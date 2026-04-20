Un premier club aurait déposé une offre concrète, ce qui nourrit les incertitudes sur l’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone

Si l’attaquant polonais doit accepter une baisse de salaire pour prolonger son contrat, ce sacrifice financier ne devrait pas compromettre l’accord, les attentes économiques des deux parties restant compatibles.

Parallèlement, une première offre concrète du club américain de MLS Chicago Fire serait parvenue à l’entourage de Lewandowski. L’attaquant de 37 ans pourrait y prendre ses fonctions immédiatement après la fin de sa saison avec le Barça, dans le club où évolua jadis l’icône du Bayern Bastian Schweinsteiger.

Par ailleurs, des clubs saoudiens et italiens maintiennent leur intérêt : l’AC Milan et la Juventus Turin ont récemment été cités comme destinations possibles pour l’attaquant.