effet escompté. Duranville a disputé la seconde partie de la saison dernière au FC Bâle, en Super League suisse : 17 matchs au compteur, mais un bilan statistique trop léger (deux buts, une passe décisive).
Les statistiques de Julien Duranville au BVB
Temps de jeu Sorties de plus de 90 minutes Buts Passes décisives Cartons jaunes Professionnels 27 0 1 1 3 Réserve 4 0 0 2 1