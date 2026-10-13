Bournemouth est désormais ouvert à la possibilité de vendre le milieu de terrain anglais Scott lors du mercato de janvier, à condition que les clubs intéressés remplissent certaines conditions. Le joueur de 23 ans a fait connaître son souhait de relever un nouveau défi, loin du Vitality Stadium, après avoir, selon certaines informations, refusé deux prolongations de contrat lucratives vers la fin de la saison précédente.

Alors que le club avait maintenu tout au long de l’été et de la récente trêve internationale que le joueur n’était « pas à vendre », une dernière série de discussions entre ses dirigeants et les représentants du joueur l’a conduit à changer sensiblement de position.

Selon la BBC, de hauts responsables du club ont indiqué que Bournemouth serait disposé à autoriser le départ de Scott si une offre avoisinant les 100 millions de livres sterling lui était présentée.



