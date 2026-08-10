L’ancien milieu de terrain de Chelsea Obi Mikel estime que l’accord de United pour recruter Tielemans constitue la meilleure recrue de l’été au milieu de terrain, à un prix exceptionnellement bas.

Interrogé dans le cadre de The Obi One Podcast, Mikel a couvert d’éloges la réussite de United dans ce dossier, déclarant : « Pour moi, c’est Youri Tielemans. Honnêtement, comment Manchester United a-t-il pu l’avoir pour 35 M£ ? C’est un putain de coup. Je l’ai observé avant et pendant la Coupe du monde, et on voit que c’est un joueur. »

Mikel est ensuite entré plus en détail sur la flexibilité tactique qu’apporte l’international belge : « Évidemment, on sait tous comment joue Tielemans, il peut jouer en six, en huit ou en dix et, quand vous avez un joueur capable d’évoluer partout, cela vous donne la variété nécessaire pour changer votre façon de jouer. Tielemans, c’est ce genre de joueur. Il marque des buts, il est dangereux sur coups de pied arrêtés, il est brillant avec le ballon, et il le perd rarement.

« La seule chose que les gens peuvent dire, c’est qu’il n’est pas le plus rapide, mais il lit tellement bien le jeu. Il est très intelligent avec et sans le ballon. Quand je regarde tous les milieux de terrain qui ont rejoint différents clubs [cet été], le meilleur, c’est Tielemans. »