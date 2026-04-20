Selon Sky Sport, le président du FC Barcelone Joan Laporta a rencontré l’agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, pour évoquer une possible prolongation de contrat jusqu’en 2027.
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Un premier club aurait déposé une offre concrète, ce qui nourrit les incertitudes sur l’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone
Si l’attaquant polonais doit accepter une baisse de salaire pour prolonger son contrat, ce sacrifice financier ne devrait pas compromettre l’accord, les attentes économiques des deux parties restant compatibles.
Parallèlement, une première offre concrète du club américain de MLS Chicago Fire serait parvenue à l’entourage de Lewandowski. L’attaquant de 37 ans pourrait y prendre ses fonctions immédiatement après la fin de sa saison avec le Barça, dans le club où évolua jadis l’icône du Bayern Bastian Schweinsteiger.
Par ailleurs, des clubs saoudiens et italiens maintiennent leur intérêt : l’AC Milan et la Juventus Turin ont récemment été cités comme destinations possibles pour l’attaquant.
Lewandowski demeure une cible prioritaire pour le FC Barcelone.
L’attaquant s’était montré discret ces derniers temps au sujet de son avenir. Début mars, il s’était contenté d’indiquer qu’il envisageait aussi bien de rester au Barça que de rejoindre un autre club : « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n’est pas encore le bon moment. »
Sous les ordres de l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, Lewandowski continue de jouer régulièrement et figure même parfois dans le onze de départ. Avec 17 buts et trois passes décisives en 40 matchs, pour un peu plus de 2 000 minutes de jeu, son bilan est tout à fait honorable.