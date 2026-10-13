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Un prix de 100 millions de livres sterling dévoilé ! Bournemouth prêt à vendre Alex Scott, cible de Chelsea et de Liverpool, en janvier sous certaines conditions clés
Bournemouth assouplit sa position sur son joueur vedette
Bournemouth est désormais ouvert à la possibilité de vendre le milieu de terrain anglais Scott lors du mercato de janvier, à condition que les clubs intéressés remplissent certaines conditions. Le joueur de 23 ans a fait connaître son souhait de relever un nouveau défi, loin du Vitality Stadium, après avoir, selon certaines informations, refusé deux prolongations de contrat lucratives vers la fin de la saison précédente.
Alors que le club avait maintenu tout au long de l’été et de la récente trêve internationale que le joueur n’était « pas à vendre », une dernière série de discussions entre ses dirigeants et les représentants du joueur l’a conduit à changer sensiblement de position.
Selon la BBC, de hauts responsables du club ont indiqué que Bournemouth serait disposé à autoriser le départ de Scott si une offre avoisinant les 100 millions de livres sterling lui était présentée.
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Bournemouth fixe des conditions strictes pour le départ de Scott
Cette estimation reflète l’état actuel du marché des milieux de terrain axiaux de haut niveau, dont les indemnités de transfert ont rapidement grimpé au cours des dix-huit derniers mois. Toutefois, le club de la côte sud ne se laissera pas forcer à vendre pour le seul bénéfice financier. Le staff technique et la direction ont clairement indiqué que tout transfert en cours de saison dépendrait de la position du club au classement, car ils ne seraient pas disposés à perdre un joueur aussi essentiel si Bournemouth était engagé dans une lutte difficile pour le maintien.
Cette évolution fait suite à un été de spéculations intenses, durant lequel chacun des six grands clubs de Premier League a pris contact pour se renseigner sur l’ancien joueur de Bristol City. Malgré cet intérêt généralisé, Bournemouth est resté catégorique sur sa volonté de conserver son noyau de joueurs, après avoir déjà insisté sur le fait que de jeunes talents prisés comme Scott et Rayan Eli Junior Kroupi resteraient au club au moins jusqu’en 2027.
Chelsea et Liverpool sont en tête de la course à sa signature
Chelsea et Liverpool restent les favoris pour recruter Scott. Les deux clubs suivent de près la progression du milieu de terrain depuis son arrivée à Bournemouth en 2023 pour 25 millions de livres. Chelsea s’est montré le plus actif lors du mercato estival : le club a soumis plusieurs offres pour Scott, toutes finalement repoussées.
Une première offre de 60 millions de livres, qui aurait pu atteindre 64 millions grâce à diverses primes liées aux performances, a été rejetée d’emblée par Bournemouth, qui estimait que ce montant sous-évaluait nettement un joueur doté du potentiel et de la stature internationale de Scott.
Liverpool serait également bien placé s’il décidait de concrétiser cet hiver son intérêt de longue date. Le club bénéficie des relations déjà établies par Andoni Iraola en son sein, et Scott semble pouvoir s’intégrer naturellement au système tactique mis en place à Anfield.
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Les blessures et la flambée des prix sur le marché des transferts
Le calendrier de ces évolutions sur le marché des transferts se complique avec une nouvelle blessure pour Scott, actuellement contraint de rester à l’écart des terrains. Le milieu de terrain s’est blessé à la cuisse alors qu’il représentait l’Angleterre lors de sa large victoire 7-0 contre la Croatie en Ligue des nations. Une certaine frustration régnerait au sein de Bournemouth : Scott aurait rejoint la sélection avec une légère gêne musculaire, qui se serait ensuite aggravée pendant le rassemblement. Il devrait être indisponible pendant au moins un mois, ce qui pourrait influer sur le rythme d’éventuelles négociations en vue d’un transfert à l’approche de janvier.
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