Le principal problème posé par un éventuel repositionnement de Kimmich est la vacance qui s’ensuivrait à droite de la défense. Depuis des années, l’Allemagne ne dispose pas d’arrières latéraux d’exception, et encore moins de deux. Nathaniel Brown s’est montré à son avantage à gauche lors des deux premières sorties, mais il a déclaré forfait contre l’Équateur en raison de douleurs au mollet. Son remplaçant, David Raum, titulaire durant les qualifications, a certes apporté de la vivacité en attaque par ses centres, mais a peiné défensivement. Il n’a pas convaincu suffisamment pour conserver sa place. Si Nagelsmann décide d’installer Kimmich en tant qu’arrière droit, deux solutions apparaissent comme les plus crédibles au regard de l’effectif actuel.

Option 1 : conserver Raum dans le onze et aligner Brown, annoncé apte pour les seizièmes par le sélectionneur. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déjà occupé ce poste en club la saison passée, mais jamais en équipe nationale. Un tel pari, en match à élimination directe, relèverait de la prise de risque maximale. L’option permettrait toutefois de résoudre le problème de vitesse : avec une pointe à 35,78 km/h, Brown était l’an passé le onzième joueur le plus rapide de Bundesliga, contre 34,63 km/h pour Raum et seulement 33,08 km/h pour Kimmich (242e du classement).

Option 2 : ressusciter la « défense de bœufs » qui a fait ses preuves en 2014, en alignant un défenseur central sur le côté. À l’époque, c’était Benedikt Höwedes à gauche ; cette fois, ce serait Waldemar Anton ou Malick Thiaw à droite. Anton est encore plus lent que Kimmich, mais Thiaw possède une bonne vitesse. L’option bloquerait l’attaque, les schémas habituels ne fonctionnant plus. Un passage à cinq derrière poserait le même problème et obligerait Nagelsmann à une refonte plus vaste, peu probable à ce stade.