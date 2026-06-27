Depuis plus de huit mois, Joshua Kimmich occupe sans relâche le poste d’arrière droit en équipe nationale. Il est donc grand temps de réouvrir ce vieux débat qui agite le football allemand : et si Kimmich retrouvait le milieu de terrain dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, lundi à Foxborough, près de Boston, contre le Paraguay ?
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Un problème au sein de l’équipe nationale allemande ne ferait que se déplacer ! Julian Nagelsmann aurait tort d’écouter Lothar Matthäus
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Kimmich a livré une solide performance lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, outsider de la compétition (7-1), et a délivré deux passes décisives. Lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Côte d'Ivoire, il a révélé, dans son duel avec Yan Diomande, les lacunes attendues en matière de vitesse et a ainsi contribué au retard pris en cours de match. Les débats ont ensuite pris de l’ampleur après sa prestation peu convaincante, au sein d’une Mannschaft globalement faible, lors de la défaite décevante (mais sans incidence sur la qualification) 1-2 contre l’Équateur lors du troisième match de groupe de la Coupe du monde.
« Faites-lui une faveur et retirez-le de là-bas », a demandé Lothar Matthäus, expert en chef, dans le journal *Bild*, réclamant un changement de poste pour Kimmich. Après deux années solides en tant que meneur de jeu au FC Bayern, le joueur de 31 ans n’aurait, selon Matthäus, « pas l’influence que j’attends d’un capitaine » lorsqu’il évolue au poste d’arrière droit en équipe nationale. Mais l’argument principal en faveur d’un retour de Kimmich au cœur du milieu de terrain – comme souvent dans ce débat – tient moins à ses propres prestations d’arrière droit qu’au dysfonctionnement du duo de milieux défensifs allemands. Il est clair que Kimmich apporterait davantage au jeu dans l’entrejeu.
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Équipe de la DFB : Aleksandar Pavlovic déçoit lors de la Coupe du monde.
Lors des qualifications pour la Coupe du monde, Nagelsmann avait systématiquement aligné Leon Goretzka dans l’axe du milieu à deux. Aujourd’hui titulaires, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha n’avaient quasiment jamais évolué ensemble avant le tournoi ; leur manque de complémentarité ne surprend donc guère.
Indépendamment de cela, Nmecha a livré deux performances individuelles très solides lors de la Coupe du monde, contre Curaçao et la Côte d’Ivoire. Contre l’Équateur, il s’est toutefois permis des pertes de balle inutiles, notamment juste avant le 1-1. Pavlovic a semblé, comme lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, lent et en manque d’inspiration ; lui aussi a contribué à l’égalisation et a logiquement dû céder sa place à la mi-temps.
La contre-performance de Pavlovic, après une saison convaincante au Bayern Munich où il est associé à Kimmich, interroge. Si ce dernier devait revenir dans l’axe, Nagelsmann devrait faire un choix : sacrifier Pavlovic ou Nmecha. Sur le papier, la complémentarité Kimmich-Pavlovic semble évidente. Toutefois, laisser Nmecha sur le banc après ses deux performances de haut niveau semblerait peu justifiable au regard des prestations de Pavlovic durant ce Mondial. Kimmich et Nmecha n’ont d’ailleurs jamais évolué ensemble dans l’axe.
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Quelles solutions de remplacement s’offrent à Julian Nagelsmann pour le poste d’arrière latéral ?
Le principal problème posé par un éventuel repositionnement de Kimmich est la vacance qui s’ensuivrait à droite de la défense. Depuis des années, l’Allemagne ne dispose pas d’arrières latéraux d’exception, et encore moins de deux. Nathaniel Brown s’est montré à son avantage à gauche lors des deux premières sorties, mais il a déclaré forfait contre l’Équateur en raison de douleurs au mollet. Son remplaçant, David Raum, titulaire durant les qualifications, a certes apporté de la vivacité en attaque par ses centres, mais a peiné défensivement. Il n’a pas convaincu suffisamment pour conserver sa place. Si Nagelsmann décide d’installer Kimmich en tant qu’arrière droit, deux solutions apparaissent comme les plus crédibles au regard de l’effectif actuel.
Option 1 : conserver Raum dans le onze et aligner Brown, annoncé apte pour les seizièmes par le sélectionneur. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déjà occupé ce poste en club la saison passée, mais jamais en équipe nationale. Un tel pari, en match à élimination directe, relèverait de la prise de risque maximale. L’option permettrait toutefois de résoudre le problème de vitesse : avec une pointe à 35,78 km/h, Brown était l’an passé le onzième joueur le plus rapide de Bundesliga, contre 34,63 km/h pour Raum et seulement 33,08 km/h pour Kimmich (242e du classement).
Option 2 : ressusciter la « défense de bœufs » qui a fait ses preuves en 2014, en alignant un défenseur central sur le côté. À l’époque, c’était Benedikt Höwedes à gauche ; cette fois, ce serait Waldemar Anton ou Malick Thiaw à droite. Anton est encore plus lent que Kimmich, mais Thiaw possède une bonne vitesse. L’option bloquerait l’attaque, les schémas habituels ne fonctionnant plus. Un passage à cinq derrière poserait le même problème et obligerait Nagelsmann à une refonte plus vaste, peu probable à ce stade.
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Julian Nagelsmann : « Un transfert n'est pas prévu pour le moment »
Si, a priori, Nagelsmann possède de solides arguments pour suivre la recommandation de Matthäus et replacer Kimmich au milieu de terrain, les inconvénients et les incertitudes prévalent dans le contexte actuel. Tant au milieu qu’en latéral droit, ce choix entraînerait des associations encore jamais testées en équipe nationale. De plus, en validant cette option, Nagelsmann invaliderait d’un coup les réflexions menées depuis des mois sur le tournoi et la composition du groupe, ce qui jetterait le doute sur la cohérence de sa préparation.
Après la défaite face à l’Équateur, le sélectionneur a d’ailleurs écarté l’hypothèse d’un changement de poste pour Kimmich, tout en conservant une marge de manœuvre : « Je ne veux pas me passer de Felix et Pavlo », a-t-il affirmé, avant d’ajouter, avec une pointe d’euphémisme, qu’« ils s’en sortaient bien ». Puis il a conclu : « En football, on ne peut rien exclure, mais un changement n’est pas prévu pour l’instant. »
Or l’histoire montre que les déclarations de Nagelsmann sont souvent à prendre avec précaution. Depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft, le sélectionneur affiche une ligne de conduite fluctuante, notamment concernant Kimmich. Fin 2023, il l’avait d’abord installé au milieu de terrain avant de le replacer arrière droit juste avant l’Euro à domicile. Le joueur est resté à ce poste durant les mois suivants, jusqu’à ce que Nagelsmann annonce, en juillet 2025, que Kimmich « revient aujourd’hui au poste de numéro 6 », tout en précisant qu’un changement ne serait envisagé que si les alternatives à droite « échouaient sur toute la ligne ».
Kimmich avait alors reconnu avoir été « surpris » par ce choix, tout en se réjouissant de retrouver l’axe : « J’ai le sentiment d’y pouvoir mettre encore davantage mes atouts en valeur. » Le premier match des qualifications pour la Coupe du monde s’est soldé par une défaite 0-2 en Slovaquie, avec un Nnamdi Collins très en difficulté à droite. Dès la trêve internationale d’octobre, Kimmich a réintégré son poste d’arrière droit.