Un présentateur télé a présenté ses excuses après avoir critiqué Jeremy Doku pour avoir quitté le rassemblement de la sélection belge afin d'assister à la naissance de son premier enfant

La polémique a éclaté vendredi lors d’un débat dans l’émission « L’Équipe de Choc ». Doku, qui évolue actuellement avec la Belgique dans le cadre de la Coupe du monde 2026, a révélé qu’il pourrait quitter ses coéquipiers en juillet pour la naissance de son premier enfant. Ce choix a suscité l’incompréhension de Pierron, qui a souligné le caractère unique d’une telle compétition internationale.

« Il faut se rendre compte que c’est vraiment un privilège de participer à une Coupe du monde, c’est une joie incroyable. Des centaines de footballeurs tueraient pour être à ta place ; ça ne se reproduira peut-être jamais dans ta vie. C’est un moment spécial, un rêve d’enfant qui se réalise », a-t-elle déclaré à l’antenne avant d’ajouter : « Et tu vas laisser tout ça de côté pour être présent à la naissance de ton enfant, ce qui est un moment dégoûtant, excuse mon langage, où le père ne sert à rien, il n’est qu’un figurant. »