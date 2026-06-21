Getty
Traduit par
Un présentateur télé a présenté ses excuses après avoir critiqué Jeremy Doku pour avoir quitté le rassemblement de la sélection belge afin d'assister à la naissance de son premier enfant
Une intervention médiatique mal reçue
La polémique a éclaté vendredi lors d’un débat dans l’émission « L’Équipe de Choc ». Doku, qui évolue actuellement avec la Belgique dans le cadre de la Coupe du monde 2026, a révélé qu’il pourrait quitter ses coéquipiers en juillet pour la naissance de son premier enfant. Ce choix a suscité l’incompréhension de Pierron, qui a souligné le caractère unique d’une telle compétition internationale.
« Il faut se rendre compte que c’est vraiment un privilège de participer à une Coupe du monde, c’est une joie incroyable. Des centaines de footballeurs tueraient pour être à ta place ; ça ne se reproduira peut-être jamais dans ta vie. C’est un moment spécial, un rêve d’enfant qui se réalise », a-t-elle déclaré à l’antenne avant d’ajouter : « Et tu vas laisser tout ça de côté pour être présent à la naissance de ton enfant, ce qui est un moment dégoûtant, excuse mon langage, où le père ne sert à rien, il n’est qu’un figurant. »
- AFP
Pierron présente des excuses publiques
La réaction sur les réseaux sociaux a été immédiate et virulente, de nombreux utilisateurs condamnant Pierron pour ses opinions sur la paternité et l’importance des étapes marquantes de la vie familiale. Face à l’indignation généralisée sur les réseaux sociaux et aux critiques de ses collègues, Pierron a choisi de s’exprimer sur la situation via son compte personnel, X, afin d’apaiser les esprits. Elle a souligné que ses propos ne reflétaient que son opinion personnelle et non celle de son employeur ou de l’équipe de production.
« J’exprimais une opinion personnelle dans le cadre d’un débat. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, offenser ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée », a-t-elle écrit avant de conclure : « Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur partenaire et de leurs enfants. »
Doku reste fidèle à ses priorités familiales
L’ailier de Manchester City a été clair dès le début de la semaine : la famille passe avant tout, tout en restant conscient de ses responsabilités envers les Red Devils. « Ça dépendra du moment où ça arrivera, mais c’est mon premier enfant, donc je tiens vraiment à être présent », a-t-il déclaré à la presse.
Le joueur de 24 ans a poursuivi en expliquant sa position : « Si vous me demandez ce que je veux, ma réponse est que personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que le football implique bien d’autres considérations. Je sais que la fédération soutient ses joueurs et comprend leur situation. Nous verrons ce que nous pourrons faire. »
- AFP
Les préoccupations concernant la forme physique des Diables Rouges se multiplient en Belgique.
Le débat sur le congé parental de Doku intervient à un moment délicat pour la Belgique, d’autant que l’ailier doit aussi composer avec des pépins physiques. Au-delà de ces considérations personnelles, l’attaquant de Manchester City doit aussi composer avec des pépins physiques qui ont perturbé sa préparation et son rythme dans la compétition, après un match d’ouverture conclu par un partage 1-1 face à l’Égypte. Les Diables Rouges luttent actuellement pour leur survie dans un groupe D très disputé. Selon les dernières informations, une infection respiratoire récidivante l’a déjà contraint à déclarer forfait pour la rencontre décisive contre l’Iran.