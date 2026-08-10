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« Un putain de hold-up ! » - John Obi Mikel salue le coup de maître de Manchester United avec Youri Tielemans à 35 millions de livres sterling
Manchester United renforce son milieu de terrain
Manchester United continue de remodeler activement son effectif sous la direction de Carrick avant la nouvelle saison de Premier League. Les Red Devils ont réussi à recruter Andrey Santos en provenance de Chelsea pour 48 M£ et fait venir Tielemans depuis Villa pour 35 M£ afin de renforcer leur milieu de terrain, tout en s’attachant également les services du gardien Karl Darlow et de trois jeunes pour le centre de formation du club. Au milieu d’un mercato dominé par des montants vertigineux pour d’autres milieux de terrain de premier plan en Premier League, l’arrivée de Tielemans est saluée comme l’un des coups les plus malins de l’été.
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Un consultant salue une bonne affaire sur le marché des transferts
L’ancien milieu de terrain de Chelsea Obi Mikel estime que l’accord de United pour recruter Tielemans constitue la meilleure recrue de l’été au milieu de terrain, à un prix exceptionnellement bas.
Interrogé dans le cadre de The Obi One Podcast, Mikel a couvert d’éloges la réussite de United dans ce dossier, déclarant : « Pour moi, c’est Youri Tielemans. Honnêtement, comment Manchester United a-t-il pu l’avoir pour 35 M£ ? C’est un putain de coup. Je l’ai observé avant et pendant la Coupe du monde, et on voit que c’est un joueur. »
Mikel est ensuite entré plus en détail sur la flexibilité tactique qu’apporte l’international belge : « Évidemment, on sait tous comment joue Tielemans, il peut jouer en six, en huit ou en dix et, quand vous avez un joueur capable d’évoluer partout, cela vous donne la variété nécessaire pour changer votre façon de jouer. Tielemans, c’est ce genre de joueur. Il marque des buts, il est dangereux sur coups de pied arrêtés, il est brillant avec le ballon, et il le perd rarement.
« La seule chose que les gens peuvent dire, c’est qu’il n’est pas le plus rapide, mais il lit tellement bien le jeu. Il est très intelligent avec et sans le ballon. Quand je regarde tous les milieux de terrain qui ont rejoint différents clubs [cet été], le meilleur, c’est Tielemans. »
Un profil progressif suscite des éloges
L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur Toby Alderweireld a exprimé un avis similaire. Il estime que la principale qualité de Tielemans est son courage à prendre des risques et à jouer vers l’avant avec des passes progressives.
Dans un entretien accordé à Hajper, Alderweireld a détaillé les qualités spécifiques nécessaires dans un club de l’envergure de Manchester United : « Le problème du football moderne, c’est que parfois nous regardons trop les statistiques comme les passes décisives et les buts. Bien sûr, Youri Tielemans délivre des passes décisives et marque des buts, et il peut frapper de loin et marquer sur coup franc, mais il est bien plus que cela.
« Tielemans est un joueur de liaison, et il faut le regarder pour comprendre pourquoi il est si important pour ses équipes, pas seulement regarder ses statistiques, parce qu’il cherche toujours à jouer le ballon vers l’avant. Il y a des milieux de terrain qui ont un taux de passes réussies de 98 %, mais ils jouent toujours vers l’arrière. Tielemans est un joueur qui se retourne, s’ouvre et joue le ballon entre les lignes, et c’est très important pour un club comme Manchester United, qui a besoin de désorganiser les autres équipes. »
Alderweireld a également insisté sur la forte mentalité de son compatriote lorsqu’il porte le poids des grandes attentes à Old Trafford : « Même quand il joue dans un rôle plus bas sur le terrain, il l’interprète de manière offensive. Il pense à aller vers l’avant, toujours. Parfois, il perdra le ballon, mais c’est ce qui arrive quand on prend des risques dans les matches pour faire bouger les choses, et je pense que c’est quelque chose dont Manchester United a besoin, et il a la mentalité pour être courageux et positif sous l’énorme pression liée à ce maillot.
« Il fournira un effort énorme et dira à ses coéquipiers : donnez-moi le ballon et laissez-moi changer le match pour vous. Il prendra la responsabilité de faire avancer Manchester United. »
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Des tests de présaison attendent l’effectif
Après un match nul 1-1 contre le champion d'Europe, le PSG, United n'a plus que deux matches amicaux de pré-saison à disputer contre Leeds United et l'AC Milan. Carrick a pour mission de faire rapidement prendre sa nouvelle formule au milieu de terrain, tandis que des informations laissent entendre qu'ils pourraient encore se lancer sur une troisième option au milieu avant la fermeture du mercato. L'état de préparation et la profondeur de cet effectif remanié seront immédiatement mis à l'épreuve lors de leur premier match de Premier League sur la pelouse de Hull City.
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