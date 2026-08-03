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« Un potentiel énorme pour rendre le programme de l’équipe nationale masculine encore plus fort » : Mauricio Pochettino signe un nouveau contrat avec les États-Unis jusqu’à la Coupe du monde 2030
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Que s’est-il passé ?
U.S. Soccer a confirmé lundi le retour de Pochettino, l’entraîneur argentin ayant officiellement signé un nouveau contrat. Le retour de Pochettino était toutefois en préparation depuis un certain temps, les premières discussions ayant eu lieu avant même le parcours de l’USMNT à la Coupe du monde. Après l’élimination de l’équipe face à la Belgique, Pochettino avait indiqué que les deux parties reprendraient les discussions après une période de repos, et cette période de repos a abouti à la poursuite du partenariat entre le sélectionneur et la fédération.
Dans le cadre du retour de Pochettino, lui et son staff accorderont une attention accrue à la vision d’ensemble du football américain, notamment au parcours vers l’équipe nationale, au football de jeunes, à l’encadrement et à d’autres aspects techniques du sport dans le pays.
Du point de vue de l’équipe nationale A, Pochettino aura plusieurs grands rendez-vous sur la route de 2030. Les États-Unis disputeront la Ligue des nations et la Gold Cup en 2027 et 2029, tandis que des informations indiquent que les États-Unis accueilleront de nouveau la Copa America en 2028.
Comme lors de sa nomination initiale, U.S. Soccer a pu procéder à ce recrutement grâce aux contributions de Kenneth C. Griffin, fondateur et CEO de Citadel et fondateur de Griffin Catalyst, tandis que des contributions supplémentaires ont été apportées par Scott Goodwin, Adam Freede et plusieurs autres partenaires.
- (C)Getty Images
« Avoir un impact durable »
« En travaillant avec U.S. Soccer au cours des deux dernières années, il nous est apparu clairement qu’il existe un potentiel énorme pour renforcer encore davantage le programme de l’équipe nationale masculine », a déclaré Pochettino dans un communiqué. « La passion que nous avons ressentie de la part des supporters tout au long de la Coupe du monde n’a fait que renforcer notre conviction quant à ce qu’il est possible d’accomplir ici.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’avoir l’opportunité d’apporter toute notre expérience et nos connaissances à encore plus de secteurs de U.S. Soccer, tout en contribuant à renforcer les filières pour les joueurs, les entraîneurs et les équipes au sein de la Fédération. Nous voulons essayer d’avoir un impact durable sur ce sport dans le pays qui nous a si chaleureusement accueillis, et que cet impact dépasse les résultats sur le terrain. »
- Getty Images Sport
Le parcours de Pochettino jusqu’ici
Après des passages dans plusieurs des plus grands clubs du monde, dont le Paris Saint-Germain et Tottenham, Pochettino a d’abord été engagé par U.S. Soccer à l’automne 2024, ce qui lui a donné 18 mois pour préparer la Coupe du monde.
Après avoir consacré une grande partie de ces 18 mois à évaluer les talents et à reconstruire la culture de l’USMNT, Pochettino a mené les États-Unis à la première place de leur groupe de Coupe du monde, validée avec un match d’avance après avoir commencé le tournoi par des victoires contre le Paraguay et l’Australie. Les États-Unis ont ensuite battu la Bosnie-Herzégovine en 16es de finale avant de s’incliner face à la Belgique en huitièmes de finale.
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Quelle est la suite ?
La prochaine échéance pour les États-Unis sera la trêve internationale d’automne, qui comprendra quatre matches à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre.
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